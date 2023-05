Platonic: La serie tv Apple Tv+ che racconta l’amicizia platonica tra uomo e donna

R ose Byrne e Seth Rogen sono i protagonisti della serie tv Apple Tv+ Platonic, in cui due amici si ritrovano dopo vent’anni riprendendo le fila del loro rapporto da dove si era interrotto. Con complicità e qualche gelosia del caso.

Debutta il 24 maggio su Apple Tv+ la nuova serie tv Platonic, interpretata e prodotta da Rose Byrne e Seth Rogen. Scritta e diretta da Nicholas Stoller e Francesca Delbanco, è composta da dieci episodi della durata di mezz’ora ciascuno rilasciati a cadenza settimanale ogni mercoledì.

La serie tv Apple Tv+ Platonic segue le vicende di una coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età (Seth Rogen e Rose Byrne) che si riavvicinano dopo una lunga separazione. L'amicizia del duo diventa totalizzante e destabilizza le loro vite in modo esilarante. Il cast è composto anche da Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez.

La trama della serie tv

Chi l’ha detto che uomini e donne non possono essere amici? È questo il punto di partenza di Platonic, la nuova serie tv targata Apple Tv+ che, ambientata a Los Angeles, è incentrata sull’affiatata amicizia tra Sylvia (Rose Byrne), mamma casalinga di tre figli, e Will (Seth Rogen). I due si sono conosciuti vent’anni prima quando erano entrambi al college ma hanno perso ogni contatto dopo per aver litigato a causa della disapprovazione di Sylvia al matrimonio di Will con Audrey (Alisha Wainright). Tuttavia, nell’apprendere che Will e la moglie stanno per divorziare, Sylvia ricontatta il vecchio amico e il loro legame riprende rapidamente da dove si era interrotto.

Mentre Will, che è coproprietario di un birrificio/bar, deve adattarsi alla vita da single e ha ansie legate al suo lavoro, Sylvia comincia a chiedersi se non è per lei il caso di tornare alla sua precedente attività da avvocato. “L’amicizia è amorevole, solidale, volatile e a volte anche disfunzionale”, ha affermato Rose Byrne. “E Sylvia e Will riescono a tirare fuori il meglio e il peggio l’uno dall’altro!”. Tanto che i litigi e le discussioni tra i due sono all’ordine del giorno: “Le scene più divertenti da girare erano quelle in cui si parlavano addosso: almeno una per puntata”, ha scherzato Seth Rogen.

Amicizia platonica e legami sentimentali

Nella serie tv Apple Tv+ Platonic, Sylvia ha anche un marito, l’avvocato Charlie (Luke Macfarlane). L’uomo inizialmente la incoraggia a riprendere il legame di amicizia con Will ma presto risente del tempo che i due trascorrono insieme. “Charlie è minacciato dall’amicizia di Sylvia con Will”, ha spiegato Seth Rogen. “Will diventa uno sfogo per le cose divertenti che Sylvia non è in grado di fare nella sua vita di tutti i giorni. E Charlie è confuso da come un uomo e donna possano avere un’amicizia così platonica”.

E del resto non è facile mantenere le amicizie dopo che ci si sposa, come confermano i registi e sceneggiatori della serie tv, Nicholas Stoller e Francesca Delbanco, sposi nella vita reale: “Siamo rimasti colpiti da come sia diventato più difficile coltivare i rapporti di amicizia dopo che abbiamo deciso di sposarci”.

“La serie mi ricorda i film che facevamo un tempo, commedie come 40 anni vergine o Molto incinta”, ha ribadito Rogen. “Presentavano tutti storie molto umane su coppie che cercavano di uscire insieme, su coppie che si separavano o su amici che si allontanavano. Non nascevano da racconti straordinari ma trovavano appiglio nelle cose di tutti i giorni”.

Rogen e Byrne si sono ritrovati sul set dopo aver girato insieme Cattivi vicini nel 2014 e Cattivi vicini 2 nel 2016, entrambi diretti da Stoller. “Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme”, ha sottolineato Rose Byrne. “C’è un’umiltà in Seth che amo e mi fa ridere. La chimica è fondamentale per ogni storia sull’amicizia”.

