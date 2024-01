Pare parecchio Parigi: In esclusiva, una clip dal nuovo film di Pieraccioni ispirato a una tenera storia vera

E sce in sala Pare parecchio Parigi, il nuovo film di e con Leonardo Pieraccioni che prende spunto da una vicenda realmente accaduta nel 1982. Nel cast, anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica e Massimo Ceccherini.

Arriva al cinema dal 18 gennaio, distribuito da 01 Distribution, Pare parecchio Parigi, il nuovo film di e con Leonardo Pieraccioni. Prodotto da Levante con Rai Cinema, Pare parecchio Parigi è un film che conta anche sulle interpretazioni di Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica, per raccontare una vicenda liberamente ispirata ai fratelli Michele e Gianni Bugli. Nel 1982, i due fratelli Bugli partirono con il padre malato in roulotte e gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono non uscendo quai mai dal loro podere. “Il mio è dedicato a loro”, ha spiegato Pieraccioni, “e a tutti i sognatori”.

Il poster del film Pare parecchio Parigi.

La trama del film

Nel film Pare parecchio Parigi, per esaudire il desiderio, ormai rimpianto, che ha un vecchio e malatissimo padre (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) ecco che i tre fratelli che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli.

Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera che glielo ha affidato, diventerà una paradossale, avventurosa e irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. Con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

A raccontarci la genesi del suo quindicesimo film e di come ha conosciuto la storia dei fratelli Bugli è lo stesso Leonardo Pieraccioni, anche autore del soggetto (con Filippo Bologna) e della sceneggiatura (con Alessandro Riccio). “Circa 12 anni fa me la raccontò un amico. Mi parve subito eccezionale. Erano due fratelli che rimproverati dal padre morente, di non essere stati mai una famiglia affiatata, decise improvvisamente di partire per un viaggio parigino che da tanto avevano programmato ma che non avevano mai fatto”.

“Però, i due capirono da subito che il padre, molto malato e quasi non più vedente, non avrebbe retto tutti quei chilometri e allora, lo misero comunque steso sul letto della roulotte e iniziarono a girare per il loro podere dicendogli che erano in viaggio”, ha proseguito il regista e attore toscano.

“Il povero padre stordito dai suoi malanni ci credette, dopo cinque ore lo portarono su una collina, gli fecero vedere le lucine in lontananza di Pisa e gli dissero che quella era Parigi. Il padre finalmente soddisfatto di quel viaggio sussurrò “Parigi è bellissima”. I due fratelli non capirono mai se il padre si fosse reso conto di quel tenero viaggio immaginario o davvero credeva di essere arrivato davanti alla Ville Lumiere! Una radio locale raccontò in diretta quell’avventura che si stava consumando ed un gruppetto di una ventina di romantici sognatori si precipitò ai bordi del podere per fare il tifo a quel viaggio fatto solo di fantasia”.

Vediamo subito una clip in esclusiva del film Pare parecchio Parigi, in cui il padre di “scena”, Arnaldo, interpretato da Frassica, si confronta con il figlio maschio Bernardo, con il volto di Pieraccioni.

Ceccherini, Toscana e tenerezza

Due sono gli elementi che non possono mai mancare in un film di Pieraccioni e che troviamo anche in Pare parecchio Parigi: Massimo Ceccherini e la Toscana.

Ceccherini interpreta il vicino di casa che vive ancora con la madre. “(Il suo personaggio) è a cattiveria fatta persona! In ogni favola c’è un personaggio così che mette, in questo caso letteralmente, il bastone tra le ruote”, ha sottolineato Leonardo Pieraccioni. “Lui è l’altrettanto cattivissima madre (Gianna Giachetti) vivono ai bordi del maneggio e guardano questo camper che passa loro davanti come un elemento di disturbo. Sono una coppia che rappresenta il veleno contrapposto alla dolcezza di quel viaggio”.

Per quanto concerne la Toscana, Pieraccioni ha svelato che quella in scena non è proprio la sua regione. “Mi sono accorto che quasi tutti i maneggi in campagna si assomigliano e questa volta, per comodità abbiamo girato tutto alla periferia di Roma, insomma ‘Pare Parecchio Toscana’ ma siamo parecchio sulla Cassia a Roma nord”.

Ma su una cosa Pieraccioni non mente. Pare parecchio Parigi è un film con una grande dose di tenerezza al suo centro. “Nei tanti film che ho fatto c’è sempre stato un momento più acceso di tenerezza, ma subito spento dalla parte comica. In questo film, sotto questo punto di vista, mi sono lasciato molto più andare. Era importante raccontare bene i rapporti di questi tre fratelli con questo padre che avevano perso di vista da anni”.

“Ovvio che quando si raccontano queste dinamiche familiari prende il sopravvento la parte emozionale. In ogni famiglia ci sono dei non detti, delle acredini mai sopite, la mia famiglia Cannistraci non vuole vivere di rimpianti, che è come guidare una macchina che si muove solo all’indietro. I nostri quattro sentono che hanno l’ultima occasione se non per recuperare il loro rapporto per mettere almeno qualche importante tassello a posto. Insomma, in questo viaggio è anche arrivato il momento per i nostri tre fratelli di recuperare immediatamente un Natale non passato insieme anche se siamo a giugno e anche se siamo in un’aiuola di servizio vicino a ‘Parigi’”.

Pare parecchio Parigi: Le foto del film 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 13/22 14/22 15/22 16/22 17/22 18/22 19/22 20/22 21/22 22/22 PREV NEXT