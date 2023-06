Polite Society: Una clip in anteprima esclusiva

A rriva al cinema Polite Society – Operazione matrimonio, un film in cui due sorelle sud-asiatiche lottano contro pregiudizi, stereotipi e imposizioni familiari per affermare loro stesse e il loro diritto di essere chi si vuole. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Polite Society – Operazione matrimonio è il film che, distribuito da Universal Pictures, arriva nelle sale italiane dal 15 giugno. Lo ha scritto e diretto l’esordiente Nida Manzoor e racconta la storia Ria Khan (Priya Kansara), aspirante artista marziale, che crede di dover salvare la sorella maggiore Lena dal suo imminente matrimonio. Potendo avvalersi dell'aiuto dei suoi amici, Ria tenta di mettere a segno il più ambizioso dei colpi nuziali in nome dell'indipendenza e della complicità tra sorelle.

Il poster italiano del film Polite Society - Operazione matrimonio.

Identità culturale e di genere

Mix divertente di amore tra sorelle, delusione dei genitori e grande azione, il film Polite Society – Operazione matrimonio porta sullo schermo la storia di due sorelle di origine sud asiatiche. Un modo per la regista Nida Manzoor di affermare la propria identità sia culturale sia di genere.

““Quando scrivo film o serie tv, colgo l’opportunità per portare sullo schermo quelle comunità che sono solitamente emarginate dai generi tradizionali come l’action, la fantascienza e la commedia”, ha spiegato la regista. “Mi piace occupare aree della narrazione in cui siamo considerati ancora così spesso invisibili. Adoro poi scrivere commedie: è la forma di espressione in cui do il meglio di me e che rappresenta il più disarmante dei generi, in grado di farci appassionare a personaggi dai background profondamente diversi”.

“Ho scritto Polite Society – Operazione matrimonio per vari motivi ma principalmente per vedere finalmente protagonista di un film d’azione un’adolescente dell’Asia meridionale. Sono cresciuta amando i film d’azione da cui mi vedevo però esclusa: ecco perché dedico il mio lavoro alla me adolescente, costretta a vedere i miei connazionali relegati a ruoli minori o marginali, se non da terroristi”.

La clip in anteprima

TheWom.it vi mostra oggi una clip in anteprima esclusiva del film Polite Society – Operazione matrimonio. La storia si concentra sul legame tra due sorelle: sorellanza e amicizia, dunque, sembrano coincidere e avere lo stesso valore, fin quando qualcosa si incrina. Ed accade quando Lena, rinunciando ai suoi sogni di diventare un’artista, decide di sposarsi con l’attraente Salim. Ciò spinge la sorella minore Ria a cercare di rompere il matrimonio (semi combinato) della sorella mettendo a segno un’elaborata rapina e lanciandosi in un folle combattimento di kung-fu!

E quali siano le capacità di combattimento di Ria sono ben chiare nella clip che vi presentiamo.