Proiettile vagante 2: Su Netflix il seguito del film francese più visto di sempre sulla piattaforma

N el 2020, il film Proiettile vagante su Netflix è stato visto da 37 milioni di persone in un mese. Arriva ora il suo seguito ma qualcosa è cambiato. Scopriamo cosa.

Arriva il 10 novembre su Netflix il film Proiettile vagante 2. Diretto da Guillaume Pierret e interpretato da Alban Lenoir e Pascale Arbillot, è il seguito di uno dei titoli original di produzione francese più riusciti di sempre della piattaforma: Proiettile vagante.

Mix di azione, thriller e dramma, Proiettile vagante 2 vede, dopo la morte di Charras, Lino (Alban Lenoir) e Julia (Stéfi Celma) prendere il suo posto e creare la nuova squadra narcotici. Deciso a trovare gli assassini del fratello e mentore, Lino prosegue la caccia imperterrito.





Il sequel di un film di successo

L’uscita del film Proiettile vagante su Netflix nel 2020, mentre il mondo era in pieno lockdown, si è rivelata un evento reale: in un mese, sono stati ben 37 milioni gli spettatori che hanno scelto di vederlo. “È stato incredibile”, ha commentato il regista Guillaume Pierret.

“Eravamo nel mezzo di una pandemia e ogni tipo di promozione era stata solo sul web. Ed è dal web che sono arrivati milioni di commenti: su YouTube, Twitter o Facebook. Avevo lanciato su internet i miei cortometraggi ed ero abituato a rispondere a tutti ma questa volta è stato quasi impossibile farlo in tempo reale: ci ho messo mesi e mesi! Ed è stato in quel momento che mi sono reso conto del peso di Netflix e della sua capacità di raggiungere ogni angolo del pianeta nello stesso identico momento con lo stesso film”.

“Ricordo la felicità di quel momento”, ha aggiunto l’attore Alban Lénoir. “Ma anche la destabilizzazione. Un giorno ero a Digione quando una famiglia messicana in vacanza mi ha chiesto di fare una foto. Pensavo che volessero che scattassi loro una fotografia e, invece, volevano che io facessi una foto con loro: mi chiamavano Lino, come il mio personaggio nel film. Per non parlare delle proposte di lavoro che mi sono arrivate dagli Stati Uniti, soprattutto da parte dei produttori di una famosissima saga con al centro le auto”.

E il riferimento alle auto non è casuale. Dopotutto, Proiettile vagante non era altro che un film d’azione semplice e divertente con al centro una Renault 21 rossa: perfetta per Fast & Furious!

Il poster italiano di Proiettile vagante 2.

Nuove idee

Sull’onda del successo del primo film, era chiaro che Netflix pensasse a Proiettile vagante 2 ma servivano idee nuove e, soprattutto, mezzi e tempi maggiori. “Il primo film era chiaramente limitato nelle sue ambizioni, visto il budget a disposizione, i tempi di ripresa e altri fattori che ci hanno costretti a ridurre tutto al minimo e a massimizzare ogni cosa”, ha specificato Pierret.

Così come occorreva dare maggiore spessore al protagonista Lino. “Ci si doveva concentrare sulla storia e su Lino: non si doveva girare un seguito tanto per farlo”, ha sottolineato Alban Lénoir. Mentre il primo film Netflix era popolato da ben sette personaggi principali, Proiettile vagante 2 punta maggiormente l’attenzione su Lino, eroe sacrificale e tragico, ossessionato dal desiderio di giustizia. Tuttavia, per capirne le ragioni, si doveva tornare al suo passato e alle sue origini, raccontando davvero chi è. “Lino ha la sindrome del salvatore”, ha continuato Lénoir. “Non gli interessa la vendetta, a muoverlo è semmai sempre e solo il desiderio di giustizia. Lo vedo come un eroe puro e intraprendente: niente può fermarlo!”.

Accanto a Lino, ritroviamo il personaggio di Julia, supportato da Stéfi Celma. “Prima di ogni cosa, Julia è stata promossa ed è diventata capo. Ha quindi già dimostrato tutto il suo coraggio e il suo valore ma bisognava, rispetto al primo capitolo, definire meglio la sua personalità e capire perché è una vera combattente, una guerriera. Ho trovato molto interessante anche il suo rapporto con Lino: sono come cane e gatto! Sempre in conflitto, in realtà si vogliono molto bene, come un fratello e una sorella. Nessuno dei due lascerebbe mai la mano all’altro”.

