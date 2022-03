È finalmente arrivata la Notte dei Premi Oscar 2022 e tra i nomi dei vincitori non ci sono italiani. Dune trionfa in quasi tutte le categorie tecniche. Emozioni per i premi dei migliori attori non protagonisti.

I premi Oscar 2022 hanno preso il via alle 02:00 ora italiana e la cerimonia con i suoi vincitori può essere seguita live su Sky Cinema e Tv 8.

Dopo un’edizione sottotono a causa del Covid, il Dolby Theatre di Los Angeles torna a ospitare la serata più glamour di Hollywood. Tra misure di sicurezza anti-Covid alle stelle e immancabili polemiche.

Per arginare l’emorragia di ascolti delle due ultime edizioni, l’Academy è tornata a puntare su una conduzione unica, affidata alle attrici Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Era dal 1987 che non si trovavano tre persone alla conduzione, dai tempi di Paul Hogan, Chevy Chase e Goldie Hawn. Ricordiamo che era dal 2019 non si aveva un solo conduttore, da quando Kevin Hart con i suoi tweet discutibili provocò non poco disappunto.

I premi Oscar 2022 ai vincitori sono stati annunciati da volti familiari: Lady Gaga, Zoe Kravitz, Chris Rock, Lily James, Rami Malek e tanti altri ancora. Durante la serata, si esibiscono poi i cantanti le cui canzoni sono nominate agli Oscar: Beyoncé, Sebastian Yatra, Billie Eilish e Reba McEntire. Mancherà solo Van Morrison, candidato per Belfast, a causa di impegni professionali presi in precedenza. Prima di vedere i vincitori degli Oscar 2022, vi rimandiamo alla lista delle nomination.

PREMI OSCAR: VINCITORI 2022

Questa la lista veloce dei vincitori del premi Oscar 2022.

Film: I segni del cuore

Regia: Jane Campion (Il potere del cane)

Attore protagonista: Will Smith (King Richard - Una famiglia vincente)

Attrice protagonista: Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

Attrice non protagonista: Ariana DeBose (West Side Story)

Attore non protagonista: Troy Kutsur (I segni del cuore)

Film d'animazione: Encanto

Film straniero: Drive My Car

Documentario: Summer of Soul

Sceneggiatura originale: Belfast

Sceneggiatura non originale: I segni del cuore

Sonoro: Dune

Fotografia: Dune

Effetti speciali: Dune

Scenografia: Dune

Montaggio: Dune

Trucco e parrucco: Gli occhi di Tammy Faye

Costumi: Crudelia

Colonna sonora: Dune

Canzone: No Time to Die

Corto documentario: La regina del basket

Corto animato: The Windshield Wiper

Cortometraggio: The Long Goodbye

I FILM PIù PREMIATI E DOVE VEDERLI in streaming

Dune: 6 Oscar - Sky Cinema e NowTv

I segni del cuore: 3 Oscar - Sky Cinema e NowTv

Gli occhi di Tammy Faye: 2 Oscar - Disney+

Il potere del cane: 1 Oscar - Netflix

King Richard - Una famiglia vincente: 1 Oscar - prossimamente su Sky Cinema e NowTv

Encanto: 1 Oscar - Disney+

West Side Story: 1 Oscar - Disney+

Drive My Car: 1 Oscar - Sky Cinema e NowTv

Crudelia: 1 Oscar - Disney+

Belfast: 1 Oscar - prossimamente su Sky Cinema e NowTv

Summer of Soul: 1 Oscar - Disney+

No Time to Die: 1 Oscar - prossimamente su Sky Cinema e NowTv

King Richard: 1 Oscar - prossimamente su Sky Cinema e NowTv

Le novità (e le polemiche) della serata

Tra i vincitori dei premi Oscar 2022, i primi a essere rivelati saranno quelli di 8 categorie. Per snellire la serata, gli organizzatori hanno pensato di assegnare ben 8 premi alla chetichella, prima dell’inizio della trasmissione. Mentre il pubblico vedrà il red carpet condotto da Vanessa Hudgens e Terrence J con lo stilista Brandon Maxwell, dentro al teatro si assegneranno gli Oscar al montaggio, al montaggio sonoro, alla colonna sonora, alle scenografie, al trucco e al parrucco, al corto animato, al cortometraggio di finzione e al cortometraggio documentario.

