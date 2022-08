Quiz: Su Rai 1 un film ricorda la truffa ai danni di Chi vuol essere milionario?

Quiz, il film evento su Rai 1, ricostruisce la vicenda di Charles Ingram, accusato con la moglie e un altro complice di aver sbancato con l'inganno Chi vuol essere milionario?.

Quiz, il film evento che Rai 1 trasmette lunedì 29 agosto, è in realtà una serie tv in tre episodi arrivata in Italia grazie a TimVision. Diretta da Stephen Frears racconta un’incredibile storia vera accaduta in Inghilterra. Qui, si è consumata una truffa ai danni del popolare quiz tv Chi vuol essere miliardario? con protagonista la coppia di coniugi Ingram. La vicenda appassiona tuttora gli amanti dei concorsi a premio televisivi e ha lasciato tutti con una grande domanda. Gli Ingram erano realmente colpevoli o no?

La trama del film Quiz

Quiz, il film su Rai 1, ripercorre la storia straordinaria e sensazione di come Charles e Diana Ingram abbiano tentato una “rapina audace” ai danni del programma televisivo Chi vuol essere milionario?.

Originari di un sonnolento vilaggio del Wiltshire, Charles (Matthew Macfayden) e Diana Ingram (Sian Clifford) sono tra coloro che si sono fissati come obiettivo quello di partecipare al programma tv, in grado di attirare un pubblico di 19 milioni di spettatori su ITV, la rete inglese che lo trasmette. L’ossessione e fascino per il format portano i due a molteplici tentativi di partecipazione fino a quando Charles, maggiore dell’esercito, partecipa alla puntata in onda il 9 settembre 2001. Puntata che passerà clamorosamente alla storia del folklore televisivo.

Charles, sua moglie Diana e un complice, Tecwen Whittock (Michael Jibson), un papabile concorrente, sono accusati di aver imbrogliato fino a raggiungere il traguardo del milione di sterline. La coppia finisce così per essere processata per l’escamotage trovato durante le registrazioni per indicare le risposte corrette a Charles alle domande del conduttore Chris Tarrant (Michael Sheen).

Michael Sheen e Matthew Macfadyen in Quiz.

Un dramma surreale

A scrivere la sceneggiatura del film Quiz, trasmesso da Rai 1, è stato James Graham, che ne ha fatto prima una rappresentazione teatrale di grandissimo successo. “La storia degli Ingram mi affascina da una ventina d’anni. E ancora oggi ne sono totalmente preso. Si tratta dopotutto di un tentativo di rapina ben congegnato. Tuttavia, la domanda da cui sono partito io e con cui lascio il pubblico è un’altra. E se il maggiore Ingram fosse stato del tutto innocente?”, ha spiegato Graham.

“I colpi di tosse che arrivavano dal pubblico hanno influenzato Charles oppure no? Lo stesso presentatore Chris Tarrant, interpretato da Michael Sheen nel film, non è convinto della sua colpevolezza. Dopotutto, per me non è interessante capire se abbiano imbrogliato o meno. Come dimostra la storia stessa e le sue riletture negli anni, ci sono molte incongruenze per avere certezze”, ha aggiunto lo sceneggiatore.

“Ho anche voluto che Quiz avesse un giusto mix tra divertimento e serietà. C’è dell’incredibile nella truffa a colpi di tosse, una sorta di Ocean’s Eleven della classe media. Ma c’è anche l’estrema drammaticità che stampa e pubblico inglese hanno riservato alla storia (per Diana si è parlato di una Lady Macbeth dei giorni nostri!). Sono convinto che la maggior parte degli spettatori, alla fine, penserà che gli Ingram abbiano pagato anche troppo caro tutto quello che è avvenuto. Non c’è proporzione tra reato e punizione: ricordiamo che nel 2003 gli Ingram sono stati anche condannati dal tribunale”.

Sian Clifford in Quiz.

La vera storia degli Ingram

Il 9 settembre 2001 Charles William Ingram, nato nel 1963, partecipa al programma tv Chi vuol essere milionario?. Ed è da qui che parte la storia di Quiz, il film evento proposto da Rai 1 il 29 agosto. Anche la moglie Diana e il cognato Adrian avevano preso parte allo show, vincendo entrambi 32 mila sterline.

Dopo un’intensa preparazione a casa, il maggiore dell’esercito inglese si è seduto sullo sgabello di fronte al conduttore Chris Tarrant per iniziare la sua scalata al milione. Ha terminato la registrazione della sua prima puntata raggiungendo la domanda da 4 mila sterline e usando due aiuti a sua disposizione (gli è rimasto solo il leggendario 50/50). Nessuno della produzione riponeva più speranze su di lui. Tuttavia, alla ripresa delle registrazioni per la puntata successiva è accaduto qualcosa di impensabile: Charles ha sorpreso chiunque raggiungendo il fatidico milione di sterline, vincendolo.

A registrazione ultimata, la società produttrice ha cominciato a ricevere messaggi che accusavano Ingram di presunte irregolarità. In attesa delle opportune verifiche, il pagamento del premio è stato sospeso. Da quel momento in poi hanno cominciato a rincorrersi altri sospetti. Tarrant, ad esempio, aveva visto gli Ingram litigare poco prima dei festeggiamenti per la vincita. Anche altri componenti della troupe del programma li avevano visti discutere.

Rivedendo la puntata, poi, il team di produzione ha notato uno strano collegamento tra le risposte di Ingram e i colpi di tosse di un altro dei concorrenti in attesa di prendere parte allo show: il professor Tecwen Whittock. In altri casi, invece, i colpi di tosse provenivano direttamente da Diana, seduta tra il pubblico. Sulla base di ciò, i tre vengono accusati di aver complottato e barato per mettere le mani sui soldi. A quel punto, la palla è passata in mano alla polizia per ulteriori indagini.

Il processo agli Ingram è durato quattro settimane e la giuria ha impiegato tre giorni e mezzo per raggiungere un verdetto. Il 7 aprile 2003, gli Ingram e Whittock sono stati condannati a diciotto mesi di carcere mentre Whittock a dodici. Hanno anche ricevuto una multa ciascuno di 15 mila sterline e la condanna a pagare tutte le spese processuali per un ammontare di 115 mila sterline. Come se non bastasse, il 19 agosto 2003 Charles Ingram è stato costretto a dimettersi dall’esercito dopo sedici anni di servizio.

Nonostante la condanna, Ingram si è sempre proclamato innocente accusando la produzione di avere presentato una registrazione manipolata della puntata a cui ha preso parte. Ha affermato anche di non essersi lasciato influenzare dai colpi di tosse.

Va detto altresì che nella puntata si registrarono 192 colpi di tosse, di cui 32 da parte dei concorrenti in attesa di partecipare allo show. Di quei 32, 19 erano di Whittock e proprio sempre mentre Charles rifletteva sulla risposta corretta da dare. Il professore si è difeso raccontando di soffrire di tosse da una vita e che la sua tosse vera fosse causata da un mix di raffreddore da fieno e allergia alla polvere.

Quiz: Le foto del film 1/56 2/56 3/56 4/56 5/56 6/56 7/56 8/56 9/56 10/56 11/56 12/56 13/56 14/56 15/56 16/56 17/56 18/56 19/56 20/56 21/56 22/56 23/56 24/56 25/56 26/56 27/56 28/56 29/56 30/56 31/56 32/56 33/56 34/56 35/56 36/56 37/56 38/56 39/56 40/56 41/56 42/56 43/56 44/56 45/56 46/56 47/56 48/56 49/56 50/56 51/56 52/56 53/56 54/56 55/56 56/56 PREV NEXT