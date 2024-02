Su Netflix, c’è un film romantico perfetto per San Valentino

A rriva su Netflix il film Players, una commedia romantica incentrata su una giovane giornalista che deve rivedere le sue idee sulle tecniche di abbordaggio quando incontra quello che potrebbe essere l’uomo della sua vita.

Netflix propone dal 14 febbraio il film Players, una commedia romantica che si prende gioco delle regole che troppo spesso si imponiamo in tema d’amore. La protagonista è Mack, una giovane giornalista sportiva di New York che, grazie a un incontro del tutto inaspettato, è chiamata a rivalutare le sue strategie in termini di sentimenti e primi appuntamenti.

La trama del film Netflix

Da molti anni la giornalista sportiva newyorkese Mack (Gina Rodriguez), la protagonista del film Netflix Players, è in competizione con il suo migliore amico Adam (Damon Wayans Jr.) e i loro collaboratori per creare strategie di abbordaggio vincenti. Nonostante nel corso degli anni abbia portato a innumerevoli avventure di una notte, questo approccio richiede di seguire una serie di rigide regole basilari di cui la principale sancisce che non si può instaurare una relazione da un incontro casuale.

Quando perde la testa inaspettatamente per la sua ultima vittima, l'affascinante corrispondente di guerra Nick (Tom Ellis), Mack inizia a rivalutare completamente la propria strategia. Nel momento in cui le linee tra lavoro, divertimento, amicizia e amore iniziano a confondersi, Mack dovrà imparare la differenza tra segnare una rete e vincere la partita.

Il poster originale del film Netflix Players.

Giocare o amare?

Mack (Gina Rodriguez), una giornalista sportiva di New York, sta per mettere a segno il colpo più improbabile di tutti: i sentimenti. Insieme al suo migliore amico, Adam (Damon Wayans Jr.), Mack ha trascorso anni mettendo in atto strategie e tattiche per incontri occasionali che mantengono il loro gruppo di amici impegnato in avventure di una notte che mai si trasformano in relazioni stabili. Del resto, quella è la regola principale da seguire.

Tutavia, tutto cambia quando Mack incontra Nick (Tom Ellis), e presto dovrà prendere una decisione all'ultimo minuto tra continuare a giocare o... amare? Diretto da Trish Sie da una sceneggiatura di Whit Anderson, il film Netflix Players è una storia d'amore sportiva con una divertente palla curva, più propriamente definita come una commedia romantica. Nel cast principale, oltre a Rodriguez, Wayans e Ellis, troviamo anche Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim e Marin Hinkle, tutti impegnati nel trasformare Players nel film perfetto da vedere su Netflix a San Valentino.