Una scelta che ha attirato critiche a non finire. Brevi filmati della premiazione saranno mostrati durante la cerimonia. Tuttavia, l’impressione è che si siano create categorie di serie A e categorie di serie B, una suddivisione inaccettabile dal momento che i “danneggiati” sono quasi tutti indispensabili per la buona riuscita di un film. Pensiamo ad esempio al trucco e parrucco. Nicole Kidman o Jessica Chastain sarebbero candidate come migliori attrici protagoniste se non avessero avuto ottimi truccatori e parrucchieri a trasformarle?

A nulla è servita la lettera di protesta di più di 80 membri della Cinema Audio Society, tra cui 14 premi Oscar. Così come inutile è stato il dissenso pubblico manifestato dai registi Guillermo del Toro, Steven Spielberg e Jane Campion, candidati quest’anno. O la protesta silente di colore che si presenteranno con il badge al contrario.

Ma non è l’unica polemica sorta per le decisioni di quest’anno. Poiché le nomination ufficiali hanno escluso la possibilità di vedere tra i vincitori dei premi Oscar 2022 alcuni film amati dal pubblico, l’Academy ha fatto una sorta di votazione su Twitter per premiare il “miglior film secondo i fan”. Si tratta di un contentino che ha portato tra i nominati, accanto all’ultimo Spider-man, titoli non certo eccelsi come la Cenerentola distribuita da Prime Video.

Ulteriori critiche sono nate per alcune controversie non certo divertenti. Rachel Zegler, protagonista di West Side Story, non è stata invitata alla cerimonia nonostante le sette nomination al film. Dopo la “rivolta” sui social, si è optato per un invito come presentatrice (ma pensarci prima, no?).

Dulcis in fundo, la notte dei premi Oscar con i suoi vincitori sarà trasmessa negli Stati Uniti da ABC, emittente di proprietà della Disney. Il ceo dello studio, Bob Chapek, è stato negli ultimi giorni nell’occhio del ciclone dopo che si è saputo che la Disney ha fatto ingenti donazioni per sostenere i politici della Florida. Questi di recente hanno fatto discutere a livello mondiale con la proposta di legge del Don’t Say Gay. Un atto di legge che limiterebbe le discussioni sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nelle classi scolastiche dello Stato. Un provvedimento medievale e insensato.

La notte degli Oscar 2022: I vincitori - Live

Dalle 02:00 in poi TheWom.it segue la Notte degli Oscar 2022 e conoscerà insieme a voi i vincitori.

02.:00 - Puntale come non mai, la cerimonia si apre con Beyoncé. Si esibisce in Be Alive dal film King Richard - Una famiglia vincente. Come avviene spesso in questi casi, la performance è stata registrata prima.

Beyoncé.

02:06 - Arrivano sul palco le tre presentatrici Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall. Si scherza sulla presenza femminile: "L'Academy ha preso tre donne, costano meno di un uomo solo". Vola qualche battuta sul CoVid-19 e su alcuni degli attori in sala. Si nominano gli snobbati della cerimonia, a partire da Lady Gaga, e si fa satira sui mancati Golden Globes, saltati per le polemiche legate alla non inclusione. Amy Schumer è particolarmente in forma ma le due colleghe non sono da meno, con una raffica di battute dietro l'altra. "E per chi è in Florida sarà una serata gay, gay, gay!".

Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.

02:13 - Amy Schumer ("o come mi chiamano a Hollywood, Mellissa McCarthy ha detto di no!") sforna una sfilata di stilettate, ricordando quanto sia stato un periodo difficile per il cinema e su quanti pochi film vi siano con al centro storie di donne. Volano battute sugli attori, incluso Leonardo DiCaprio con le sue mille fidanzate. Si sbilancia e afferma che il suo film preferito è I segni del cuore.

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: ARIANA DEBOSE

02:18 - Si parte con il premio alla miglior attrice non protagonista. Presentano H.E.R. e Daniel Kaluuya. Le nominate erano Jessie Buckley, Ariana DeBose, Judi Dench, Aunjanue Ellis e Kirsten Dunst. Il primo dei vincitori degli Oscar 2022 è Ariana DeBose per West Side Story: per lei è la prima statuetta alla prima nomination. Ricorda nel suo discorso come l'America (per citare il titolo della canzone che canta nel film) sia ancora il Paese dei sogni e ringrazia Steven Spielberg, il regista. Immancabile la dedica alla famiglia e alla mamma. Il premio è anche il primo "arcobaleno" della serata: la stessa DeBose sottolinea come sia queer e americana.

Ariana DeBose.

