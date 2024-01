Audi contro Lancia: Riccardo Scamarcio ci presenta in anteprima il suo nuovo film da una storia vera

U scirà presto nei nostri cinema Race for Glory – Audi vs Lancia, il film scritto, prodotto e interpretato da Riccardo Scamarcio. Racconta una straordinaria pagina di sport italiano che farà sognare non solo gli appassionati di sport.

Riccardo Scamarcio è il protagonista del film Race for Glory – Audi vs Lancia, una coproduzione europea che arriverà prossimamente nelle nostre sale grazie a Medusa Film. Diretto da Stefano Mordini su una sceneggiatura scritta dallo stesso con Filippo Bologna e Scamarcio, il film Race for Glory – Audi vs Lancia conta anche sulle interpretazioni di Daniel Brühl, Volker Bruch, Katie Clarkson-Hill e Gianmaria Martini.

Frutto della collaborazione tra Metropolitan FilmExport, Lebowski, Rai Cinema, Hanway Films e David Films, Race for Glory – Audi vs Lancia si ispira a una storia vera portandoci nel 1983, anno in cui è al massimo la rivalità tra la scuderia italiana della Lancia, guidata dal carismatico Cesare Fiorio (Scamarcio), e il potente team tedesco della Audi, capitanato dal temibile Roland Gumpert (Brühl). Ma è in pista che le due scuderie si sfideranno in un campionato mondiale di rally che vedrà scendere in campo i piloti Walter Röhrl (Bruch) e Hannu Mikkola (Martini) alla guida rispettivamente della Lancia Rally 037 e dell'Audi Quattro.

Davide contro Golia

Dopo Ferrari, un altro film porta il nome delle auto italiane nel mondo: Race for Glory: Audi vs Lancia. Si tratta di un progetto a cui tenevano particolarmente Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, produttori del film e appassionati di sport motoristici. L'idea è nata quando Scamarcio ha incontrato Cesare Fiorio, il carismatico direttore sportivo della Lancia degli anni '70 e '80. Sebbene Fiorio sia la principale fonte di ispirazione del progetto, la sceneggiatura non si basa su una documentazione scritta, ma sul diretto racconto del direttore sportivo. Quest'ultimo infatti ha narrato l'edizione del 1983 del campionato mondiale rally, particolarmente esplosiva, in cui il team italiano Lancia affrontava il potente team Audi, fonte di orgoglio per la Germania.

Scamarcio, nel ruolo di Fiorio, ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Filippo Bologna e al regista Stefano Mordini. Non è stato difficile convincere Jeremy Thomas a unirsi all'avventura quando Scamarcio lo ha coinvolto come co-produttore del film, un autentico progetto europeo in cui vengono parlate tre lingue: italiano, tedesco e inglese.

"Adoro produrre film e adoro le auto", ha confidato Thomas. "Sono le mie due passioni. Quando ho sentito parlare di questa storia strabiliante e dell'ingegno usato dal protagonista, ho pensato che le stelle fossero allineate. Chiunque abbia conoscenze nel mondo dei motori e si avvicini a questa storia in cui le Lancia a due ruote motrici sfidavano le Audi a quattro ruote motrici, capisce che è stato un miracolo che la Lancia abbia vinto il campionato".

"È una storia incredibile", ha aggiunto Scamarcio. "Una squadra piccola, senza grandi risorse, batte un'azienda importante che ha denaro e superiorità tecnologica. E questa perde perché ciò che conta sopra ogni cosa sono i legami di amicizia, umanità, sensibilità".

Il poster internazionale del film Race for Glory: Audi vs Lancia.

Una storia vera

Cesare Fiorio, oggi ottantacinquenne, è uno dei direttori sportivi più caratteristici che siano mai esistiti. Si è fatto conoscere negli anni '70 difendendo con successo i colori della Lancia Stratos e della Fiat Abarth 131 nelle prime fasi del campionato mondiale rally. Come raccontato nel film Race for Glory: Audi vs Lancia, Fiorio ha condotto la Lancia alla vittoria, per poi passare alla Formula 1, dirigendo la scuderia Ferrari alla fine degli anni '80. Nel mondo dello sport motoristico, rimane una figura iconica non solo per il suo palmarès ma anche per la sua fama da playboy carismatico e machiavellico.

