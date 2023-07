Venderesti la tua giovinezza a un milionario? La risposta in un film Netflix

P aradise è il nuovo film offerto da Netflix: un thriller fantascientifico in cui i milionari inseguono il mito dell’eterna giovinezza comprando anni dai giovani più bisognosi di denaro. Uno scenario che impone diverse domande etiche e morali.

Netflix propone dal 27 luglio il film Paradise, un thriller fantascientifico scritto e diretto da Boris Kunz. Presentato in anteprima al Festival di Monaco, il film Netflix Paradise parte da un assunto apparentemente semplice: cedere anni della propria vita in cambio di denaro. Quanti anni saremmo disposti a vendere per vivere in totale libertà economica? E chi comprerebbe questi anni e con essi l’eterna giovinezza?

Girato tra la Lituani a Berlino, il film Netflix Paradise è interpretato dagli attori Kostja Ullmann e Iris Berben. Con loro nel cast ci sono anche Corinna Kirchhoff, Marlene Tanczik, Lisa-Marie Koroll, Alina Levshin, Lorna Ishema e Numan Acar.

La trama del film

Cedere la propria esistenza in cambio di denaro: nel futuro non troppo lontano del film Netflix Paradise, un metodo per trasferire anni di vita da una persona all'altra ha cambiato il mondo per sempre, trasformando la startup biotecnologica AEON in un'azienda farmaceutica multimiliardaria.

Elena e Max hanno una vita quasi perfetta. Ma quando la coppia si trova di fronte a inaspettate richieste di risarcimento assicurativo che non può pagare, tutto cambia in un istante: per saldare i debiti, Elena (Marlene Tanzcik) deve "pagare" 40 anni della sua vita. Derubati di un futuro insieme, i due devono fare i conti con quello che resta della loro esistenza. Max (Kostja Ullmann), che lavora per AEON, fa di tutto per recuperare gli anni perduti di Elena. Ma nulla sarà più come prima.

Il poster del film Netflix Paradise.

Qual è il vero valore della vita?

Quello del film Netflix Paradise è un futuro molto vicino. C’è grande rispetto per l’ambiente, circolano più veicoli elettrici e tutto hanno uno stile di vita salutare. Tuttavia, c’è qualcosa che è lontano da ogni razionale immaginazione: in cambio di soldi, se c’è compatibilità di DNA, si possono vendere anni della propria vita a qualcun altro, desideroso di non invecchiare mai. Questo ha generato un mercato florido in cui i più ricchi comprano anni dai giovani che hanno bisogno di denaro.

“La descrizione dei personaggi e il dilemma morale alla base della storia ci ha fatto innamorare del progetto sin dall’inizio”, ha commentato il produttore Lars Wiebe. “Paradise offre una risposta molto intelligente e molto eccitante alla domanda alla base, una risposta che piacerà davvero a tutti quanti”.

“A oggi sembra inimmaginabile che anni della nostra vita possano essere comprati e venduti”, ha continuato l’altro produttore Simon Amberger. “Il principio per cui tutte le persone sono uguali, fondamento delle nostre società, verrebbe definitivamente superato. Ma quale sarebbe il vero valore della vita? È questa, di riflesso, la domanda secolare a cui il film prova a rispondere con coraggio”.

Eppure, basti pensare che nella Silicon Valley, c’è già chi (Larry Page di Google o Jeff Bezos di Amazon) ha investito milioni di dollari in start-up “anti-invecchiamento” alla ricerca di tecnologie in grado di allungare la vita per qualche tempo: la morte è l’unica cosa che ancora li rende diversi dalle divinità. Non è un caso, quindi, che Sophie Theissen, la spietata CEO di AEON, interpretata da Iris Berben, sia a capo di un gruppo i cui dipendenti si comportano come adepti di una setta e si identificano fortemente con l’azienda.

“Mi piace quando ai registi viene data l’opportunità di progettare un nuovo mondo”, ha spiegato il regista Boris Kunz. “Purtroppo, non sempre si può fare, più per una questione di budget che di fantasia. Del film Nrtflix Paradise, mi ha colpito la trama: la giovinezza è una merce e all’improvviso molti giovani si ritrovano con qualcosa da vendere. Ciò porta anche a ondate di nuovi rifugiati: se il loro DNA è compatibile con una persona ricca del Nord del mondo, quello è il loro biglietto d’oro”.

“Personalmente, non credo abbia senso ricercare l’immortalità”, ha proseguito il regista. “Se tutti fossimo immortali, ci sarebbero enormi problemi sociali. Certo, io stesso sarei tentato dalla possibilità di vivere molto più a lungo ma solo per vedere quando potremmo colonizzare un altro pianeta e capire che direzione prenderebbe l’umanità. Ma non lo farei mai se come nel film, anche per 250 mila euro per un anno, qualcuno perdesse la sua giovinezza. E nemmeno venderei la mia”.

Paradise: Le foto del film 1/41 2/41 3/41 4/41 5/41 6/41 7/41 8/41 9/41 10/41 11/41 12/41 13/41 14/41 15/41 16/41 17/41 18/41 19/41 20/41 21/41 22/41 23/41 24/41 25/41 26/41 27/41 28/41 29/41 30/41 31/41 32/41 33/41 34/41 35/41 36/41 37/41 38/41 39/41 40/41 41/41 PREV NEXT