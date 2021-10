N etflix amplia il suo catalogo con una novità pronta a sorprendervi: si tratta di Pretty Smart, una comedy (quasi) tutta al femminile che vi regalerà ore di risate.

L'autunno parte alla grande con tante serie tv, l'ideale per trascorrere qualche ora accoccolate sul divano mentre le giornate si accorciano sempre più. E cosa c'è di meglio di una bella comedy che possa regalarvi momenti di spensieratezza e di sane risate? È in arrivo Pretty Smart, la nuova serie tv targata Netflix che vanta un cast d'eccezione e, sulla carta, ha davvero tutte le premesse per rivelarsi un grandissimo successo. Vediamo di cosa si tratta.

Pretty Smart, la nuova serie tv Netflix

Tra le tante novità di ottobre, Netflix punta tutto su una comedy quasi interamente al femminile. Pretty Smart racconta di un nuovo inizio, delle difficoltà che tutte noi, ad un certo punto della nostra vita, abbiamo incontrato. Ma parla anche di amicizia, di solidarietà e d'amore: un mix esplosivo, che sicuramente saprà regalarvi ore di divertimento e persino qualche lacrima di commozione.

La storia può sembrare delle più banali: cosa succede quando una secchiona si trova a dover convivere accanto a quattro ragazzi all'apparenza ben più "semplici" e superficiali di lei? L'evolversi delle loro vicende non è però affatto scontato, ed è qui che si cela il vero punto di forza di Pretty Smart. Tra pregiudizi difficili da abbattere e momenti di pura ilarità, la serie tv si snoda in 10 episodi ricchi di emozioni che sapranno sorprendervi.

Le premesse, d'altronde, sono davvero ottime. La comedy vanta grandi nomi dietro le telecamere: è prodotta da Pamela Fryman (regista di quel capolavoro che è How I Met Your Mother) e Brian Singleton (che ha firmato Mixed-ish). L'idea è nata dalle menti di Jack Dolgen (showrunner di Elena, diventerò presidente e di Crazy Ex-Girlfriend, per il quale ha vinto l'Emmy) e del collega Doug Mand (Dolittle).

La trama di Pretty Smart

Il trailer ufficiale di Pretty Smart apre le porte ad una comicità a tratti irriverente, che ricorda quelle di altre serie tv di successo come New Girl. Ma di cosa parla la nuova comedy targata Netflix? Protagonista è la giovane Chelsea, intelligentissima e ambiziosa. Sembra proprio la classica secchiona tutta studio e università: laureatasi ad Harvard, vuole diventare una famosa scrittrice. Ma non sa ancora quello che il destino ha in serbo per lei.

Quando il suo fidanzato la molla, Chelsea si trova infatti a chiedere aiuto a sua sorella Claire, che vive sulla West Coast. Quest'ultima è pronta ad accoglierla in casa, d'accordo con i suoi tre coinquilini. Ma nessuno di loro spicca particolarmente in intelligenza: come riuscirà Chelsea ad ambientarsi? Pian piano, dopo un inizio difficile, la giovane imparerà a lasciarsi andare e a vivere la vita con maggior spensieratezza, apprezzando sempre più i suoi nuovi amici.

C'è Grant, affascinante personal trainer interessato solamente a fare palestra e a prendersi cura del proprio corpo. C'è poi Jayden, un giovane influencer un po' goffo e molto sbadato. E c'è infine Solana, ex avvocato ora diventata una guaritrice, un'anima sensibile e new age (ma anche molto bizzarra). Se ad un primo impatto Chelsea teme di non avere nulla in comune con loro, saprà trovare in questa sua nuova bizzarra famiglia ciò che le serviva per vedere la sua vita in un'ottica finalmente diversa.

Pretty Smart, il cast

Anche il cast di Pretty Smart non ha nulla da invidiare ad altre grandi serie tv. Netflix ha infatti deciso di puntare su alcuni volti molto amati dal pubblico, a partire proprio dalla protagonista. Chelsea è interpretata da Emily Osment, che abbiamo visto di recente ne Il Metodo Kominsky, ma che forse ricorderete nientemeno che in Hannah Montana, uno dei capolavori Disney degli anni 2000, dove ha interpretato la migliore amica della protagonista.

Sua sorella Claire è invece impersonata da Olivia Macklin, che qualche anno fa ha lavorato nella serie tv The Young Pope. Il cast vanta poi Gregg Sulkin, anch'egli proveniente dalla fucina Disney: lo abbiamo visto ne I maghi di Waverly e, qualche anno dopo, in serie tv come Pretty Little Liars, Faking it - Più che amiche e Runaways. A completare il cast sono infine Michael Hsu Rosen, che veste i panni di Jayden, e Cinthya Carmona, la bella Solana.

Pretty Smart, quando e dove vederlo

È quasi tutto pronto per l'esordio di Pretty Smart, la nuova comedy di Netflix. Le sue riprese si sono svolte tra la primavera e l'estate 2021, presso i Sunset Bronson Studios di Hollywood, e presto la serie tv approderà sui nostri schermi. Il debutto è previsto per il prossimo 8 ottobre 2021, in contemporanea in tutti i Paesi in cui l'emittente distribuisce i suoi prodotti.

La prima stagione di Pretty Smart conta ben 10 episodi, di cui non sono state ancora rilasciate le trame. Sarà dunque una bella sorpresa scoprire che cosa la serie tv ci riserva. Gli episodi saranno caricati tutti insieme nel giorno in cui la comedy debutta su Netflix, quindi non dovrete attendere a lungo per seguire le avventure di Chelsea e dei suoi nuovi amici.