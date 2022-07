Purple Hearts: Quando due cuori si innamorano in un film Netflix

C assie e Luke accettano di sposarsi per ragioni di convenienza in Purple Hearts, film in arrivo su Netflix dal 29 luglio. Ma l’amore sa sempre come trovare anche chi non ci crede.

Arriva su Netflix il 29 luglio il film Purple Hearts, un dramma romantico con Sofia Carson e Nicholas Galitzine, basato sull’omonimo romanzo di Tess Wakefield.

Diretto da Elizabeth Allen Rosenbaum, Purple Hearts racconta la storia di Cassie, aspirante cantante e compositrice con vari problemi di salute. Nel tentativo di trovare una soluzione alle cure mediche di cui ha bisogno, Cassie decide di sposare il marine Luke. Nonostante le differenze, Cassie potrà così accedere alle agevolazioni offerte dall’esercito. Tuttavia, quando Luke rimane ferito mentre è in servizio, la dinamica della loro relazione comincerà a trasformarsi in qualcosa di più significativo, annullando il confine tra finzione e realtà.

Cantautrice oltre che attrice, la colombiana Sofia Carson ha anche scritto Come Back Home, la canzone portante della colonna sonora del film.

La trama del film

Due cuori si incontrano e cambiano per sempre: è questo, in sintesi, quello che racconta il film Netflix Purple Hearts. Siamo a Austin, in Texas, una città che cambia aspetto ogni volta che si gira l’angolo. Qui, in un continuo mix di contaminazioni artistiche, sociali e civili, vive Cassie (Sofia Carson). È una giovane cantautrice in attesa ancora di trovare il successo ma senza i soldi per accedere alle cure mediche di cui ha bisogno. Ciò ha fatto maturare in lei una sorta di odio nei confronti di un sistema che sembra apparentemente progettato per veder fallire e soccombere le persone come lei.

Luke (Nicholas Galitzine), un giovane dagli addominali duri come la roccia, è invece un marine. Dall’animo torturato e con un passato misterioso alle spalle, Luke un giorno entra nel bar dove lavora Cassie. E sin da subito per la giovane cantautrice potrebbe essere la soluzione a tutti i suoi problemi economici: i soldati, per un paradosso tutto patriottico, vengono pagati molto di più se sono sposati con una persona “speciale”.

Quindi, senza sapere molto altro su Luke al di là del suo atteggiamento non proprio da bravo ragazzo e dei suoi muscoli quasi irreali, una disperata Cassie gli propone un finto matrimonio. Tutto ciò che devono fare è convincere l’esercito che in realtà sono innamorati, sebbene sia chiaro che provino una bruciante antipatia l’uno per l’altra. Ma, come spesso accade quando il destino ci mette il suo zampino, la loro finta passione sarà destinata a trasformarsi in qualcos’altro.

Sofia Carson e Nicholas Galitzine in Purple Hearts.

Due cuori viola

Già dal trailer di Purple Hearts, film su Netflix dal 29 luglio, vediamo Cassie e Luke sposarsi durante una cerimonia intima che appare come un matrimonio tradizionale. Nel vederli, nessuno sospetterebbe mai che in realtà non sono innamorati. Come sono arrivati fino a quel punto, lo si scopre pian piano attraverso una serie di lettere che si scrivono.

Cassie vive per la musica ma i suoi problemi di salute le impediscono letteralmente di sedersi e scrivere qualcosa di nuovo. Luke, invece, serve l’esercito all’estero e cerca in qualche modo di guadagnarsi il rispetto del padre sin da quando anche questi era un militare. Il matrimonio non è altro che il frutto di un piano ben congegnato grazie al quale Cassie potrà usare l’assicurazione sanitaria di Luke per un anno. Tutto procede bene fino a un inatteso punto di svolta: Luke viene ferito in azione. E, quando rientra a casa, Cassie rimane al suo fianco per affrontare insieme la riabilitazione.

“È impossibile per me esprimere a parole cosa ha significato per me il film Netflix Purple Hearts e cosa mi ha lasciato Cassie”, ha dichiarato la giovane Sofia Carlson. “Ho dato corpo e anima al personaggio di Cassie e l’atmosfera creatasi sul set ha trasformato tutti in una grande famiglia. È stato difficile dire addio al bellissimo mondo che abbiamo creato, i cuori di tutti quanti non saranno più gli stessi: saranno sempre colorati di viola, come il titolo del film. E devo dire grazie alla regista del film, che ha saputo ogni giorno guidarci con la sua incessante ricerca della sincerità in ogni scena: è stato tutto fantastico, profondamente vulnerabile ma bello”.

“Purple Hearts racconta di come l’amore non abbia colore”, ha aggiunto l’attrice, nota per la serie tv Pretty Little Liars: The Perfectionists. “In amore non si guarda alle differenze: un cuore rosso e un cuore blu possono unirsi e scegliere l’amore, dando vita a un cuore viola. Un cuore che può davvero cambiare il mondo e renderlo un posto migliore. Quello di Cassie è stato il ruolo più impegnativo ma anche più gratificante di tutta la mia vita”.