Race for Glory: Audi vs Lancia si concentra sulla complessa collaborazione tra Fiorio e il pilota tedesco Walter Röhrl durante l'era delle pericolose vetture del celebre Gruppo B. Röhrl, attualmente settantaseienne, è considerato uno dei più grandi piloti rally di tutti i tempi che ha spinto i limiti dello sport motoristico negli anni '80 grazie al suo approccio clinico. Vera macchina da guerra, l'uomo era anche, come ammesso da lui stesso, un eccentrico che non gareggiava tanto per conquistare trofei quanto per dimostrare di essere il miglior pilota su circuiti fiancheggiati da alberi.

In totale, Röhrl ha vinto 14 rally nel campionato mondiale ed è stato campione del mondo per due volte: prima a bordo della Fiat Abarth 131 nel 1980, poi con l'Opel Ascona nel 1982. Ma il suo palmarès sarebbe stato sicuramente più impressionante se non fosse stato motivato solo dalla gloria. "Volevo dimostrare di essere il migliore, e poi smettere", ha spiegato, riflettendo sulla sua carriera. "Dopo il rally del 1980, Christian [Geistdörfer, il suo navigatore] mi disse 'Sei pazzo a smettere ora, siamo campioni del mondo. Per la prima volta nella nostra vita, possiamo guadagnare parecchi soldi!' Gli risposi 'Non lo faccio per i soldi. Lo faccio per me stesso. Voglio solo dimostrare a me stesso di essere bravo, e sentirmi bene di notte, nei boschi'".

Röhrl si unì alla scuderia Lancia solo nel 1983 dopo un dissidio con l'Opel, a seguito del suo secondo titolo ottenuto un anno prima. Affascinato dalla prospettiva di sfidare la potenza dell'Audi e della sua Quattro a quattro ruote motrici come una sorta di Davide contro Golia, il pilota accettò di partecipare al campionato, ma stabilendo le proprie condizioni: era pronto a fare tutto il possibile per permettere agli italiani di vincere, ma non aveva alcuna intenzione di rivendicare un terzo titolo per sé stesso. "Vincere un altro campionato del mondo non mi interessava", ha affermato. "Nel 1983, finii secondo nel campionato del mondo a tre punti di distanza, dopo sei rally. Tutti mi dicevano che dovevo fare un altro rally. Ma ho rifiutato: non avevo alcun desiderio di diventare campione perché non mi avrebbe portato nulla".

Tra lo stile impressionante di Röhrl e gli stratagemmi dietro le quinte di Fiorio, la Lancia è riuscita, contro ogni pronostico, a battere l'Audi e a rivendicare l'ultimo titolo mondiale per una vettura a due ruote motrici. Hannu Mikkola della scuderia Audi ha collezionato vittorie in Svezia, Portogallo, Argentina e Finlandia, ma i successi di Röhrl a Monte Carlo, Acropoli e in Nuova Zelanda - rally di sua scelta - hanno permesso alla Lancia di rimanere in corsa. Come si vede nel film Race for Glory: Audi vs Lancia, il costruttore italiano ha superato l'Audi di due punti in uno spettacolare finale, tra le verdi colline intorno a Sanremo.

Röhrl ha ammesso che il suo rapporto con il successo era "strano", ma non ha rimpianti. Un anno dopo, ha di nuovo fatto scalpore nel mondo dello sport motoristico lasciando la Lancia per unirsi alla scuderia Audi che aveva appena battuto!

