R educe dall’apertura della prima tappa del Vasco Live 2024, la cantautrice Namida ha pubblicato il suo nuovo singolo Punk 2003, una canzone energica e piena di colori contro la frenesia.

Dopo aver aperto il concerto di Vasco Rossi alla prima data del tour “Vasco live 2024” a San Siro, la giovane cantautrice punk rock Namida ha pubblicato lo scorso 12 luglio il suo nuovo singolo Punk 2003 (Matilde Dischi), disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica.

Punk 2003 è frutto di un flusso di coscienza. È una canzone energica e piena di colori, racconta la frenesia che invade la quotidianità di Namida. Spesso ci troviamo sommersi da mille impegni e fatichiamo a mantenere i rapporti con le persone. In questo brano Namida racconta di sé, della sua vita e di tutti i momenti in cui non ha avuto il tempo di pensare a sé stessa e ai rapporti con gli altri. “Quanto spesso andiamo veloci e ci dimentichiamo di vivere il momento? Alla fine, cosa rimane di ciò che abbiamo vissuto?”, commenta l’artista.

TheWom ve ne presenta oggi il video ufficiale, diretto e girato da Emanuele Marin. Il video di Punk 2003nasce dall’intento di ricreare quel senso di solitudine e follia generato dalla vita frenetica che conduciamo ogni giorno. “Siamo sempre alla ricerca di autorealizzazione, viviamo vite piene, dettate quasi da automatismi, che non ci permettono di creare reali rapporti umani. I rapporti di oggi nascono 'dall’ansia di essere e di mostrare' ma alla fine, senza gli altri chi siamo davvero?”.

La location particolare, vasta e colorata porta gli spettatori a osservare il mondo con gli occhi di Namida: un posto grande, da scoprire, ma che talvolta ti fa sentire persa. La realizzazione è stata possibile grazie al supporto e la collaborazione di: Mauro Rosatti (Direttore dell’Isola di Albarella), Stefano Boni (Direttore di Albarella Golf Links “Nato dal Mare”) e tutto il gruppo Mercegaglia. “Voglio ringraziare la struttura e chi ci ha permesso di esprimere le nostre idee in totale libertà. È stato molto divertente!”, ha aggiunto Namida.

Chi è Namida

Claudia Pregnolato, in arte Namida (Torino, 20 febbraio 2000) è una cantautrice “pop punk” dal sapore internazionale. La sua voce calda e potente è il marchio di fabbrica del suo primo progetto discografico.

Si avvicina alla musica da molto piccola e infatti all’età di 6 anni, si esibisce per la prima volta su un palco, partecipando ad alcuni concorsi canori della provincia.

Nel 2018 è stata semi-finalista al Festival di Castrocaro e nel 2019 finalista al Festival Show. Ha partecipato a concorsi nazionali con ottimi risultati, uscendo vincitrice al Festival di Cittadella 2019. Nello stesso anno, per la prima volta, affronta con entusiasmo l’esperienza di Area Sanremo classificandosi 14^. Il 2021 la vede come una degli 8 finalisti del Festival di Castrocaro 2021 e vincitrice di Area Sanremo 2021 con il brano “Estate di Merda”.

Nel 2022 è stata tra i 35 ragazzi di Deejay On Stage, arrivando in semi-finale con il brano “AIP”.

Durante il 2023 ha continuato a sperimentare con la scrittura e ha pubblicato diversi singoli che hanno ottenuto l’approvazione di Spotify. Infatti, sono stati inseriti nelle playlist editoriali “New Music Friday” e “Rock Italia” vedendosi anche in copertina di quest’ultima grazi al singolo “Figli dei Fuori”.

Durante l’estate è stata scelta da festival importanti aprendo diversi Big della musica italiana: Meeting del Mare in apertura a Bresh, Sequoie Music Park in apertura a Tananai, Tanta Robba Festival con i NuGenea, Antifestival in apertura a Hell Raton. Inoltre, è stata selezionata tra i 35 ragazzi di Deejay on Stage 2023 e da RDS per suonare sul palco dell’RDS Summer Festival 2023 in apertura a Fedez, Annalisa, Articolo 31, Boomdabash.

Nel 2024 Namida continua a portare la sua musica all’interno della dimensione live e già da marzo ha avuto inizio il suo “Paranaoia Park in Tour” che continuerà a toccare varie regioni della nostra Penisola. Ad aprile ha aperto il concerto delle Bambole di Pezza a Milano e a giugno ha avuto l’opportunità di aprire il concerto di Vasco Rossi alla prima data del tour “Vasco live 2024” a San Siro.

Attualmente è impegnata nella realizzazione del suo primo album. Namida è un’artista pungente, che riesce a mischiare cattiveria e dolcezza allo stesso tempo, trasportandovi così in un meraviglioso viaggio fatto di istinto, colori ed emozioni contrastanti.

Il suo 2024 si era inoltre inaugurato con i brani “Paranoia Park” e “Ti faccio un tutorial”.