02:28 - Regina Hall scherza sui test per il CoVid. Chiama a ripetere il tampone una sequela di attori, uno più affascinanti degli altri e, soprattutto, single, a eccezione di Will Smith. Ma anche Jacob Elordi, visto in Euphoria e definito illegale. Sul palco arrivano poi Jason Mamoa e Josh Brolin, letteralmente "palpati" da Sykes. A loro toccano i primi premi tecnici della serata. Si parte con l'Oscar al miglior sonoro: vince Dune. Va in onda un breve estratto registrato della premiazione.

02:35 - Woody Harrelson, Rosie Perez e Wesley Snipes, gli attori del film Chi non salta bianco è al suo trentennale, annunciano l'Oscar per la miglior fotografia. Seconda statuetta per Dune e prima personale per il dop Greg Fraiser.

02:44 - Premio Oscar registrato al corto documentario La regina del basket. Rachel Zegler e Jacob Elordi si prendono la scena: la Zegler ironizza sul suo mancato invito. Premiano i migliori effetti speciali: l'Oscar va a Dune, che ha già in tasca tre statuette tecniche.

02:49 - Arriva il momento di celebrare il 60° anniversario della saga di James Bond.

02:57 - Sebastian Jata si esibisce in Dos Oruguitas, canzone candidata all'Oscar per Encanto.

03:01 - Naomie Harris, Halle Berry e Lily James premiano il miglior film d'animazione. Vince come da previsione Encanto, produzione Disney. Secondo Oscar per Byron Howard e Clark Spencer, già premiati in passato per Zootropolis. Howard ringrazia la Colombia per l'ispirazione.

03:11 - Si premia, registrato, il corto animato: The Windshield Wiper. Wanda Sykes lancia le immagini dell'Academy Museum. Divertente ma forse troppo lungo.

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: TROY KUTSUR

03:16 - L'attrice Youn Yuh-jung premia il miglior attore non protagonista, scusandosi per la pronuncia dei nomi degli attori. I candidati era Ciaran Hands, Troy Kutsur, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee e J.K. Simmons. Come da previsione, vince Troy Kutsur per I segni del cuore. Il premio viene annunciato con il linguaggio dei segni. Al primo Oscar, Kutsur è il secondo attore sordo a vincere la statuetta. Dedica il premio alla comunità sorda, al padre defunto, alla madre e al fratello. Momento molto emozionante, con tanto di standing ovation.

Troy Kutsur e Youn Yuh-jung.

03:28 - Arriva il momento del miglior film in lingua non inglese. Tiffany Hardish e Simon Yam con il loro annuncio deludono tutti i cinefili italiani. L'Oscar al miglior film straniero va Drive My Car per il Giappone, Paese al suo quinto Oscar. Niente da fare per Paolo Sorrentino.

03:33 - Mila Kunis presenta l'esibizione di Reba McIntire con la canzone candidata Somehow You Do, dal film Quattro buone giornate. Parte subito dopo il minuto di silenzio per quanto sta avvenendo in Ucraina.

03:41 - Va in onda la registrazione del premio Oscar al miglior cortometraggio: The Long Goodbye. Lupita N'yongo e la costumista Ruth E. Carter assegnano la statuetta ai migliori costumi. Vince Crudelia, terzo Oscar per Jenny Beavan. Surclassato il nostro Massimo Cantini Parrini per Cyrano.

03:47 - John Leguizamo presenta We Don't Talk About Bruno, la canzone di Encanto, non nominata ma divenuta quasi un fenomeno di costume. Tipico esempio di quanto spesso i membri dell'Academy siano ciechi.

03:56 - Wanda Sykes si presenta vestita da Richard Williams, Regina Hall da Venus Williams vestita da Tammy Faye e Amy Schumer da Serena Williams in chiave Spider-woman per "omaggiare" a loro modo King Richard. Jennifer Garner, Elliot Page e J.K. Simmons, indimenticabili interpreti di Juno, premiano la migliore sceneggiatura originale. Il premio va a Belfast, primo Oscar per Kenneth Branagh. Segue l'Oscar alla migliore sceneggiatura non originale: I segni del cuore, scritta dalla regista Sean Heder (con un discorso tradotto anche in lingua dei segni).

04:11 - L'Oscar, registrato, per la colonna sonora va a Dune e al mitico Hans Zimmer, assente alla premiazione. Rami Malek presenta l'esibizione sul palco di Billie Eilish e il fratello Finneas O'Connoll di No Time to Die, candidata per l'omonimo film di 007. Si tratta della sesta canzone della saga ad aver guadagnato una nomination (due finora le premiate).