Il realismo, prima di tutto

Appassionati di sport automobilistico, Thomas e Scamarcio volevano assolutamente che il film Race for Glory: Audi vs Lancia fosse radicato nella realtà e rimanesse fedele a una narrazione il cui potenziale cinematografico sembrava evidente. "Prima di scrivere la sceneggiatura, abbiamo avuto lunghe conversazioni con Cesare Fiorio, il nostro mentore", ha ricordato Scamarcio. "Ci ha raccontato tutti i segreti del campionato del 1983", ha continuato. "Abbiamo elaborato la sceneggiatura basandoci sul suo racconto. Naturalmente, è cinema e sappiamo come mettere insieme i pezzi del puzzle. Ma la sceneggiatura racconta esattamente ciò che è accaduto. Volevamo questa autenticità. Non abbiamo inventato eventi che non si sono verificati, se non per alcune licenze necessarie alla narrazione. Ma la vera storia era già profondamente cinematografica di per sé".

Per ricreare con precisione l'ambientazione del campionato rally del 1983, la produzione ha ampiamente utilizzato vetture d'epoca e acrobazie fisiche. Era essenziale per la produzione catturare la velocità e l'intensità della corsa - che si svolgeva su strade asfaltate e sterrate e non su circuiti appositamente progettati per la F1 - riprendendo l'azione sul posto. La produzione ha utilizzato effetti grafici solo per modificare dettagli sullo sfondo e non per alterare artificialmente il funzionamento fisico di un veicolo. Le scene d'azione più complesse, filmate in parte da un elicottero, sono state girate in diversi luoghi in Italia per rappresentare le fitte foreste della Finlandia, le strade accidentate e rocciose della Grecia e i magnifici paesaggi di Sanremo attraversati da strade asfaltate. Le scene finali, quando la Lancia festeggia il suo trionfo, sono state girate a pochi passi dalla spiaggia di Sanremo, dove si è svolto il vero rally nel 1983.

"Ci sono un numero incredibile di auto d'epoca", ha esclamato entusiasta Thomas. "Quando sono arrivato sul set la prima volta, sembrava di ritrovarsi nel 1983. Trovo sempre affascinanti queste auto e ognuna ha una storia straordinaria. Sono l'opposto dei veicoli elettrici attuali. L'era dei rally è un'epoca analogica. Volevo che il film fosse il più realistico possibile, con le auto principalmente, ma anche i loghi e tutti i dettagli che ci riportano al 1983. Si respirava l'atmosfera caotica di un paddock. Non abbiamo dovuto esagerare sulla rivalità tra le due scuderie perché era già straordinaria nella realtà. Penso in particolare alla posizione radicale di Walter su ciò che era disposto a fare o non fare. Specialmente per vincere. È tutto l'universo dello sport motoristico".

Tuttavia, se l'autenticità era cruciale, Thomas e Scamarcio non cercavano affatto di produrre un biopic legato servilmente alla realtà storica. Per fortuna, gli eventi e i personaggi non sono noti a tutti, se non agli appassionati di sport automobilistico. "Era prezioso ai miei occhi", ha precisato Scamarcio. "Il nostro protagonista non è né Ayrton Senna, né Alain Prost, né Michael Schumacher o Valentino Rossi. È meglio così perché stiamo svelando una storia che ha la forza e la struttura di un grande racconto sportivo meccanico ed è più facile per lo spettatore accettare l'idea che io abbia i tratti di Cesare Fiorio. Allo stesso modo, è più facile credere che Volker Bruch sia Walter Röhrl e che Daniel Brühl sia Roland Gumpbert. Non eravamo limitati dalle restrizioni del biopic. Non abbiamo cercato di imitare o riprodurre nulla. Si tratta della nostra interpretazione di questa storia".

La natura viscerale dei rally automobilistici era un altro punto di forza. "Non si vedono auto su un circuito, ma attraversano montagne innevate, ecc.", ha proseguito Scamarcio. "Ciò che conta soprattutto è vedere le auto impegnarsi su strade reali. Negli anni '80, gli spettatori sul ciglio della strada potevano persino toccare le auto lanciate a tutta velocità".

