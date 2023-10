A rriva su Disney+ il film Quiz Lady, una commedia in cui le attrici Sandra Oh e Awkwafina interpretano due sorelle agli antipodi che devono imparare a collaborare e a mettere da parte le differenze.

Disney+ propone dal 3 novembre il film Quiz Lady, presentato in anteprima mondiale al Festival di Toronto. Diretto dal premio Oscar Jessica Yu e con protagoniste le attrici Sandra Oh e Awkwafina, il film Disney+ Quiz Lady è una commedia esilarante su una famiglia disfunzionale e sul game show che potrebbe essere la chiave per la salvezza di tutti quanti.

Nel cast del film Disney+ Quiz Lady, compaiono anche gli attori Jason Schwartzman, Holland Taylor, Tony Hale e l’irresistibile Will Ferrell nei panni del presentatore del quiz che dà il titolo al lungometraggio.

La trama del film

Protagonista del film Disney+ Quiz Lady nei panni di Anne è la giovane attrice Awkwafina. Anne è una giovane donna brillante ma ferita dalla vita che ha un’ossessione particolare per i game show. I debiti finanziari della madre, accumulati con il gioco d’azzardo, la costringono presto a dover lavorare in coppia con la sorella Jenny (Sandra Oh), vero treno in corso con cui i rapporti non sono dei migliori.

Tuttavia, quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due sorelle sono chiamate a intraprendere insieme un movimentato viaggio attraverso gli States per ottenere i soldi di cui hanno bisogno per pagare il riscatto. E l’univa via che trovano è quella di fare il possibile per trasformare Anne nella campionessa di un quiz.

Il poster italiano del film Quiz Lady.

Mai così diverse

C’è poca sostanza nella vita personale della tranquilla Anne. Sua madre l’ha lasciata tempo prima per un lungo giro per casinò e la volubile e ribelle sorella Jenny ha lasciato casa per seguire le sue ambizioni imprenditoriali. Le uniche fonti di stabilità per Anne rimangono il suo carlino sovrappeso e un programma televisivo che guarda tutti i giorni, il Quiz Show. Non se ne perde una puntata: questo perché è una vera esperta di quiz, qualcosa che per sua stessa ammissione non ha alcun valore pratico.

Almeno fino al giorno in cui una telefonata le rivela che sua madre è scappata di fronte a un grosso debito di gioco nei confronti di uno sgradevole gruppo di usurai, determinati a riavere indietro il loro denaro. L’inaspettato ritorno di Jenny, poi, non fa che portare caos alla nuova e inattesa situazione che Anne sta vivendo.

Come se non bastasse, qualcuno rapisce il suo amato carlino. Che fare allora se non mettersi in viaggio per tutti gli States con la sorella e cercare di recuperare il denaro che la madre deve ai creditori? E per Anne c’è una sola speranza per guadagnare la cifra necessaria: diventare campionessa di quel Quiz Show di cui è così tanto appassionata.

La regista Jessica Yu nel film Disney+ Quiz Lady sfrutta al meglio le due attrici protagoniste, portando tutta la loro esuberanza sullo schermo. E facendosi aiutare da un cast di tutto rispetto: Will Ferrell (è il modesto presentatore televisivo), Jason Schwartzman (nel ruolo di un egoista campione di trivial) e Holland Taylor (nei panni dello sciatta e irritabile vicina di Anne). Con le dinamiche tra le due sorelle che evidenziano quanto siano diverse, il film Disney+ Quiz Lady è in fin dei conti la storia di due sconosciute underdog che imparano nuovamente ad amarsi.

