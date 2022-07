Press Play: Un film su Prime Video sull’amore, la musica e l’ineluttabilità del destino

P rime Video propone il dramma sentimentale Press Play – La musica nella nostra vita, un film in cui la musica fa da tramite tra passato e presente per ricordarci che non dobbiamo mai crearci grandi aspettative: rischierebbero di essere deluse.

Press Play – La musica nella nostra vita è il film che Prime Video propone in esclusiva a partire dal 16 luglio. Si tratta di un dramma sentimentale con Clara Rugaard e Lewis Pullman che ci ricorda come l’amore possa essere sempre suonato in replay.

Al centro della storia di sono i personaggi di Clara e Harrison, due innamorati che condividono la passione per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita grazie a una cassetta musicale che ha il potere di trasportarla indietro nel tempo.

La trama di Press Play – La musica nella nostra vita

Il film Press Play – La musica nella nostra vita inizia con Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) che, appena innamoratisi, trascorrono una fantastica estate insieme. Il loro amore è sancito dalla passione per la musica e i due decidono di registrare una cassetta musicale contenente i pezzi che hanno un significato speciale per entrambi.

Il loro giovane ma già forte amore subisce un duro contraccolpo quando Harrison muore in un incidente stradale. Solo quattro anni dopo, Laura trova il coraggio di riascoltare il mixtape registrato insieme. Ed è così che accade qualcosa di incredibile: ogni volta che ascolta una canzone, Laura viaggia indietro nel tempo e ha la possibilità di cambiare il passato. Avverte dunque subito Harrison di ciò che lo aspetta.

Tuttavia, Laura si renderà presto conto che non è facile cambiare il corso del destino. A ogni canzone che ascolta, viene meno un’opportunità di salvare l’uomo che ama: tutte le volte che torna indietro, Harrison muore in maniera diversa. Cosa fare allora per evitare che Harrison muoia e continuare a vivere la loro storia d’amore?

Clara Rugaard e Lewis Pullman in Press Play - La musica nella nostra vita.

Il dolore per la perdita di qualcuno che si ama

Diretto da Greg Björkman, Press Play – La musica nella nostra vita, film disponibile su Prime Video, dal 16 luglio, affronta temi come il viaggio nel tempo e il grande amore. Pieno di romanticismo, speranza e musica, mostra quanto sia difficile per i nostri cuori confrontarsi con il passato quando in ballo c’è il futuro.

“Press Play – La musica nella nostra vita parla di quanto sia difficile lasciarsi andare e infrangere le aspettative che ci si crea”, ha commentato il regista. “Ho voluto realizzare un film che potesse intrattenere il pubblico ma anche invitarlo a capire quanto è importante non aggrapparsi a determinati obiettivi. Le mie esperienze di vita mi hanno fatto capire che non si può controllare ciò che gli altri fanno o pensano. Se ci aspettiamo di avere il controllo su tutto, rimarremo delusi”.

Al di là del viaggio nel tempo, Press Play – La musica nella nostra vita è un film che ha permesso al regista di rendere omaggio a una persona a lui molto cara. “L’ispirazione per il film me l’ha data una persona a me molto cara, che mi ha aiutato a crescere come uomo. Girare il film è stato un modo per andare oltre il fatto di averla lentamente ma inesorabilmente persa. Il dolore è un’emozione complicata: non si supera da un momento all’altro. Non è un problema che puoi risolvere facilmente o che scompare per sempre”.

Il dolore che Laura, la protagonista affronta, è quello della perdita di una persona molto cara. “Ognuno di noi affronta dolori molto diversi ma tutti quanti prima o poi dobbiamo fare i conti con la perdita di qualcuno che amiamo”, ha aggiunto Björkman. “Laura non vuole accettare la realtà e si ritrova bloccata in una condizione psicologica che tutti noi conosciamo. La sua reazione alla morte di Harrison è dolorosa tanto la prima volta quanto le altre, nonostante sapesse in anticipo quale sarebbe stato l’epilogo”.

Clara Rugaard in Press Play - La musica nella nostra vita.

Il potere della musica

Uno degli aspetti più interessanti del film Prime Video Press Play – La musica nella nostra vita è dato dal posto che viene riservato alla musica del cuore. La connessione diretta tra i nostri ricordi e alcune canzoni è alla base spesso di emozioni molto forti che riemergono quasi dal nulla. Bastano poche note e con la mente siamo in grado di ritornare alla prima volta che quella canzone ha avuto un posto speciale nella nostra vita. Riemergono volti, luoghi e situazioni, come se non fosse mai trascorso del tempo da allora. È come se si creasse un loop temporale infinito in cui presente e passato non hanno più confini o distinzioni.

Un mixtape – che sia una vecchia audiocassetta o una moderna playlist – è qualcosa che gioca con la nostra memoria: vi ricorriamo per cercare di cristallizzare in qualche modo le sensazioni che abbiamo provato insieme a qualcun altro. Crea un forte legame tra due persone ed è inevitabile che possa far gioire o soffrire nell’ascoltarlo a distanza di tempo.

Nel caso di Laura e Harrison il viaggio nel tempo non è solo qualcosa di metaforico: accade realmente quando Laura ascolta ogni canzone di quella cassetta registrata anni prima.

Press Play - La musica nella nostra vita: Le foto del film 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 PREV NEXT