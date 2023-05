Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi: Il film Netflix su come imparare ad amare se stesse

A l di là del titolo all'apparenza provocatorio, il film Netflix Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi è una divertente commedia che insegna a come lasciar andare via il peso delle aspettative e cominciare a concentrarsi solo su chi si è.

Netflix propone dal 26 maggio il film Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi. Commedia di produzione svedese diretta da Erika Wasserman al suo primo lungometraggio, è interpretata dall’attrice Katia Winter nei panni di Hanna, una donna in carriera la cui vita perfetta viene improvvisamente capovolta.

Al di là del titolo che gioca con il sesso, il film Netflix Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi è un racconto esilarante sullo smettere di dover essere all’altezza delle aspettative degli altri e sull’allentare le redini per cogliere le opportunità che si presentano.

La trama del film

Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi, il film proposto da Netflix, comincia con Hanna (Katia Winter) che ha una vita quasi perfetta. Donna ambiziosa che ha solo bisogno di un altro figlio per potersi dire realizzata, Hanna è sempre tesa al raggiungimento di risultati più che positivi in ogni ambito.

La sua relazione con Morten (Jesper Zuschlag) è però più tesa che mai e, per salvare il rapporto, Hanna decide di prendersi una pausa anche dal lavoro. Ma è ormai troppo tardi: improvvisamente, si ritrova senza un posto dove vivere, senza famiglia e persino senza lavoro. Cosa fare allora? La risposta per una come Hanna è semplice: rimboccarsi le maniche e riprendersi tutto ciò che ha perso, anche a costo di finire in situazioni imbarazzanti e far fronte a piccoli disastri.

Tuttavia, riuscirci significa prima di tutto conquistare qualcosa che ancora non ha e che è di fondamentale importanza: l’amore e il desiderio per se stessa e per chi è.

La più importante delle lezioni

All’inizio del film Netflix Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi, Hanna è nel bel mezzo della sua carriera. Vive una vita stressante che le richiede prestazioni di altissimo livello e che non sempre la fa essere presente per coloro che la circondano e la amano. La relazione con il simpatico Morten ne ha inevitabilmente risentito e questo la spinge a dimettersi per trascorrere più tempo con lui e il loro adorabile figlioletto. Hanna ha, però, sottovalutato la sua situazione: ha perso fin troppo tempo e la sua esistenza crolla rapidamente come un castello di carte.

Quello che inizia da quel momento è un tour de force divertente che, sfruttando tempi e dinamiche della commedia, porta a sorridere e a ridere per le circostanze in cui Hanna incappa. Il suo viaggio all’inferno è appena iniziato: ad attenderla ci saranno momenti in cui toccherà davvero il fondo, come quando finisce per dormire con un vecchio compagno di liceo in un letto a castello che deve condividere con un figlio adolescente alle prese con i propri desideri.

Come farà Hanna a trovare soluzione e redenzione? La risposta arriva dalla nuova amica Liv (Vera Carlbom, cantante al suo debutto nel ruolo di attrice), una giovane che, con vari lavori, è la persona più rilassata e spensierata del mondo. Ed è lei che le darà la lezione più importante: per sapere se qualcosa non va bene, basta interrogare la propria vagina: “Se sei abbastanza rilassata da masturbarti, tutto va bene. Se non lo sei, c’è uno squilibrio nella tua esistenza”. E Hanna è tutto fuorché rilassata, motivo per cui deve capovolgere l’insegnamento di Liv e masturbarsi finché non è rilassata: solo così potrà prendere in maniera più serena le decisioni importanti che la riguardano.

Al suo primo film, la regista Erika Wasserman riesce a gestire con delicatezza ed equilibrio anche alcune scene imbarazzanti, evitando il rischio di farle risultare goffe o di pessimo gusto.

