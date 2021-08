5 protagoniste di serie tv che ci hanno ispirate (e ci ispirano) con i loro look

T ante le protagoniste delle serie tv che ci hanno fatto sognare con i loro look. Ecco le più iconiche da cui prendere in prestito qualche suggerimento.

Esistono serie tv che non ipnotizzano solo per le loro trame avvincenti, ma che ci fanno rimanere incollate allo schermo anche grazie alla presenza di protagoniste femminili con look pazzeschi, sia per quanto riguarda gli abiti sia il make up.

Molte sono diventate vere e proprie icone e anche a distanza di anni non smettono di ispirare donne e ragazze ad ogni angolo del globo. Ecco le più cool e come replicarne lo stile.

Carrie Bradshaw – Sex and the City

L’icona di stile per eccellenza è senza alcun dubbio Carrie Bradshaw, protagonista di Sex and the city. Nonostante l’ultima puntata della serie tv sia andata in onda nel 2004, la corona di donna più glam del piccolo schermo è ancora saldamente sulla sua testa di capelli ricci e biondi ed è destinata a restarci, visto che siamo pronte a scommettere che gli outfit del rebot, And just like that, non saranno da meno.

I look pazzeschi sfoggiati nelle sei stagioni e nei successivi due film da Sarah Jessica Parker non si contano e definire lo stile di Carrie è molto difficile perché passa da abiti Prada super chic a capi basic da tutti i giorni decisamente eccentrici. Indimenticabile il tutù rosa.

L’unica costante sono le scarpe, rigorosamente con tacco a spillo altissimo e quasi sempre Manolo Blahnik. Se vuoi provare a replicarne il mood quindi, non scendere mai sotto i 12 centimetri e non perdere di vista le ultime tendenze moda.

Blair Waldorf – Gossip Girl

Reginetta della scuola, e forse dell’intera Upper East Side, la protagonista di Gossip Girl insieme all'amica Serena Van Der Woodsen, Blair Waldorf con il suo look chic punta a sottolineare lo status di appartenenza.

Iconica nella sua divisa del college, alla quale non manca di aggiungere sempre un tocco personale come un foulard colorato o una preziosa It bag. Il suo stile strizza l’occhio a Audrey Hepburn ma lo modernizza con particolari sempre diversi. Se ti ispiri a lei quindi, punta sul super classico, al quale aggiungere un accessorio che sia solo tuo e che rompa l’armonia con il resto.

Ludovica Storti – Baby

Una delle due protagoniste della serie tv italiana ispirata a una nota vicenda di prostituzione minorile ai Parioli è la giovane attrice Alice Pagani, che dallo schermo ha incantato tutti non solo per la sua bravura, ma anche per il mood estremamente sexy.

A renderlo tale questa volta non sono abiti particolari ma piuttosto una pettinatura che ricorda la celebre Valentina dei fumetti di Crepax. Caschetto nero corto con frangetta anch’essa cortissima, incornicia il viso conferendo un carattere unico, sottolineato anche dal trucco: uno smokey eyes total black che mette ancora più in risalto occhi azzurri e sguardo penetrante.

uesto look è talmente particolare che, dobbiamo avvisarti, non sta bene a tutte. Se però ti senti una rock girl, grinta e carattere non ti mancano e vuoi osare, buttati.

Miriam Midge Maisel – La fantastica Signora Maisel

Tra le serie tv di maggior successo degli ultimi anni impossibile non citare The Marvelous Mrs. Maisel, realizzata dagli stessi sceneggiatori di Gilmore Girl, dei quali si riconosce la vena ironica e brillante. Protagonista di tutti gli episodi è Midge, una casalinga ebrea di ottima famiglia che vive a New York nel 1958 e che a un certo punto intraprende con successo la carriera di comica.

Interpretata da Rachel Posner, a colpire di lei, oltre all’ironia, sono i look mozzafiato. Quasi sempre super colorati, gli abiti incarnano a pieno lo stile anni Cinquanta, con bustini stretti e gonne ampie. Non mancano mai cappelli in tinta, tacchi e borse anch’esse coordinate.

Se la Signora Maisel è la tua fonte di ispirazione, includi nel guardaroba gonne a ruota di ogni colore possibile e tubini per le occasioni più eleganti. Completa i look con un make up a tema, ovvero eye-liner nero, mascara e l’immancabile rossetto rosso.

Emily Cooper - Emily in Paris

Ammettiamolo, la vita di Emily Cooper incarna molti sogni ricorrenti di ognuna di noi. Interpretata da Lily Collins, è una ventenne di Chicago con un impiego in un’agenzia di marketing che si trasferisce a Parigi per un'opportunità di lavoro che le cambierà l’esistenza e le farà vivere giornate da sogno all’ombra della torre Eiffel.

La costumista della serie è Patricia Field, la stessa che si è occupata dei look di Sara Jessica Parker in Sex and the City, e il suo zampino si vede eccome. Emily, infatti, sembra la nuova Carrie.

Super alla moda, non ha paura di osare e presentarsi al lavoro con gonne cortissime fucsia, perfettamente abbinate a camicie o blazer da brava ragazza. Ai piedi porta spesso stivaletti che si abbinano perfettamente con il resto dell’outfit e ogni tanto aggiunge qualche dettaglio di ispirazione francese, come un cappello rosso o un cappotto elegante.

Se vuoi assomigliare a Emily dimentica il nero e buttati sul colore ma attenta ad abbinare ogni capo alla perfezione. Nulla, ma proprio nulla, deve essere lasciato al caso.