P erfetta illusione, il nuovo film del maestro Pappi Corsicato, sarà presentato in anteprima al 40 Torino Film Festival. TheWom.it ve ne mostra oggi in anteprima le prime immagini, foto e video.

Pappi Corsicato torna al cinema dal 15 dicembre con Perfetta illusione, il suo nuovo film di finzione. A dieci anni di distanza dal film culto Il volto di un’altra, il più imprevedibile, colorato e queer dei nostri cineasti presenterà Perfetta illusione al 40 Torino Film Festival prima di arrivare in sala grazie a EuroPictures.

Una produzione Mompracem con Rai Cinema (prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio e Manetti Bros.), Perfetta illusione ha per protagonisti gli attori Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e Sandra Ceccarelli. Con loro recitano anche Maurizio Donadoni, Daniela Piperno e Giampiero Judica, con la partecipazione di Ivana Monti.

Il poster del film Perfetta illusione.

La trama di Perfetta illusione

Scritto e diretto da Pappi Corsicato, Perfetta illusione racconta la storia di Toni (Giuseppe Maggio), un uomo che conduce con la moglie Paola (Margherita Vicario) una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione. L’incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Le clip in anteprima

TheWom.it vi mostra oggi in anteprima due clip del film Perfetta illusione, atteso ritorno al cinema di Pappi Corsicato.