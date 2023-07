R ai 2 trasmette il thriller Prigioniera della follia, un film che mescola thriller, dramma e horror in una storia che, paradossalmente, potrebbe accadere a chiunque di noi.

Per il ciclo Nel segno del giallo, Rai 2 trasmette il film Prigioniera della follia. Produzione targata Lifetime, è diretto da Jeff Hare e racconta la storia di una ragazza adolescente che, dopo essere stata soccorsa da due paramedici in seguito a un incidente, viene condotta nell’abitazione di una donna la cui figlia è appena morta.

Thriller con venature da poliziesco e horror, Prigioniera della follia su Rai 2 punta tutto sul fascino della diabolica madre interpretata da Cathy Moriarty, attrice che nel 1980 ha esordito in un film destinato a entrare nella storia del cinema: Toro scatenato, in cui interpretava Vicki, la moglie del protagonista Robert De Niro.

La trama del film

Il film di Rai 2 Prigioniera della follia si apre con la diciassettenne Jeannie (AlexAnn Hopkins) alle prese con una complicata relazione con la madre Laura (Laurie Fortier). Dopo la morte del marito, Laura è diventata iper protettiva nei confronti della figlia e a risentirne è stato il loro legame, sempre più teso e messo a dura prova. Approfittando dell’assenza della madre per lavoro, Laura decide di prendere una sera la macchina per andare a un concerto di Drake (Mason Trueblood) da sola, lontano dalla sua abitazione. Ed è mentre discute al telefono con la madre che ha un incidente e finisce con il colpire un palo.

Soccorsa e sedata da due paramedici, Clyde (Sam Meader) e Guy (Joey Luthman), Jenny si risveglia in una stanza piena di bambole, pronta per incontrare la sua “mamma” (Cathy Moriarty). La donna in questione vorrebbe che Jenny fosse sua figlia Lizzie, da poco morta, e ha come unico desiderio quello di ricostruire la sua famiglia, a qualsiasi costo. A nulla servono i tentativi di fuga o di ribellione della giovane.

Chiusa in quella casa, Jenny ritrova anche il diario della vera Lizzie, da cui scopre come questa sia scappata dopo che sua madre non approvava la sua relazione con un certo Tommy. Ispirata dalla sua storia, anche Jenny ritenta la fuga ma, ancora una volta, finisce per avere la peggio. E, sempre rovistando in casa, si rende conto che prima di lei la famiglia aveva sequestrato un'altra ragazza, andata incontro a una brutta fine. Da quel momento, il suo unico obiettivo diventa quello di uscire viva da quell’incubo. Ma come?

Nel frattempo, Laura è determinata a ritrovare la sua bambina. Chiede aiuto alla polizia e conduce le sue indagini da sola, arrivando persino in casa di chi tiene in ostaggio Jenny. Chiede persino aiuto a Drake, dopo aver ricevuto un messaggio estorto alla figlia, ma è solo fingendosi un’adolescente in pericolo che può attirare i due sequestratori della figlia, Guy e Clyde, i due fratelli di Lizzie. Sarà così che ritroverà Jenny e potrà riabbracciarla ma non prima di un’ultima disperata lotta per la vita.

Il poster originale del film di Rai 2 Prigioniera della follia.

Madri e figlie

Il film di Rai 2 Prigioniera della follia mette in scena uno scenario da incubo che potrebbe capitare a chiunque. E lo fa in un crescendo di tensione e adrenalina e sfruttando i legami che si instaurano tra madre e figlia. Sia Jenny sia Lizzie hanno ad esempio a che fare con “madri elicottero”, come chiamano negli Stati Uniti le madri iper protettive.

Laura e “Mamma” hanno due modi però diversi di intendere la loro genitorialità. La prima è solo mossa da affetto e desiderio di tenere la figlia Jenny lontana dai guai mentre la seconda ha sviluppato una sorta di ossessione malevola nei confronti della parola “famiglia”, da preservare a modo suo anche con la morte e il sangue. Ne sanno qualcosa i suoi due figli maschi, trasformati in aguzzini, e la povera Lizzie, da lei stessa uccisa (a ritrovarne il cadavere sarà la povera Jenny). Ragione per cui il loro confronto sul finale diventa anche un confronto sui metodi usati per crescere bene una figlia.

