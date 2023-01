Pauline Fanton ed Edoardo Giugliarelli: “Noi, i ragazzi confusi della Gen Z” – Videointervista esclusiva

L a serie tv Confusi è il primo grande successo del 2023 di RaiPlay. Abbiamo cercato di capirne il perché videointervistando in esclusiva due dei suoi protagonisti: Pauline Fanton ed Edoardo Giugliarelli, simbolo di quella Generazione Z che spesso i media raccontano con difficoltà.

Confusi, la serie tv prodotta da Blu Yazmine, e disponibile su RaiPlay, è stata la sorpresa di questo inizio di 2023. Lanciata il 23 dicembre, a due giorni dal Natale, ha scalato velocemente le classifiche di visione piazzandosi stabilmente al primo posto dei più visti per settimane. Per capire, quale sia la portata del fenomeno, basti pensare che a oggi è al secondo posto superata solo da Viva Rai 2, il programma di Fiorello.

Ma cosa ha colpito così tanto della serie tv Confusi fino a farne un successo da milioni di views su RaiPlay? Beh, innanzitutto la spontaneità e la naturalezza di cui quattro attori della Generazione Z mettono in scena dinamiche, situazioni, paure, ansie e incertezza di quattro giovani come tanti. Diversi tra loro, Nicole, Ludovico, Stefania e Maria Grazia, coinquilini per caso, affrontano ognuno a modo proprio (ma sempre contando sulla solidarietà del gruppo) problemi legati al sesso, al lavoro, agli amori, alle amicizie, alle delusioni e ai sogni.

Prendiamo ad esempio il personaggio di Stefania, interpretato da Giulia Scarano. Si mantiene con un lavoro insolito legato al mondo delle sex workers virtuali: gestisce un profilo che ricorda non tanto alla lontana l’uso che può farsi oggi di OnlyFans. La sua storia permette anche di affrontare argomenti come le relazioni tossiche, la manipolazione o, peggio ancora, il porn revenge.

Non è da meno il personaggio di Maria Grazia, portato in scena nella serie tv RaiPlay Confusi da Nicol Angelozzi. A sorpresa, scopre la sua bisessualità senza drammi grazie a un’assistente universitaria dando vita a un triangolo sentimentale inatteso.

Non deludono nemmeno i personaggi di Nicol e Ludovico, a cui prestano il volto Pauline Fanton ed Edoardo Giugliarelli. Ricca, bionda e viziata la prima, insicuro e con una madre fin troppo “rompi” il secondo. Grazie a loro, entriamo nell’universo delle dating app, nelle dinamiche genitori-figli e nella psicologia dei ragazzi che di alfa non hanno nulla.

Si parla di fluidità, diversità e inclusività in maniera naturale. Non c’è la pretesa di abbattere gli stereotipi, nella Generazione Z non esistono: tutto è normale, qualora il termine “normale” significhi qualcosa. E a rendere più reale e veritiero è la scelta di girare Confusi come se fosse un factual, con i “confessionali” che riportano i pensieri e le impressioni dei protagonisti come se si cancellassero i confini tra finzione e realtà, tra racconto e vita vera.

A RaiPlay ma anche ad altre piattaforme, compresa la tv generalista, chiediamo più serie tv come Confusi. Ce le meritiamo, così come ci meritiamo una seconda stagione per capire come cresceranno e affronteranno il futuro questi quattro amati Gen Z.

Di tutto ciò e ben altro, abbiamo parlato in esclusiva con Pauline Fanton ed Edoardo Giugliarelli con una videointervista in esclusiva. L’abbiamo lasciata nella sua integrità, dall’inizio alla fine, nessun taglio. Scoprirete così cosa hanno in comune con i loro personaggi, chi sono e con quanta determinazione portano avanti le loro esistenze, tra studio e recitazione. Ma, soprattutto, riderete molto di fronte alla loro gioia di vivere.

Videointervista esclusiva a Pauline Fanton e Edoardo Giugliarelli

NB: L’intervista è stata realizzata lo scorso 19 gennaio. Erano reduci da un’ospitata a Viva Rai 2, a cui fanno riferimento nel nostro faccia a faccia.