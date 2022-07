Persuasione: Dakota Johnson rilegge il romanzo di Jane Austen nel film Netflix

P ersuasione è l’ultimo romanzo compiuto scritto da Jane Austen: rivive ora in un nuovo adattamento nel film Netflix con protagonista Dakota Johnson.

Dopo La bisbetica domata e Le relazioni pericolose, Netflix trasforma in film un altro grande romanzo: Persuasione di Jane Austen. Disponibile dal 15 luglio, Persuasione ha per protagonista Dakota Johnson, l’attrice figlia di Melanie Griffith e Don Johnson.

Non è la prima volta che l’amata Dakota si cimenta con la trasposizione di un romanzo: oltre alla trilogia delle Cinquanta sfumature, è stata protagonista anche del sottovalutato Cymbeline, tratto dall’opera di William Shakespeare, e del bel La figlia oscura, da un’opera della nostra Elena Ferrante.

La trama di Persuasione

Persuasione, il film proposto da Netflix, racconta la storia di Anne Elliot. In piena epoca della Reggenza, Anne è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

Ama chi vuoi e non chi vogliono

Da poco vista in Cha Cha Real Smooth, Dakota Johnson è la protagonista di Persuasione, il film Netflix ha tratto dall’opera di Jane Austen. Interpreta Anne Elliot, la protagonista del romanzo pubblicato dalla scrittrice inglese nel 1817.

Il sontuoso adattamento di Netflix segue Anne, una ventisettenne solitaria che ha un grande rimpianto: quello di aver rotto il fidanzamento con l’affascinante ufficiale di Marina Frederick Wentworth (interpretato da Cosmo Jarvis) quando aveva diciannove anni. Senza particolari prospettive davanti a sé e, soprattutto, senza un’ottima dote, Frederick venne considerato inadatto a sposare la sua secondogenita da Sir Walter Elliot (Richard E. Grant), l’egoista e nobile padre di Anne.

Otto anni dopo che Anne è stata costretta a rinunciare all’unico grande amore della sua vita, gli Elliot sono sull’orlo della bancarotta. Ed è allora che fa la sua ricomparsa Frederick, divenuto capitano ma ancora amareggiato da quanto accaduto. Rientrato dalle guerre napoleoniche, Frederick è considerato da tutti un ricco eroe e Anne si ritrova da un giorno all’altro a ripensare a ciò che avrebbe potuto essere la sua vita sentimentale se non avesse seguito l’ordine del padre.

Tuttavia, nuove ombre si profilano all’orizzonte. Riuscirà mai Anne a coronare il suo sogno d’amore o avrà la meglio il piano ordito da William Elliot (impersonato da Henry Golding), un lontano parente che vorrebbe convincerla a dimenticare il passato solo per mettere mano al titolo nobiliare degli Elliot?

“Quello che accade ad Anne è qualcosa che accadeva a molte donne in passato”, ha commentato Dakota Johnson. “Le donne non potevano scegliere con chi stare per amore ma dovevano obbedire a quanto deciso per loro dai padri. L’amore lasciava il posto a questioni inerenti allo status sociale, al denaro e alla sicurezza. Tuttavia, come in tutti i romanzi d Jane Austen, quello di Anne è un personaggio femminile forte. Anne desidera molto più di ciò che gli altri vogliono per lei e sa che l’amore è più importante di qualsiasi altro fattore. È un concetto che oggi ha ancora maggior risonanza rispetto al passato: ama chi vuoi e non chi vogliono”.

Un adattamento “moderno”

Sebbene Persuasione, film original Netflix, sia ambientato in piena epoca Regency (la stessa di Bridgerton, per intenderci), la regista Carrie Cracknell ha deciso di infrangere alcune delle regole convenzionali dei drammi in costume con la speranza che la storia risultasse moderna agli occhi delle nuove generazioni.

“Volevo onorare gli argomenti trattati da Jane Austen ma allo stesso tempo renderne diversi i personaggi. Sono ora più moderni ed emotivamente più aperti: il pubblico potrà così rispecchiarsi maggiormente in loro”, ha dichiarato la regista.

In più, in diverse sequenze, Persuasione rompe quella che cinematograficamente viene definita quarta parete. Gli spettatori hanno la possibilità di vedere l’arguzia e il tumulto interiore di Anne grazie al lavoro fatto dalla regista e da Dakota Johnson. “Volevamo una versione di Anne che fosse incredibilmente contemporanea, irriverente e divertente”, ha aggiunto Cracknell. “Anne è una ragazza che fa casini e si ritrova in situazioni imbarazzanti. Dakota è stata perfetta, portando al personaggio il giusto mix di umorismo e anarchia”.

