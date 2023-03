Perfect Addiction: Arriva su Prime Video il film tratto dalla saga romantica di Claudia Tran

P erfect Addiction, fenomeno letterario young adult, è ora un film disponibile su Prime Video. Racconta la storia di una giovane esperta di MMA che decide di vendicarsi del fidanzato fedifrago trovando (forse) il vero amore.

Prime Video propone dal 24 marzo Perfect Addiction, il film che la regista Castille Landon ha tratto dall’omonimo romanzo cult di Claudia Tan, un fenomeno web da oltre 86 milioni di lettori su Wattpad.

Con protagonisti gli attori Kiana Madeira, Ross Butler e Matthew Noszka, il film Prime Video Perfect Addiction segue la storia di Sienna, allenatrice di MMA, che dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato campione decide di allenare il suo più acerrimo nemico. Quella che inizia come un gesto di ripicca si trasformerà ben presto in altro man mano che i confini tra sport e sentimento diventano sempre più labili.

“Sono davvero molto orgogliosa di ciò che siamo riusciti a realizzare a partire dal romanzo”, ha commentato la regista. “Nel film ci sono intense sequenze d’azione, una splendida fotografia e soprattutto interpretazioni ricche di sfumature che arricchiscono la storia d’amore presentata”.

La trama del film

Il film Prime Video Perfect Addiction ci catapulta subito nel mondo di Sienna Lane (Kiana Madeira). Allenatrice di arti marziali, Sienna pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto della categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore.

Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax sui suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventa più complicato.

"Quello che mi è piaciuto del film è che è un mix tra il genere MMA (Mixed Martial Arts – Arti Marziali Miste) e un dramma romantico, e non è così usuale. Di solito, i film di combattimento sono tutti incentrati sulle gare e gli allenamenti, e quelli funzionano molto bene, ma questo film ha un lato emotivo davvero dolce e profondo", ha dichiarato l’attore Ross Butler.

Perfect Addiction: I poster del film 1/2 2/2 PREV NEXT

La saga di Claudia Tran

Il film Prime Video Perfect Addiction è l’adattamento dell’omonimo romanzo d’amore di Claudia Tan e come tale è destinato a un pubblico di young adult in cerca di emozioni forti e sogni a occhi aperti grazie a dei protagonisti pieni di passione per ciò che fanno e per i loro amati. E come spesso capita l’amore fa compiere delle scelte che a prima vista appaiono discutibili, come accade nel caso di Sienna che mette in atto un’azione di vendetta nei confronti dell’ex fidanzato Jax.

Tuttavia, Perfect Addiction non è che il primo romanzo della saga Perfect pubblicata da Claudia Tran ma il secondo. Il primo, Perfect Illusion ha una trama molto differente e racconta la storia della giovane Alex Woods. Quando l’azienda dei suoi genitori fallisce, Alex si ritrova completamente in balia del miliardario Harry Kerrington, disposto a correre in suo aiuto a un prezzo molto alto. Quale? Alex dovrà accettare di essere la fidanzata di Daniel, il figlio playboy di Harry, per un periodo di tre anni.

Il terzo, Perfect Ruin, riprende invece i personaggi di Perfect Addiction per spiegare come Sienna e Jax si sono conosciuti. Liceale sicura di sé, Sienna ha la tendenza a mettersi nei guai quando, dopo aver preso parte a un combattimento clandestino di MMA, si innamora dello sport e di Jax, giovane campione dall’indole arrogante. Ed è Jax l’unica persona che Sienna vorrà vedere quando i suoi genitori divorzieranno. Poco importa quanto il loro legame possa sembrare tossico e quali segreti Jax nasconda, Sienna sa che vuole solamente lui al suo fianco.

Perfect Addiction 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 PREV NEXT