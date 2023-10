Per Elisa: Il caso Claps rivive nella serie tv di Rai 1 – Guida esclusiva

A rriva su Rai 1 la serie tv in tre serate Per Elisa – Il caso Claps, che ricostruisce i 17 anni di ricerca della verità per far luce su una storia rimasta oscura per fin troppo tempo.

Per Elisa – Il caso Claps è la serie tv di Rai 1 in tre puntate dedicata a uno dei casi di cronaca più eclatanti e dai contorni oscuri degli ultimi anni: la vicenda di Elisa Claps. Diretta da Marco Pontecorvo, scritta da Terry Cafolla, Valerio D’Annunzio e Andrea Valagussa, la serie tv Per Elisa – Il caso Claps parte su Rai 1 la sera del 24 ottobre per poi proseguire nei due martedì successivo, 31 ottobre e 7 novembre, ed è la storia dell’ininterrotta battaglia di Gildo Claps e della sua famiglia per fare luce sulla scomparsa di Elia, assicurare il suo assassino alla giustizia e sul perché la verità sia potuta rimanere oscurata per così tanto tempo.

Basata sul libro Blood on the Altar di Tobias Jones con la consulenza della famiglia Claps, la serie tv di Rai 1 Per Elisa – Il caso Claps è prodotta da Fastfilm Srl e Cosmopolitan Pictures Limited in collaborazione con Rai Fiction e in associazione con ITV Studios. Protagonista è l’attore Gianmarco Saurino, affiancato da Anna Ferruzzo, Giacomo Giorgio, Guido Della Monica, Vincent Riotta, Vincenzo Ferrera, Bianca Nappi e Ludovica Ciaschetti, tra gli altri. Con la partecipazione di Rosa Diletta Rossi e Francesco Acquaroli.

La trama della serie tv

Per Elisa - Il caso Claps, la serie tv di Rai 1, ricostruisce uno dei più sconvolgenti casi di cronaca nera recenti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett. Elisa Claps esce di casa per andare a messa in un’assolata domenica mattina nel settembre 1993 a Potenza. Da quel momento in poi nessuno avrà più sue notizie, fino al ritrovamento del suo corpo 17 anni dopo, nel sottotetto della chiesa dove era stata vista l’ultima volta in vita.

Nel novembre 2002 a Bournemouth, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, Heather Barnett, una madre single di due adolescenti, viene trovata in casa a terra, coperta di sangue, orribilmente mutilata. Il giorno della scomparsa, Elisa Claps aveva appuntamento con Danilo Restivo, poco più grande di lei, proprio nella chiesa dove poi fu ritrovato il suo corpo. Danilo Restivo era anche il vicino di casa di Heather Barnett, e su di lui la polizia inglese appuntò presto i suoi sospetti. Ma ci vollero anni per connettere i due delitti e far condannare il colpevole. Un ruolo fondamentale perché questo avvenisse è stato svolto dalla famiglia Claps e, soprattutto, da Gildo, fratello maggiore di Elisa, che aveva 24 anni all’epoca della scomparsa della sorella.

“Per Elisa - Il caso Claps è una serie che racconta la storia di una infaticabile battaglia per la verità”, ha spiegato il regista Marco Pontecorvo. “Una storia durata 17 anni in cui la famiglia Claps ha dovuto subire quasi due decenni di false piste e vicoli ciechi, di richieste di riscatto e di falsi avvistamenti, di opache complicità e cospirazioni, dell’alternarsi della solidarietà della gente con tentativi di screditare e emarginare la famiglia, di depistaggi e bugie deliberate, di silenzi e di voci, di dolorosi colpi di scena e rivelazioni, prima che fosse finalmente resa giustizia ad Elisa”.

“È la storia di Gildo Claps e della sua famiglia che hanno avuto la forza interiore di affrontare la lunga e dolorosa battaglia per la verità, entrando anche in conflitto con chi quella battaglia voleva frenarla”, ha proseguito Pontecorvo. “Ed è anche la storia del confronto tra due famiglie, quella di Elisa e quella del principale indiziato, Danilo Restivo. Attraverso questi due gruppi familiari e coloro che gli sono stati intorno abbiamo voluto raccontare le contraddizioni, le complicità, la volontà di dimenticare, ma anche gli slanci, la solidarietà, la positività della comunità potentina”.

“Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra l’intreccio complesso della trama “crime” e quello più profondo del dramma intimo vissuto dai personaggi. Abbiamo scandagliato nei meandri della personalità dei personaggi per raccontarli al meglio, dandogli sfumature e profondità per renderli veri e tridimensionali. Ognuno di loro, vittima o carnefice, ha reagito a quell’evento drammatico in maniera differente e con il meraviglioso cast artistico che ho avuto a disposizione abbiamo lavorato approfonditamente sull’arco dei personaggi che in questo caso si sviluppa lungo i diciassette anni della vicenda reale”.

I personaggi

“È un grande privilegio per me aver potuto raccontare questa storia al pubblico televisivo italiano e internazionale, perché si tratta di una storia privata ma esemplare; una storia di ingiustizia, sofferenza e dolore, ma anche di forza, ribellione e riscatto”, ha evidenziato Marco Pontecorvo, il regista della serie tv di Rai 1 Per Elisa – Il caso Claps.

“La responsabilità di portare una storia realmente accaduta sullo schermo è sempre tanta e l’aver conosciuto e instaurato un rapporto di fiducia e amicizia con i veri protagonisti della vicenda mi ha spinto ad un rigore e un rispetto, se possibile, ancor più grande nell’approccio ai contenuti, allo stile e al senso intrinseco della storia. Senza il supporto sentito e sincero di Filomena, Gildo, Irene, senza la loro vicinanza anche agli attori che li hanno interpretati, non ce l’avremmo fatta. Speriamo di aver onorato le loro battaglie e di aver trovato l’equilibrio e la maniera migliore di raccontare questa vicenda di cui, se la si definisse solo di cronaca nera, si sminuirebbe il senso e la portata, la complessità ed il valore, nonché – speriamo – la capacità di raggiungere un pubblico più ampio possibile”.

Conosciamo dunque da vicino i personaggi che animano la storia.

Elisa Claps (Ludovica Ciaschetti)

Elisa ha 16 anni quando scompare a Potenza il 12 settembre 1993. Il suo corpo verrà ritrovato solo 17 anni dopo nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

Gildo Claps (Gianmarco Saurino)

Gildo è il fratello maggiore di Elisa. Ha 24 anni al momento della scomparsa della sorella. Alla ricerca della verità sul caso di Elisa ha dedicato tutta la sua vita. Ha fondato Penelope, l’Associazione delle famiglie delle persone scomparse.

Filomena Claps (Anna Ferruzzo)

Filomena è la mamma di Elisa. Nel corso della storia si trasforma da “normale” madre di famiglia in una leonessa alla ricerca della verità.

Irene Nardiello (Rosa Diletta Rossi)

Irene è la fidanzata, poi moglie, di Gildo, con cui condivide ogni momento della vicenda. Nell’arco temporale della serie, Irene e Gildo diventano genitori di una bambina.

Antonio Claps (Vincenzo Ferrera)

Antonio è il papà di Elisa, a cui è profondamente legato. Travolto dalla tragedia, non riuscirà mai veramente a riprendersi.

Luciano Claps (Giacomo Giorgio)

Luciano è il fratello di mezzo. Ha 19 anni quando Elisa scompare. Dopo il servizio militare, decide di entrare in polizia.

Danilo Restivo (Giulio Della Monica)

Ha 21 anni nel 1993. È stato riconosciuto come l’assassino di Elisa Claps e di Heather Barnett e per questo condannato sia in Inghilterra che in Italia.

Maurizio Restivo (Francesco Acquaroli)

Padre di Danilo Restivo, è il direttore della prestigiosa Biblioteca Nazionale di Potenza.

Don Marcello (Carlo De Ruggieri)

Sacerdote amico di Gildo. È rappresentante dell’associazione Libera in Basilicata e co-fondatore di Penelope.

Don Mimì (Antonio Petrocelli)

Sacerdote, parroco della chiesa della Santissima Trinità di Potenza dove Elisa Claps incontrò Danilo Restivo il giorno della sua scomparsa.

Phil James (Vincent Riotta)

È il poliziotto inglese incaricato delle indagini sull’omicidio di Heather Barnett. Tramite Gildo Claps, si convince subito del legame tra il caso Claps e quello Barnett.

Felicia Genovese (Bianca Nappi)

È il pubblico ministero che si occupa del caso della scomparsa di Elisa Claps.

Vito Eufemia (Beniamino Marcone)

È un ispettore della polizia di Potenza che si dedica al caso Claps, finendo per stabilire anche un rapporto di solidarietà con Gildo e la famiglia Claps.