Race for Glory: Audi vs Lancia è anche un omaggio al genere di film che ha ispirato Scamarcio nella sua giovinezza. "Volevamo fare un vecchio film europeo per il cinema", ha detto. "Avevamo in mente il cinema italiano di serie B degli anni '70 che ha influenzato Quentin Tarantino. Il nostro approccio era più o meno lo stesso per le scene d'azione. Abbiamo usato vere vetture e veri motori, e abbiamo registrato i suoni dal vivo. Abbiamo persino usato la Lancia 037 quando Walter Röhrl ha fatto un primo test del veicolo. È la vera auto! Abbiamo ottenuto una partnership con Lancia e con altri fornitori come Pirelli, Ferodo e Sparco. Abbiamo anche lavorato con veri meccanici che ora hanno 75 anni, ma che erano giovani negli anni '80", facendo riferimento a Elio e Giovanni Baldi, meccanici per la scuderia Lancia negli anni '80.

Race for Glory: Audi vs Lancia - Le auto 1/11 2/11 3/11 Day 11 _Balocco_Rally Portogallo_Stellantis 4/11 Day 11 _Balocco_Rally Portogallo_Stellantis 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 PREV NEXT

Un film attuale

Nonostante adori le auto, Scamarcio ammette di non essere particolarmente appassionato di rally mentre lavorava al film Race for Glory: Audi vs Lancia. Ma nel racconto di Fiorio ha individuato delle questioni che vanno oltre il semplice contesto sportivo, affrontando delle profonde questioni sulla società europea attuale. Ha sottolineato, infatti, che ha sentito la voglia di impegnarsi in questo progetto per "ragioni politiche".

"Credo che questa storia dica molto sull'Europa, sui nostri valori e le nostre contraddizioni", ha evidenziato Scamarcio. "Nella nostra storia, ci siamo concentrati su due scuderie: Audi, per la Germania, e Lancia, per l'Italia. Rappresentano due approcci radicalmente diversi. I tedeschi sono molto organizzati, precisi, spendono molto denaro e sono molto forti dal punto di vista tecnologico. Gli italiani, in quell'anno, erano meno avanzati tecnologicamente rispetto ai tedeschi e avevano meno risorse. Il rally automobilistico era uno sport meccanico molto importante per vendere auto e testare nuove tecnologie. Ma le Lancia non erano ancora dotate di trazione integrale".

"Interpreto Cesare Fiorio, un uomo che ha cercato di compiere l'impossibile perché tecnicamente era impossibile battere Audi in quel periodo", ha aggiunto. "Quindi, come ci è riuscito? Essendo inventivo e riunendo persone provenienti da contesti diversi".

Volendo allontanarsi dai fatti reali per mostrare una maggiore apertura mentale, gli sceneggiatori hanno inventato il personaggio del medico della scuderia Lancia: Jane, interpretata dall'attrice inglese Katie Clarkson-Hill. La sua nazionalità era un elemento essenziale per il progetto, secondo Scamarcio. "L'Inghilterra è totalmente coinvolta nel film", ha proseguito Scamarcio. "Innanzitutto, Jeremy ne è il produttore. Inoltre, Jane è la figlia di un pilota britannico morto in un rally diversi anni fa. Vogliamo che l'Inghilterra faccia parte dell'Europa, al nostro fianco! È molto importante, nonostante quello che dicono giornali e politici. Siamo tutti molto legati l'uno all'altro: tedeschi, italiani, inglesi. Siamo tutti europei, abbiamo cose in comune ma anche delle differenze. Il film cerca di mostrare entrambi gli aspetti perché gli italiani hanno sconfitto i tedeschi grazie a un pilota tedesco che non voleva davvero vincere... perché era un romantico".

Scamarcio ha amato questa contraddizione che attraversa Race for Glory: Audi vs Lancia: Röhrl è sicuramente una "macchina da guerra" tedesca, ma è anche un uomo altruista e puro nelle sue motivazioni per la competizione. Allo stesso tempo, Scamarcio si è divertito a giocare con gli stereotipi: "Noi italiani amiamo la competizione, amiamo lo spettacolo", ha detto sorridendo.

