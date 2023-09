Priscilla: Sofia Coppola porta in un film a Venezia la vera storia della moglie del mito Elvis

G ià premiata in passato dal Festival di Venezia, Sofia Coppola torna quest’anno in concorso con Priscilla, film dedicato alla moglie di Elvis Presley e raccontato da una prospettiva inedita: quella di lei, che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura.

A tredici anni di distanza dal Leone d’Oro conquistato con il film Somewhere, Sofia Coppola ritorna in concorso al Festival di Venezia con il film Priscilla. Prodotto dall’italiana The Apartment Pictures di Lorenzo Mieli con l’americana Zoetrope, Priscilla sarà portato nelle nostre sale da Vision Distribution. La Priscilla del titolo del film a Venezia 80 è la più famosa del mondo: Priscilla Presley, che ha benedetto il lungometraggio partecipando alla sceneggiatura scritta dalla stessa Coppola con Sandra Harmon.

Mentre Elvis di Baz Luhrmann si concentrava sul mito, Priscilla si focalizza sulla sua dolce metà. Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra Presley a una festa, Elvis, che è già una superstar del rock’n’roll, si rivela a lei come un uomo completamente diverso. Sarà un colpo di fulmine, ma anche un uomo capace di essere un alleato nella solitudine di questa ragazza, un migliore amico vulnerabile.

Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, facendo rivivere il lungo corteggiamento e il matrimonio turbolento. Una storia, quella di Elvis e Priscilla, iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia d’amore fatta di amore, sogni e fama.

Priscilla, come mai prima

Nessuna icona pop ha ossessionato gli americani tanto quanto Elvis Presley. Eppure, c’è stato chi ha conosciuto il mito nei suoi aspetti più privati e intimi. Costei risponde al nome di Priscilla Ann Wagner, la cui storia come compagna e unica moglie di Elvis è stata raramente raccontata attraverso il suo punto di vista.

La regista Sofia Coppola, che nella sua straordinaria filmografia ha offerto spesso ritratti intimi di donne che vivono vite complicate al di là della notorietà (basti pensare a Marie Antoinette), ha trovato proprio in Priscilla, la protagonista del film in concorso a Venezia 80, la sua protagonista perfetta, ponendola finalmente al centro di una narrazione delicata e inedita.

Coppola segue la storia d’amore di Priscilla, interpretata con straordinaria compostezza e forza da Caileen Spaeny, con Elvis (un Jacob Elordi altrettanto straordinario e sorprendente), dalla sua nascita in poi. Priscilla è ancora un’adolescente quando lo incontra ma ciò non le vieterà di non farsi intimidire dal mito mentre lui era di stanza nella Germania occidentale in una base militare. La loro storia viene ripercorsa fino al surreale arrivo nella tenuta di Graceland, una casa destinata a divenire una prigione.

Con la sua consueta attenzione alla trama e ai dettagli, Coppola ha creato con Priscilla uno dei suoi film più emozionanti e vividi: a Venezia vedremo un tributo a una donna che vive sotto gli occhi del pubblico prima ancora di conoscere veramente il mondo. Un capolavoro moderno segnato dalla direzione della fotografia, evocativa e lunatica di Philippe Le Sourd, e dalle musiche originali di Phoenix.

"Sono rimasta colpita dall’autobiografia di Priscilla Presley sugli anni che ha vissuto, da giovane donna, a Graceland. E ho cercato di cogliere cosa provasse nell’immergersi nel mondo di Elvis, per poi alla fine riemergerne e scoprire la sua identità", ha commentato la regista. "Come artista per me è importante mostrare il mondo attraverso gli occhi dei miei personaggi, senza giudicare. Mi hanno sempre interessato i concetti riguardanti l’identità, il vissuto e la trasformazione degli individui".

"Questo film indaga il modo in cui Priscilla è diventata quello che è, e cosa significa e ha significato essere donna per lei e per le generazioni successive. Ha vissuto esperienze comuni a molte giovani donne, con la differenza che le ha affrontate in un contesto inusuale. Ed è per questo che nella storia di Priscilla, pur essendo unica, ci possiamo incredibilmente identificare tutte".

Il poster originale del film Priscilla.

La vera storia di Priscilla Presley

Priscilla Ann Wagner, nota anche come Priscilla Presley, la protagonista del film portato a Venezia da Sofia Coppola, è diventata famosa soprattutto per il suo matrimonio con il leggendario musicista Elvis Presley.

Nata a Brooklyn il 24 maggio 1945, Priscilla aveva solo 14 anni quando conobbe Elvis Presley nel 1959. All'epoca, lui era già una celebrità internazionale nel mondo della musica rock 'n' roll. Si incontrarono durante il periodo in cui Elvis era di stanza in Germania a causa del suo servizio militare. La loro relazione si sviluppò durante quel periodo e Priscilla si trasferì negli Stati Uniti per continuare a frequentarsi dopo il ritorno di Elvis.

Dopo alcuni anni di frequentazione, Priscilla e Elvis si sposarono il 1º maggio 1967 a Las Vegas, Nevada. Era un matrimonio molto atteso dai fan e dai media. Tuttavia, le cose cambiarono dopo il matrimonio. Priscilla parlò in seguito delle sfide e delle pressioni che accompagnavano la vita da moglie di una celebrità come Elvis. Inoltre, Elvis era spesso in tour e impegnato nel suo lavoro, il che rendeva difficile per la coppia trascorrere molto tempo insieme.

Priscilla diede alla luce la loro unica figlia, Lisa Marie Presley, il 1º febbraio 1968. L'arrivo di Lisa Marie (morta recentemente) portò gioia e sfide alla loro relazione. La coppia cercò di equilibrare la vita familiare con gli impegni professionali di Elvis.

Ma la relazione tra Priscilla ed Elvis cominciò a incrinarsi a causa delle pressioni della fama, della mancanza di privacy e di altri fattori. Nel 1972, Priscilla si allontanò da Elvis e nel 1973 annunciò il loro divorzio. Si separarono in buoni termini e rimasero amici dopo il divorzio, tanto che Priscilla ha continuato a essere coinvolta nella vita di Elvis, specie dopo la morte di quest'ultimo nel 1977. Ne ha gestito l'eredità e ha cercato di preservare la sua memoria attraverso vari progetti. Ha anche sviluppato una carriera come attrice, imprenditrice e autrice.

