Api regine a 70 anni: amori, gelosie, amicizie e invidie nella casa di riposo del film di Rai 1

Rai 1 trasmette la sera dell’8 agosto in prima visione tv il film Queen Bees – Emozioni senza età. Diretto da Michael Lembeck, è una storia tanto commovente quanto divertente su quella fase di vita che è la vecchiaia. Mentre la sua abitazione è in ristrutturazione, Helen, una donna anziana ma indipendente, decide di sistemarsi solo temporaneamente in un vicino centro per anziani.

Qui, ha modo di relazionarsi con vedovi dotati di carica e fascino, spietati tornei di bridge e un’inattesa sorellanza che non vedeva dai tempi del liceo. Tutto ciò non fa altro che allontanare in lei il desiderio di tornare in casa propria. Dopotutto, non è mai troppo tardi per rimettersi in discussione, fare nuove amicizie e, chissà, trovare anche l’amore.

La trama del film

Queen Bees – Emozioni senza età, il film proposto da Rai 1, ha al suo centro l’anziana Helen (il premio Oscar Ellen Burstyn), che dalla morte dell’amato marito vive da sola e condivide la sua saggezza e il suo amore per la letteratura con il nipote adolescente Peter (Matthew Barnes). Il nipote è solito farle visita ogni settimana ma partirà presto per il college, motivo per cui Laura (Elizabeth Mitchell), la figlia di Helen, ha il disperato bisogno di convincere la madre a trasferirsi in una vicina casa di riposo per evitare di rimanere del tutto da sola.

Tuttavia, la testarda Helen non vuole nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi. Un incendio e i lavori di ristrutturazione della sua casa portano però a farle cambiare idea. Ed è così che nella vicina casa di riposo Helen viene accolta da un trio di “cattive ragazze” niente male: la dura Janet (Jane Curtin), la “pazza” Margot (Ann-Margret) con alle spalle cinque matrimoni (e un nuovo flirt all’orizzonte per Arthur, interpretato da Christopher Lloyd) e la taciturna Sally (Loretta Devine), alle prese per la seconda volta con il cancro. Sono le “api regine” della struttura e inizialmente i rapporti tra le quattro donne non sono dei migliori, almeno fino a quando le tre non hanno bisogno di una quarta giocatrice di bridge.

Ed è da quel momento che Helen comincia a farsi nuove amicizie e a costruire nuove relazioni, lasciandosi andare dal tutto e cominciando a nutrire sentimenti per Dan (James Caan), un vedovo anch’egli appena arrivato alla casa di riposo.

Da una storia vera

Queen Bees – Emozioni senza età, in prima serata su Rai 1, è un film che ha un sapore strettamente personale per il produttore Harrison Powell. Circa cinque anni prima delle riprese del lungometraggio, la nonna di sua moglie, nota a tutti come una donna ancora effervescente, perse il marito e decise di trasferirsi in una casa di riposo. Confusa, l’anziana si rese conto che all’interno della struttura vigeva una gerarchia sociale molto simile a quella che era in essere al suo vecchio liceo.

“C’erano le cricche di amiche, i flirt, gli scherzi, le simpatie e le antipatie”, ha spiegato Powell. “Come Helen, la protagonista del film, mia nonna non voleva avere niente a che fare con tutto ciò. Ma la riluttanza iniziale pian piano ha lasciato spazio alla voglia di rimettersi in gioco: è tornata a fare amicizia, a ridere, a nuotare nuda e persino a innamorarsi. Ha anche conosciuto un uomo meraviglioso e ha finito con lo sposarlo. La sua è stata una lezione di vita che meritava di essere raccontata: in fondo, è un invito a non chiudere mai le porte e a rimanere ottimisti, qualunque sia l’età che ognuno abbia”.

“Non mi capita più spesso che mi vengano proposte storie d’amore o commedie da girare”, ha sottolineato l’attrice Ellen Burstyn, protagonista del film di Rai 1 Queen Bees – Emozioni senza età. “Mi sono divertita a interpretare Helen, questa donna coraggiosa e forte che si ritrova a vivere in una dimensione per lei tutta nuova in un posto in cui non si trova inizialmente per nulla a suo agio. Le “api regine” dominano la vita nella casa di riposo e, come consorelle alpha, dettano leggi e condizioni: Helen è l’unica che non si lascia intimidire dal loro modo di fare. E riesce persino a farsele amiche”.

“In più, incontra inaspettatamente l’amore”, ha proseguito l’attrice. “Ha le fattezze di Dan, un vedovo a cui Heln insegna anche a ballare il foxtrot… In fondo, Queen Bees – Emozioni senza età è la classica storia di un ragazzo che si innamora di una ragazza, con un piccolo particolare da non sottovalutare: hanno 70 anni!”.

