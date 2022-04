Perché non l’hanno chiesto a Evans?: Un altro cult di Agatha Christie diventa serie tv

H ugh Laurie, il celebre dottor House, dirige e adatta Perché non l’hanno chiesto a Evans?, uno dei romanzi più acclamati e venerati di Agatha Christie, la regina del crimine.

Perché non l’hanno chiesto a Evans?, uno dei romanzi più riusciti di Agatha Christie, diventa una serie tv di tre episodi. L’ha voluta, adattata e diretta, Hugh Laurie, attore conosciuto in tutto il mondo per aver dato vita al dottor House, indimenticabile e scontroso protagonista dell’omonima serie tv (da record d’ascolti in Italia).

Protagonisti della miniserie sono i giovani attori Lucy Boynton, affermatasi con il film Bohemian Rhapsody, e Will Poulter, lanciato da Revenant – Redivivo. Hugh Laurie, Emma Thompson e Jim Broadbent completano il cast principale.

La serie tv Perché non l’hanno chiesto a Evans? conferma il momento d’oro che stanno vivendo i lavori di Agatha Christie tra cinema e televisione. Non è un caso che l’interesse per le opere della regina del crimine siano di gran voga in questo periodo. E il merito è tutto del successo cinematografico di Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, diretti da Kenneth Branagh (disponibili su Disney+). 46 anni dopo la sua morte, Agatha Christie è più viva che mai.

Cosa racconta la serie

Basato sull’iconico romanzo pubblicato da Agatha Christie nel 1934, la serie tv Perché non l’hanno chiesto a Evans? segue le vicende di Bobby Jones (Will Poulter), figlio del vicario locale e giovane ufficiale navale, e dell’amica Lady Francese “Frankie” Derwent (Lucy Boynton), tanto mondana quanto intelligente.

I due cercano di risolvere un crimine dopo che Bobby scopre il corpo di un moribondo. Costui prima di spirare, lancia la domanda che fa da titolo anche alla miniserie: Perché non lo hanno chiesto a Evans?

Per dare risposta alla domanda, Bobby e Frankie hanno pochi indizi da cui partire. Il primo è la domanda mentre il secondo è la fotografia di una bellissima donna trovata nella tasca del morto.

Armati solo di ciò, i due investigatori per caso si ritroveranno coinvolti in un pericoloso intrigo.

Il cast di Perché non lo hanno chiesto a Evans?.

L’interesse di Hugh Laurie

Hugh Laurie, regista e attore nella serie tv Perché non lo hanno chiesto a Evans?, nutre un certo fascino per i lavori di Agatha Christie sin da quando era bambino. “Da bambino mi sono innamorato del romanzo e lo amo ancora. Non mi era ancora spuntata la barba quando sono stato travolto dalla bellezza del mistero della storia. L’ho letta e riletta negli anni e mi sono sempre più legato ai personaggi. Per me, è stato un onore dar vita alle loro vicende”.

A colpirlo in particolar modo è anche lo spirito comico che permea tutta la vicenda. “Penso che Agatha Christie abbia voluto deliberatamente scrivere qualcosa di diverso rispetto ai suoi precedenti romanzi. Ecco perché la comicità è uno dei punti di forza dell’intricato giallo da decifrare”.

Hugh Laurie in Perché non lo hanno chiesto a Evans?.

Un cast di primo piano

Laurie ha conservato per sé la parte del dottor James Nicholson, il sinistro direttore di un sanatorio, mentre ha affidato a Emma Thompson e Jim Broadbent, guest star della serie tv, la parte dei genitori distratti di Frankie.

Nella serie tv Perché non l’hanno chiesto a Evans?, Conleth Hill interpreta invece il dottor Thomas, amico e mentore di Bobby. Daniel Ings porta in scena Roger Bassington-ffrench, il primo dei sospettati dell’omicidio. Maeve Dermody è Moira Nicholson, la moglie tormentata del prepotente dottor Nicholson, mentre Jonathan Jules è Ralph “Knocker” Beadon, un tempo compagno di bordo di Bobby.

A completare il cast ci sono anche Aliston Petrie nei panni del padre di Bobby, il reverendo Richard Jones, e Joshua James in quelli del dottor George Arbuthnot, giovane e affidabile alleato di Frankie.

Perché non lo hanno chiesto a Evans?: Le foto della serie tv 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT