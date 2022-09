Quasi orfano: Una clip in esclusiva del nuovo film con Vittoria Puccini e Riccardo Scamarcio

E sce il 6 ottobre la commedia Quasi orfano, il film che riforma sul grande schermo la coppia composta da Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini, due tra gli attori italiani più amati dal grande pubblico. TheWom.it vi offre una clip in anteprima esclusiva.

Quasi orfano è il nuovo film di Umberto Carteni con protagonisti Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, arriva in sala il prossimo 6 ottobre grazie a 01 Distribution.

Con una sceneggiatura firmata dallo stesso Carteni con Herbert Simone Paragnani, il film Quasi orfano è una commedia che racconta la storia di Valentino e Costanza, interpretati da Scamarcio e Puccini. I due vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design.

Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome. Tuttavia, i guai per lui cominciano quando la sua famiglia, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano.

Il cast del film Quasi orfano

Il film Quasi orfano vede riformarsi la coppia formata da Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Due dei nomi più talentuosi del cinema italiano, avevano già recitato insieme in Maraviglioso Boccaccio. Nel film dei fratelli Taviani avevano dato vita a Gentile Carisendi e Monna Catalina, i protagonisti della Novella quarta del Decameron.

Accanto a loro, nel film Quasi orfano recitano anche Antonio Gerardi, Grazia Schiavo e Adriano Pappalardo (sono il cognato, la sorella e il padre di Valentino), Manuela Zero, Paolo Sassanelli ed Ema Stockholma. Ma il cast è impreziosito anche dalla presenza di Nunzia Schiano (è la madre di Valentino) e dalla partecipazione del giovane cantautore Aiello (nei panni di se stesso, durante un concerto) e di Bebo Storti.

Per il romano Umberto Carteni, classe 1970, Quasi orfano è il quarto film da regista. Il suo primo lungometraggio è stato nel 2009 Diverso da chi?, premiato con il Globo d’oro alla miglior opera prima. Sono seguiti negli anni Studio illegale con Fabio Volo e la commedia corale Divorzio a Las Vegas.

"Quasi orfano nasce da un incontro speciale con i produttori Marco Poccioni e Marco Valsania", ha raccontato Carteni. "Per questo appena mi hanno chiesto di realizzare un remake da un film francese non ho avuto nessun dubbio. Insieme allo sceneggiatore Simone Herbert Paragnani abbiamo adattato la sceneggiatura tenendo conto delle diversità dei due paesi. Ho affrontato la storia in modo diverso rispetto al film originale, tenendo conto della diversa tipologia di cast. Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini hanno aggiunto un carattere speciale al film mettendo in evidenza sentimenti, ironia e autenticità".

"Ho avuto la grande fortuna di lavorare con attori speciali in grado di arricchire la storia e i personaggi, penso a Gerardi che avvalendosi di talento e istinto mi ha dato la possibilità di arricchire il film, Nunzia Schiano un’attrice meravigliosa", ha aggiunto il regista. "La Zero, la Schiavo e il resto del cast mi hanno aiutato a realizzare una commedia divertente e sofisticata. Il registro è quello della commedia romantica con un tema importante, le diversità e l’accettazione della propria identità. Mi sono divertito molto a realizzarla e spero che anche il pubblico potrà divertirsi e immedesimarsi".

La clip in esclusiva

TheWom.it vi offre oggi una clip in anteprima esclusiva del film Quasi orfano. Vittoria Puccini e Nunzia Schiano, nuora milanese e suocera pugliese, si confrontano sulle difficoltà del matrimonio e sull’importanza dello stare insieme.