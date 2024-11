Pedro Páramo: su Netflix un film adatta il capolavoro di Juan Rulfo

C on la sua capacità di intrecciare magistralmente storia, mito e memoria, il film Netflix Pedro Páramo si presenta come una potente riflessione sulle cicatrici lasciate dal passato. Adattamento dell'opera letteraria di Juan Rulfo, esplora temi universali legati alla famiglia, alla perdita e all'identità.

Netflix propone dal 6 novembre il film Pedro Páramo. Diretto da Rodrigo Prieto, il film Netflix Pedro Páramo è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1955 di Juan Rulfo, considerato uno dei romanzi più importanti della storia del Messico e dell'America Latina. Racconta la storia di Juan Preciado, che arriva al villaggio remoto in cui è nato alla ricerca del padre Pedro Páramo, dopo la morte della madre.

Ad attenderlo c'è un paese fantasma, dove incontra una serie di personaggi misteriosi e scopre che il padre morto era un cacciatore di ricchezza e potere senza scrupoli. Il passato comincia a emergere insieme alla verità sulla ricerca dell'amore d'infanzia di Pedro Páramo. In questa storia surreale di desiderio, speranza, rimpianto e risentimento, il confine tra morti e viventi, e tra passato e presente è costantemente sfumato.

Protagonisti del film sono gli attori Manuel Garcia-Rulfo, Tenoch Huerta e Dolores Heredia.

La trama del film

Il film Netflix Pedro Páramo, debutto alla regia dell’apprezzato direttore della fotografia Rodrigo Prieto, racconta una storia ambientata nel deserto messicano, in un luogo dove il confine tra vita e morte è sfumato. Il protagonista, Juan Preciado, promette alla madre morente di andare a cercare suo padre, Pedro Páramo, un ricco proprietario terriero, nella città di Comala.

Giunto sul posto, però, Juan si trova in una città che sembra abbandonata, dove le persone con cui parla si rivelano già morte, e la realtà stessa appare distorta e sfuggente. Più Juan si avvicina alla figura di suo padre, più Comala si trasforma in un luogo popolato da anime perdute, e la figura di Pedro Páramo emerge come quella di un tiranno spietato, la cui eredità di dolore e corruzione grava ancora sui vivi e sui morti.

L'adattamento di Prieto mantiene l'essenza onirica e magica del romanzo, fondendo passato e presente, in una narrazione che si sviluppa tra la rivoluzione messicana e gli anni '30. L'atmosfera del film è dominata da una tensione tra il mondo terreno e quello ultraterreno, dove i fantasmi del passato continuano a influenzare il presente.

Il poster del film Netflix Pedro Páramo.

I personaggi principali

Nel film Netflix Pedro Páramo, il protagonista è Juan Preciado, interpretato da Tenoch Huerta, che intraprende un viaggio verso la città di Comala per onorare il desiderio della madre morente di ritrovare il padre, Pedro Páramo. Juan è un personaggio che affronta una profonda trasformazione interiore, passando dal desiderio di conoscere il padre alla scoperta di un mondo in cui la realtà si intreccia con il sovrannaturale.

Pedro Páramo, interpretato da Manuel García-Rulfo, è il padre di Juan e l'antagonista centrale della storia. È un uomo potente e tirannico, il cui dominio sulla città e sulle persone di Comala ha causato sofferenza e distruzione. La sua figura emerge come simbolo della corruzione e dell'abuso di potere, e il suo fantasma aleggia su tutto il film.

Un altro personaggio chiave è Susana San Juan, figura enigmatica che rappresenta l'amore perduto e l'ossessione di Pedro Páramo. Il suo personaggio, interpretato da Ilse Salas, è avvolto in un'aura di tristezza e malinconia, incarnando il desiderio insoddisfatto che tormenta Pedro e lo spinge a compiere atti estremi.

Anche Dolores Preciado, madre di Juan, è centrale nella narrazione: è attraverso i suoi ricordi e le sue parole che Juan inizia a comprendere la verità sul padre e sul suo passato.

Tra vita e morte

Il film Netflix Pedro Páramo esplora il sottile confine tra vita e morte, uno dei temi centrali della storia. Comala è un luogo dove i fantasmi non solo esistono, ma coesistono con i vivi, e questo crea una dimensione in cui passato e presente si fondono. L'esistenza dei morti non è relegata a una realtà spettrale, ma influenza attivamente il mondo di Juan, riflettendo la continuità tra le generazioni e le tracce lasciate dalle azioni passate.

Un altro tema predominante è l'eredità e la corruzione. Le azioni tiranniche di Pedro Páramo hanno lasciato una profonda cicatrice sulla comunità di Comala, e il film riflette su come le ingiustizie di una generazione possano perpetuarsi e colpire anche coloro che non sono direttamente coinvolti. Questa eredità, sia personale che sociale, rappresenta una metafora della storia messicana e delle ferite lasciate dalla colonizzazione e dalle guerre civili.

Il desiderio e l'ossessione permeano la trama del film, specialmente attraverso la figura di Pedro Páramo e il suo amore perduto per Susana San Juan. Questo desiderio impossibile spinge Pedro a compiere atti estremi e a cercare di controllare tutto ciò che lo circonda, dimostrando come l'ossessione per il passato possa distorcere la percezione della realtà e influenzare negativamente il presente.

Infine, la ricerca dell'identità è un tema fondamentale nel viaggio di Juan Preciado. La sua missione di trovare il padre si trasforma in una ricerca di sé stesso, portandolo a confrontarsi con la propria storia familiare e con l'impatto che questa ha sulla sua vita. Il film riflette su come l'identità personale sia profondamente influenzata dalle radici familiari e dalle scelte dei propri antenati.