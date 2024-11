N el thriller Quelli che mi vogliono morto, Angelina Jolie interpreta una pompiere coraggiosa che deve affrontare i suoi demoni mentre lotta per salvare un ragazzo inseguito da killer senza scrupoli in una foresta in fiamme.

Rai 4 propone la sera del 12 novembre Quelli che mi vogliono morto, un film diretto da Taylor Sheridan, noto per la sua capacità di realizzare thriller intensi e complessi, come Sicario e I segreti di Wind River. Adattato dal romanzo omonimo di Michael Koryta, il film di Rai 4 Quello che mi vogliono morto è un thriller con sfumature western presenta Angelina Jolie nei panni di Hannah Faber, una smokejumper, ovvero una pompiere paracadutista specializzata in incendi boschivi, tormentata dal senso di colpa per una tragedia passata.

La storia segue Hannah Faber (Angelina Jolie), un’esperta smokejumper relegata a una torre di avvistamento nella foresta del Montana dopo aver fallito un intervento in cui persero la vita dei ragazzi. Segnata dalla tragedia e afflitta da stress post-traumatico, Hannah è intrappolata in un ciclo di sensi di colpa e disperazione, finché non incontra Connor (Finn Little), un ragazzino in fuga da due assassini spietati, Jack (Aidan Gillen) e Patrick (Nicholas Hoult). Connor è testimone involontario di un omicidio, dopo che suo padre, un contabile forense, ha scoperto prove incriminanti su un caso di corruzione politica.

Gli assassini inseguono Connor fino al cuore della foresta, pronti a eliminare chiunque possa identificare il mandante. Hannah decide di proteggere il ragazzo, e i due si ritrovano a lottare per la sopravvivenza contro gli assassini, ma anche contro un gigantesco incendio boschivo in rapida diffusione. Ciò mette in scena un conflitto tra uomo e natura, che è tanto fisico quanto emotivo, mentre Hannah cerca redenzione.

Quelli che mi vogliono morto adotta un tono cupo e intenso, dove l’azione si fonde con il dramma psicologico. Taylor Sheridan usa l’ambiente selvaggio per creare una suspense palpabile, in cui i pericoli naturali e umani si sovrappongono. Gli elementi visivi, come l’immensità della foresta e la forza devastante del fuoco, conferiscono un senso di isolamento e vulnerabilità ai protagonisti. Il film è un mix di azione e introspezione, con la foresta del Montana che si trasforma in un palcoscenico di pericolo e speranza.

Nel film di Rai 4 Quelli che mi vogliono morto, i personaggi sono il cuore emotivo della storia, ciascuno con la propria complessità e vulnerabilità. Al centro c'è Hannah Faber, interpretata da Angelina Jolie. Hannah è una “smokejumper”, una pompiere specializzata in incendi boschivi che si lancia da un elicottero direttamente nel cuore delle fiamme. La vediamo tormentata dal senso di colpa per un errore fatale che in passato ha portato alla morte di tre ragazzi.

L’evento l’ha segnata profondamente, lasciandole una cicatrice che si manifesta in atti di ribellione e auto-distruttivi. Relegata a un avamposto solitario nella foresta, Hannah sembra aver perso ogni speranza di redenzione, fino a quando il giovane Connor, impersonato da Finn Little, entra nella sua vita. Connor, orfano improvviso e testimone innocente di una violenza che non comprende del tutto, rappresenta per Hannah una seconda occasione. La loro relazione evolve rapidamente, da un incontro fortuito in un luogo sperduto a un legame forte, simile a quello tra madre e figlio, dando ad Hannah una nuova motivazione e la speranza di riscattarsi.

Accanto a loro, i killer Jack e Patrick Blackwell, supportati rispettivamente da Aidan Gillen e Nicholas Hoult, si muovono come ombre minacciose. Jack è freddo e calcolatore, con un atteggiamento che sembra quasi paterno verso il più giovane e ingenuo Patrick. Questa dinamica, che ricorda quella tra un padre e un figlio o tra un poliziotto veterano e una giovane recluta, li rende antagonisti credibili e inquietanti. Le loro azioni spietate e metodiche sono quasi una danza di brutalità e precisione, incarnando il male in una forma quasi impersonale, tanto che sembrano più dei “tecnici” del crimine che dei veri e propri assassini.

Un’altra coppia significativa nel film è quella formata da Ethan Sawyer e sua moglie Allison, inscenati rispettivamente da Jon Bernthal e Medina Senghore. Ethan è uno sceriffo locale e cognato del defunto padre di Connor, il quale, nonostante i propri timori, è pronto a difendere la sua famiglia. Allison, incinta ed esperta di sopravvivenza, dimostra una tenacia straordinaria. La loro relazione, fatta di fiducia e collaborazione, offre un tocco di autenticità e forza, mostrando come anche in un contesto di violenza e paura, l'amore e il sostegno reciproco possano rappresentare un baluardo di resistenza.

Sopravvivenza e protezione

Il film di Rai 4 Quelli che mi vogliono morto esplora in modo viscerale temi come la redenzione, la lotta per la sopravvivenza e il confronto con il male, in un contesto dove la natura stessa è tanto minacciosa quanto le figure umane che popolano la storia. Al centro, troviamo il tema della redenzione. Hannah è segnata da un trauma passato che non riesce a superare, un errore che ha portato alla morte di alcuni ragazzi durante un incendio. Il suo incontro con Connor è l'occasione per lei di ritrovare una speranza di riscatto, di rimediare a quell’errore proteggendo un ragazzo che vede come un riflesso dei giovani che non è riuscita a salvare. Tale dimensione introspettiva della trama aggiunge spessore al personaggio di Hannah, trasformando il suo viaggio in una lotta personale contro i propri demoni.

Il film si concentra anche sulla lotta per la sopravvivenza in una natura tanto maestosa quanto pericolosa. La foresta, con i suoi vasti spazi e i suoi pericoli imprevedibili, diventa un vero e proprio personaggio. L'incendio rappresenta sia una minaccia fisica, incombente e inarrestabile, sia un simbolo della purificazione e della distruzione. Hannah e Connor, circondati da fiamme e da assassini senza scrupoli, devono superare ostacoli apparentemente insormontabili, mostrando una resilienza che mette in risalto la forza della volontà umana.

Un altro tema centrale è la contrapposizione tra il bene e il male, incarnato rispettivamente nei personaggi di Hannah e Connor da un lato e dei killer dall’altro. I killer Jack e Patrick agiscono con una crudeltà quasi meccanica, eliminando chiunque intralci il loro cammino. Questa brutalità spietata rende evidente la fragilità della vita e il coraggio necessario per affrontare forze maligne apparentemente inarrestabili. Il male qui non è solo rappresentato dagli assassini, ma anche dal sistema corrotto che ha reso necessario questo inseguimento mortale.

Infine, il film tocca il tema della famiglia e del sacrificio, mettendo in risalto come, anche nei momenti più bui, il legame familiare possa rappresentare una fonte di forza e protezione. Hannah sviluppa con Connor un legame quasi materno, mentre Ethan e Allison dimostrano quanto si possa essere disposti a rischiare per proteggere i propri cari. In questo contesto, l’amore e il sacrificio diventano armi potenti, in grado di contrastare anche le situazioni più disperate.

In altre parole, Quelli che mi vogliono morto utilizza un’ambientazione spettacolare e pericolosa per raccontare una storia di redenzione, lotta per la sopravvivenza e resistenza contro il male, mantenendo il pubblico in tensione e offrendo al contempo una riflessione sui valori che spingono i protagonisti a lottare contro ogni avversità.

