Quello che tu non vedi: Lo stigma della schizofrenia nel bel film di Rai 2

Q uello che tu non vedi, il film proposto da Rai 2, affronta un tema delicato come la schizofrenia attraverso la storia di un giovane che deve accettarsi e farsi accettare in un mondo che stigmatizza la sua salute mentale.

Rai 2 propone la sera del 22 agosto in prima visione tv il film Quello che tu non vedi. Diretto da Thor Freudenthal e tratto dal romanzo di Julia Walton, il film di Rai 2 Quello che tu non vedi racconta la storia di Adam Petrazelli, un adolescente che vive il dramma della schizofrenia. Adam è un giovane aspirante chef, che, durante il suo ultimo anno di liceo, scopre di soffrire di schizofrenia dopo aver vissuto una serie di episodi allucinatori. La sua condizione lo porta a essere espulso dalla sua scuola e a trasferirsi in un istituto cattolico, dove cerca di mantenere un'apparenza di normalità mentre combatte contro le sue visioni.

Adam è costretto a partecipare a una sperimentazione clinica con un farmaco che potrebbe aiutarlo a condurre una vita "normale". Nel frattempo, incontra Maya, una brillante studentessa che diventa la sua tutor di matematica e con cui inizia una relazione. Tuttavia, la crescente intensità delle sue allucinazioni e i problemi familiari, tra cui la gravidanza della madre con il suo nuovo compagno, mettono a dura prova la sua stabilità emotiva e mentale. La storia culmina con Adam che deve affrontare una scelta difficile: continuare a lottare contro la sua malattia o accettare pienamente se stesso, rischiando di perdere tutto ciò a cui tiene.

I personaggi principali

Il protagonista del film di Rai 2 Quello che tu non vedi, Adam Petrazelli, interpretato da Charlie Plummer, è un ragazzo di diciassette anni che cerca di vivere una vita normale nonostante la sua malattia mentale. Adam è un personaggio complesso, intrappolato tra la realtà e le allucinazioni che lo tormentano, ma è anche dotato di una straordinaria resilienza e di un acuto senso dell'umorismo.

La sua lotta contro la schizofrenia è resa visibile attraverso personaggi immaginari che rappresentano le sue allucinazioni: Rebecca, un'ottimista ed eterea figura interpretata da AnnaSophia Robb; Joaquin, un adolescente sfacciato e disinibito, interpretato da Devon Bostick; e una minacciosa guardia del corpo, portata in scena da Lobo Sebastian.

Maya Arnaz, interpretata da Taylor Russell, è la co-protagonista del film e l'interesse amoroso di Adam. Maya è una studentessa brillante e determinata che, nonostante i suoi segreti, riesce a entrare in contatto con Adam in modo profondo e significativo. La relazione tra i due giovani è uno dei pilastri emotivi della trama, e il loro rapporto è descritto con delicatezza e autenticità.

Beth, la madre di Adam, interpretata da Molly Parker, rappresenta il prototipo della madre single devota e protettiva, disposta a tutto per il benessere del figlio. Nonostante le difficoltà e le frustrazioni, Beth è un personaggio di grande forza e amore incondizionato.

Paul, il compagno di Beth, interpretato da Walton Goggins, rappresenta un elemento di tensione nella vita di Adam, specialmente quando Adam scopre che Paul e la direttrice della scuola si scambiano email alle sue spalle.

Infine, il film presenta il personaggio di padre Patrick, interpretato da Andy Garcia, un prete dell'istituto cattolico frequentato da Adam. Padre Patrick offre un rifugio spirituale e un punto di riferimento morale per Adam, contribuendo a umanizzare il conflitto interiore del giovane protagonista.

Il poster del film di Rai 2 Quello che tu non vedi.

La salute mentale

Il film di Rai 2 Quello che tu non vedi esplora temi profondi e complessi legati alla salute mentale, in particolare la schizofrenia. La trama affronta il tema dello stigma associato alle malattie mentali, un argomento che "la società moderna è disposta a considerare, ma pochi si sentono a proprio agio a discuterne apertamente". Adam rappresenta non solo una persona che soffre di schizofrenia, ma anche il simbolo di tutti coloro che lottano contro i propri demoni interiori in una società che spesso li emargina.

La pellicola tocca anche il tema dell'accettazione di sé e dell'onestà nelle relazioni personali. Adam deve confrontarsi con la sua condizione e decidere se rivelare la sua vera natura a coloro che ama, in particolare a Maya. Il film sottolinea l'importanza del supporto sociale e familiare nel processo di guarigione e la necessità di superare i pregiudizi legati alle malattie mentali.

Inoltre, Quello che tu non vedi offre uno sguardo su come la fede e la spiritualità possano giocare un ruolo nel supportare le persone che affrontano sfide psicologiche. La figura di padre Patrick rappresenta un approccio non invasivo ma profondamente empatico alla consulenza spirituale, dimostrando che la religione può offrire conforto senza risultare oppressiva.

Quello che tu non vedi: Le foto del film 1/37 2/37 3/37 4/37 5/37 6/37 7/37 8/37 9/37 10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37 18/37 19/37 20/37 21/37 22/37 23/37 24/37 25/37 26/37 27/37 28/37 29/37 30/37 31/37 32/37 33/37 34/37 35/37 36/37 37/37 PREV NEXT