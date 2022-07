Pane al limone con semi di papavero: Su Canale 5 il film dal famosissimo romanzo di Cristina Campos

P ane al limone con semi di papavero è stato un vero e proprio caso letterario: ora è un film che Canale 5 trasmette in prima visione assoluta ricordandoci come le donne debbano cercare la libertà dalle imposizioni degli uomini.

Pane al limone con semi di papavero è il film spagnolo che Canale 5 trasmette in prima tv assoluta domenica 10 luglio in prima serata. Diretto da Benito Zampano è l’adattamento del romanzo omonimo di Cristina Campos.

Pane al limone con semi di papavero è una storia di amicizia, maternità e segreti nascosti in una ricetta di pane dimenticata sull’isola di Maiorca. È anche la bella storia di due sorelle che, separate da troppo tempo dal destino, si incontrano nuovamente nel posto in cui sono nate. Ma è soprattutto la storia di un gruppo di donne che, con libertà e coraggio, decidono di farsi carico della propria vita e del proprio futuro.

La trama del film

Il film Pane al limone con semi di papavero, proposto da Canale 5, è ambientato a Valldemossa, una piccola città nell’entroterra di Maiorca. Qui, Anna (Eva Martin) e Marina (Elia Galera), due sorelle separate da adolescenti, si incontrano di nuovo per vendere una panetteria che hanno ereditato da una misteriosa donna che credono di non conoscere.

Le due sorelle sono due donne con vite molto diverse. Anna ha appena lasciato l’isola ed è ancora sposata con un uomo che non ama più. Marina, invece, gira il mondo lavorando come medico per una ONG.

Mentre cercano di scoprire i segreti della loro enigmatica eredità, Anna e Marina dovranno affrontare vecchi conflitti familiare e cercare di riprendersi gli anni perduti.

Eva Martin ed Elia Galera in Pane al limone con semi di papavero.

Il romanzo di Cristina Campos

Il romanzo Pane al limone con semi di papavero, da cui è tratto il film di Canale 5, è stato pubblicato da Cristina Campos in Spagna a gennaio del 2016. Appena un mese dopo, è stato scelto con altri nove romanzi provenienti da tutto il mondo a partecipare al Festival del Cinema di Berlino nell’ambito del progetto Books at Berlinale, una vetrina all’interno della rassegna destinata a tutte quelle opere letterarie adatte a divenire un film. Ed è stato così scelto per essere cinematograficamente adattato, detenendo il record di primo romanzo spagnolo selezionato dal progetto.

Pane al limone con semi di papavero è stato tradotto in sette lingue diverse e pubblicato in molti Paesi al mondo, tra cui anche l’Italia. A oggi, si conta che abbia venduto più di 300 mila nel mondo.

L’autrice Cristina Campos non aveva mai scritto libri prima. Terminati gli studi, aveva infatti cominciato a lavorare come direttrice del casting per il cinema e la televisione, lavoro che tuttora svolge.

Eva Martin ed Elia Galera in Pane al limone con semi di papavero.

Donne finalmente libere e felici

A voler trasformare Pane al limone con semi di papavero da romanzo a film, scelto da Canale 5 per domenica 10, è stato il regista Benito Zambrano, autore particolarmente apprezzato del cinema spagnolo. “Sin dalla prima volta che ho letto il libro di Cristina Campos ho sentito un forte legame con la storia e i suoi personaggi”, ha dichiarato il regista. “Mi ha commosso la storia di queste due sorelle che hanno modi diversi di vedere la vita ma con lo stesso desiderio di fondo: essere libere, felici e amate, perché sono fondamentalmente due donne incomplete e felici”.

“Pane al limone con semi di papavero – ha aggiunto Zambrano – è una storia di crescita, di superamento e di guarigione delle ferite. Ha al centro figure femminili mature e intelligenti, che rivendicano di non aver bisogno del permesso o dell’approvazione di un uomo per prendere decisioni importanti. Ma è soprattutto una storia d’amore e tenerezza”.

Pane al limone con semi di papavero: Le foto del film 1/38 2/38 3/38 4/38 5/38 6/38 7/38 8/38 9/38 10/38 11/38 12/38 13/38 14/38 15/38 16/38 17/38 18/38 19/38 20/38 21/38 22/38 23/38 24/38 25/38 26/38 27/38 28/38 29/38 30/38 31/38 32/38 33/38 34/38 35/38 36/38 37/38 38/38 PREV NEXT