04:21 - Oscar registrato al miglior montaggio per Dune. Wanda Sykes e Regina Hall annunciano dei particolari "premi di consolazione", giocando con la politica, i temi sociali e le citazioni di Kim Kardashian (!). Chris Rock dal palco invece scherza sulla non presenza delle mascherine in teatro, sulla coppia Bardem-Cruz e, poco carinamente, sulla moglie di Will Smith. Smith ha reagito talmente male da sferzare un pugno vero a Rock: non si trattava di una gag, purtroppo.. "Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua f****ta bocca".

Subito dopo, Rock presenta nell'imbarazzo l'Oscar al miglior documentario: a sorpresa, Summer of Soul. Segue l'omaggio al cinquantenario del film Il padrino di Francis Ford Coppola ("Viva l'Ucraina"), sul palco con Robert De Niro e Al Pacino. Tre giganti.

Il pugno vero di Will Smith a Chris Rock.

04:39 - Arriva il momento in memoriam, dedicato a tutti i coloro che sono scomparsi nell'ultimo anno. Sydney Poitier, Olympia Dukakis, Willam Hurt, Stephen Sommers, Peter Bogdanovich, Michael K, Williams, Jean-Paul Belmondo, Martha De Laurentiis, Richard Donner, Ivan Reitman, Sally Kellerman, Betty White, Jean-Marc Vallèe e la nostra amata Lina Wertmuller, tra i tanti.

OSCAR A BILLIE EILISH E JANE CAMPION

04:51 - Oscar registrato alle scenografie di Dune. Zoe Kravitz e Jake Gyllenhaal premiamo la miglior canzone originale: No Time to Die. Billie Eilish e il fratello sono tra i vincitori dei premi Oscar 2022 alla prima nomination. Sale sul palco Kevin Costner che ricorda il film La conquista del West, il suo primo film d'adulto (visto a 7 anni). E premia il miglior regista: Jane Campion per Il potere del cane. Si tratta del suo secondo Oscar e della sua seconda nomination record come donna alla regia. La regista ha ringraziato prima di tutti gli attori che ha diretto e poi la famiglia. Due accoppiate di vincitori dei premi Oscar 2022 davvero non male.

Jane Campion.

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: WILL SMITH

05:05 - Uma Thurman, Samuel L. Jackson e John Travolta, presenti per il 28° anniversario di Pulp Fiction. Hanno il compito di premiare il miglior attore protagonista. Tra Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington ha la meglio il "furioso" Will Smith per King Richard - Una famiglia vincente. Ricordando la difesa della famiglia da parte di Richard Williams, il suo personaggio, Smith giustifica quasi il pugno dato a Rock. "Sono stato chiamato in questa vita ad amare le mie persone", ha detto piangendo sul palco. "Nel tuo momento più alto, il diavolo viene a tirarti la manica", come gli ha detto dietro le quinte Denzel Washington. E ha chiuso scusandosi con l'Academy. "Non piango perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce su tutti coloro che hanno lavorato al film. L'amore ti fa fare cose folli".

Will Smith.

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: JESSICA CHASTAIN

05:19 - Oscar registrato al miglior trucco e parrucco a Gli occhi di Tammy Faye. Torna in scena Amy Schumer, che scherza sulla vibe diversa in sala: "Mi sono persa qualcosa?". Sir Anthony Hopkins presenta l'Oscar alla migliore attrice protagonista, accolto da una standing ovation. Le candidate erano Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman e Kristen Stewart. La statuetta è andata a Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye. L'attrice agguanta il suo primo Oscar alla terza nomination. Nel suo discorso, parla di suicidio, un tema particolarmente sentito per averlo vissuto in famiglia. Ma anche, purtroppo, troppo diffuso nella comunità LGBTQIAP. Il suo è un invito all'accettazione e al diritto di vivere la propria vita senza paura e terrore.

Jessica Chastain.

MIGLIOR FILM: I SEGNI DEL CUORE

05:31 - Lady Gaga in coppia con Liza Minnelli, una vera leggenda dello show business segnata dalla malattia, presentano l'Oscar al miglior film. A trionfare è I segni del cuore! Un film che parla di cuore e di famiglia, a cui avevamo dedicato anche uno speciale che trovate di seguito.

Sian Heder, regista di I segni del cuore.