"Culturalmente, i tedeschi tendono ad avere una fede assoluta in un'ideologia o in un uomo, cosa che non è sempre stata positiva nella storia... Ma noi non crediamo in niente e siamo sempre pronti a modificare la nostra bandiera!". "In qualità di produttore e autore di questo progetto, ho avuto la sensazione che fosse una buona storia animata da una buona energia. Insieme, possiamo vincere. Rispettiamo le nostre differenze. Parliamo diverse lingue, il che è un grande vantaggio. E se rimaniamo uniti culturalmente, possiamo vincere. Questo film parla di tradizione, radici, cultura, legami d'amicizia e amore, di passione e grandezza. Valori che, secondo me, fanno parte integrante dello spirito europeo".

Un feel-good movie

Oltre alla volontà di mettere in evidenza i valori europei di tolleranza, Race for Glory: Audi vs Lancia è un film pensato per intrattenere e regalare un vero piacere cinematografico agli spettatori. "Con Jeremy, abbiamo parlato molto del progetto per un intero anno, e alla fine abbiamo collaborato alla stesura della sceneggiatura", ha ricordato Scamarcio.

"Abbiamo cercato di fare un film spettacolare sullo sport automobilistico di quel periodo, focalizzandoci su importanti questioni umane che parlano allo spettatore. Vorremmo che il pubblico uscisse dalla proiezione pensando di aver vissuto un'esperienza meravigliosa con tutti questi personaggi. Vorremmo che lo spettatore iniziasse a sognare. Io sono un sognatore e, per quanto riguarda Jeremy, è una leggenda del settimo arte che ha lavorato con Bertolucci, Cronenberg... Ci ha uniti in questa avventura. Condividiamo lo stesso approccio e volevamo creare un'opera che spingesse lo spettatore a sognare".

"È una storia di coraggio straordinario, ma anche di comportamenti poco lusinghieri", ha fatto eco Thomas. "Volevo mostrare cosa si cela dietro le quinte e cosa le persone sono disposte a fare per vincere. È una storia che conoscevo poco. Conosciamo le rivalità nei circuiti, ma non tanto nell'ambito dei rally, che è molto più fisico di altre discipline sportive meccaniche. All'epoca, gli spettatori erano come quelli che partecipano alle corse dei tori a Pamplona: a volte perdevano un dito cercando di toccare le auto che passavano davanti a loro. Abbiamo visto i documentari, ma abbiamo pensato di poter provare a girare questo tipo di scene per un film di finzione".

Scamarcio riconosce senza problemi di aver cercato di scrivere un "feel-good movie". "Era, comunque, nostra intenzione riuscirci", ha dichiarato. "Anche chi non è appassionato di auto e sport automobilistico troverà che questa storia trasmetta un'energia incredibile. Non si tratta tanto di auto quanto di esseri umani. Perché, al di là delle auto, ci sono uomini e donne. Persone appassionate. Ciò che ci tocca sono storie in cui la tensione tra vita e morte è palpabile, e questo era particolarmente vero negli anni '80".

"Ci mettiamo in situazioni estreme perché, inconsciamente, vogliamo avere la sensazione di avvicinarci a Dio", ha concluso l’attore. "In un certo momento, nel film, qualcuno pone questa domanda: 'Cosa ci spinge a fare tutto questo?'. Probabilmente perché, affrontando una curva, teniamo la morte a distanza. È un modo per esorcizzare la morte. Fondamentalmente, è questo che ci ha spinto a fare questo film".

Race for Glory: Audi vs Lancia - Le foto del film 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Day 2, Piazzale 1, Torino 13/17 Day 3, Sede Lancia Conferenza Stampa-Sede Lancia UFF AD 14/17 15/17 16/17 Day 7, STELLANTIS_PISTA DI PROVA BALOCCO 17/17 PREV NEXT