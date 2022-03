P leasure è il film di cui tutti parlano ma che finora nessuno ha visto. In Italia sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma Mubi e tanta è l’attesa. Il motivo? È ambientato nel mondo del cinema hard e negli Stati Uniti ha già generato scandalo con il solo trailer. Ma è anche uno di quei film che merita una più attenta riflessione.

Uno dei film da vedere prossimamente su Mubi è Pleasure, diretto dalla regista svedese Ninja Thyberg e con protagonista l’esordiente Sofia Kappel. È stato presentato al Festival di Cannes e sin dal primo trailer diffuso in rete ha generato tanto scalpore quanta attesa. La regione è alquanto pruriginosa: la storia è ambientata nel mondo della produzione dei film porno, quei titoli che tutti guardiamo ma che non confessiamo di averlo fatto.

Lo spunto di partenza di Pleasure, il film che promette scandalo e dramma, è presto raccontato. La ventenne Jessica lascia la sua piccola cittadina in Svezia per trasferirsi a Los Angeles. La città californiana è quella dei sogni e il sogno di Jessica è quello di far carriera nell’industria del porno. La sua determinazione e la sua ambizione la spingeranno in cima a un mondo in cui il piacere cede rapidamente il passo al rischio, alla tossicità.

Un’attrice esordiente

A dirigere Pleasure, il film prossimamente su Mubi, è Ninja Thyberg, regista svedese. Ha realizzato diversi cortometraggi dal 2009 che ruotano attorno allo stesso tema: la sessualità come prisma di passioni sociali. Nel 2013, il cortometraggio Pleasure, che ha dato poi il là all’omonimo lungometraggio, è stato presentato al Festival di Cannes nel quadro della 52ma Semaine de la Critique. Da regista e sceneggiatrice, curerà il prossimo adattamento del romanzo cult Le streghe di Eastwick di John Updike per la Warner Bros.

A interpretare Jessica, la protagonista di Pleasure che esordisce nell’hard con il nome di Bella, è Sofia Kappel al suo primo ruolo cinematografico. Prima di Pleasure, il cinema non era nemmeno lontanamente nei suoi pensieri: lavorava infatti come responsabile delle risorse umane per conto di una società finanziaria. Tuttavia, sin da bambina ha avuto una certa propensione alla recitazione, prendendo parte a diverse rappresentazioni teatrali. Ha accettato di fare il film dopo che le è stato proposto da un terapista cognitivo-comportamentale come mezzo per curare la sua ansia e sfidare i propri limiti.

“Ho scelto Sofia dopo un anno e mezzo di provini”, ha dichiarato la regista. “Ho visto oltre duemila ragazze e ne ho incontrate seicento. Mi serviva qualcuno di eccezionale per la parte e Sofia era l’unica in cui ho intravisto l’energia giusta, oltre che un innato talento. Prima di affidarle il ruolo, ho voluto però conoscerla privatamente per capire com’era la sua famiglia e se provenisse da un ambiente stabile”.

“Insieme, poi, abbiamo voluto indagare l’industria del porno da vicino”, ha continuato Thyberg. “Siamo allora andate a Los Angeles per capire come rendere più credibile il personaggio e le situazioni raccontate. Su una cosa siamo state d’accordo sin dall’inizio. Nonostante la presenza nel cast di molti attori porno, non ci sarebbe stata nessuna scena di sesso reale. Si sarebbe giocato tutto sugli sguardi per limitare il numero di immagini in cui Sofia sarebbe stata nuda”.

Sofia Kappel in Pleasure.

Il consenso sui set hard

Al di là dello sfondo del porno, Pleasure è un film d’autore (non a caso è stato scelto da Mubi) che aiuta a riflettere su un argomento abbastanza discusso anche al di là del cinema hard: il consenso. Sebbene esistano norme, talvolta regole contrattuali e sempre più spesso leggi, le pressioni, le molestie e i sensi di colpa continuano a essere usati come armi di ricatto. “È una leggenda quella secondo cui una donna può sempre dire di no”, ha evidenziato Ninja Thyberg.

“Certo, ci sono situazioni in cui può dire di no a parole. Ma, quando ho chiesto ad alcune attrici hard di raccontarmi quando è stata l’ultima volta che hanno detto no, tutte hanno risposto allo stesso modo: “pochissime volte”. La paura era quella di perdere il lavoro in un ambiente in cui la competizione è forte e selvaggia. Il primo consiglio che tutte hanno ricevuto quando hanno cominciato è stato quello di comportarsi bene, di non fare scalpore e di non arrecare danno alle produzioni. Un no comporterebbe il rinvio delle riprese e l’aumento dei costi. L’industria del porno non si assume responsabilità, tutto è delegato alle attrici: è una specie di cane che si morde la coda”.

Sofia Kappel in Pleasure.

Uno sguardo al femminile su un’industria maschilista

Un altro aspetto fondamentale che rende Pleasure, prossimamente su Mubi, un film da vedere è lo sguardo femminile che la regista getta sul porno, solitamente rappresentato con la prospettiva maschile. “In Pleasure, la protagonista Bella si trasforma pian piano in un oggetto sessuale. La sfida maggiore era rappresentata dal restituirne una prospettiva che si schierasse con lei e che fosse sempre dalla sua parte. È venuto fuori un ritratto abbastanza realistico del porno da cui emerge una certa dose di tenerezza per la protagonista e una forte denuncia verso il patriarcato, il maschilismo che lo governa”, ha ribadito Ninja Thyberg.

“Da quando ho 16 anni, mi oppongo alla pornografia. Per me l’industria del porno significava solo sfruttamento da parte degli uomini. Avevo deciso di farne la battaglia della mia vita. Crescendo, ho capito che non avrei potuto fare molto. Potevo, però, con un film come Pleasure mostrare ciò che tutti non vedono, rimettendo in discussione anche i miei stessi pensieri. Ho voluto rimettere in discussione l’idea che fosse un mondo patriarcale e oppressivo nei confronti delle donne. E ho scoperto che lo è realmente ma ho imparato anche che le attrici ne sono consapevoli, affrontando ogni giorno in maniera strategica la questione”.

Una metafora per la condizione femminile

“Quando l’ho capito, ho deciso che Pleasure dovesse diventare una metafora per la condizione femminile nelle nostre società”, ha concluso la regista. “Bella in una scena dice di far quel lavoro perché le piace il sesso e non perché ha alle spalle traumi psicologici. Va contro l’idea che qualcosa non vada nella sua vita, contro il nostro riflesso incondizionato a psicanalizzare tutto e tutti. Quando chiediamo a una donna perché sceglie di fare qualcosa secondo l’ottica maschile fuori dalla normalità, non facciamo altre che addossarle una colpa. È una domanda che implica un giudizio e che manca di rispetto”.

