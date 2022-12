Pamela, a love story: Pamela Anderson si racconta in un film Netflix

D al 31 gennaio Netflix propone in esclusiva il film Pamela, a love story, un eccezionale documentario in cui Pamela Anderson si racconta senza filtri. Dall’infanzia alle sue turbolente storie d’amore, emerge il ritratto di una donna che ha dovuto lottare contro tutto e tutti per essere chi è: un sex symbol ma anche una madre.

Pamela, a love story è il film documentario che Netflix propone dal 31 gennaio 2023. Si tratta del ritratto intimo e umanizzante di una delle donne più affascinanti e famose del mondo: Pamela Anderson. Della diva, si racconta la vita e la carriera. Sin da quando, partita da ragazza di provincia, non aveva idea che sarebbe diventata un sex symbol internazionale, oltre che attrice, attivista e madre affettuosa.

Il poster del film Netflix Pamela, a love story.

Il costante bisogno di sentirsi amata

Pamela Anderson è uno di quei nomi di cui la gente pensa di conoscere tutto, dagli aspetti più pubblici a quelli più privati. Chiunque si sente sempre in grado di esprimere un’opinione. Del resto, chi non ha mai visto una puntata di Baywatch, sentito della sua relazione con Tommy Lee o sbirciato il famoso sex tape che ha per sempre cambiato la sua vita e la sua carriera? Disney+ lo scorso anno sull’episodio ha anche realizzato una serie tv che, seppur riuscitissima, non era stata avallata dall’attrice.

A cercare di far luce su quanto crediamo di sapere di Pamela Anderson ci pensa ora un film targato Netflix, Pamela, a love story, un documentario che arriverà il 31 gennaio. Diretto da Ryan White, promette di essere molto di più di un film su Pamela Anderson perché a raccontare vita e carriera è l’attrice in prima persona, con l’obiettivo di smentire o certificare alcuni miti che girano sul suo conto.

La cinquantacinquenne attrice nel film Netflix Pamela, a love story rivendica la verità sulla sua parabola intima e artistica partendo dalla sua infanzia a Ladysmith, nella Columbia Britannica, e ripercorrendo le varie tappe che l’hanno condotta al successo planetario. Ma ciò che più colpisce chi ha già visto in anteprima il documentario è la sua costante ricerca di approvazione e amore, un bisogno che l’ha portata a vivere relazioni spesso turbolente sotto gli occhi di tutti quanti. “Quando non lo cerchi, è l’amore a trovarti”, sottolinea l’attrice. “E a quanto pare è facile trovarmi”.

Tuttavia, non pochi sono stati i dubbi che Pamela Anderson ha nutrito prima di esporsi come fa nel film Netflix Pamela, a love story. In un primo momento, era infatti decisa se spogliarsi così tanto di fronte alle telecamere: per la prima volta, il nudo mostrato non sarebbe stato quello del suo statuario corpo ma quello della sua anima. Non ci sarebbero stati filtri e avrebbe dovuto parlare anche di ciò di cui non aveva mai parlato prima. “Ero molto titubante ma, ripensandoci, ho fatto la scelta giusta. Spero che la mia storia ispiri le persone a non prendersi troppo sul serio”, aggiunge Pamela Anderson.

Con immagini personali mai viste prima, annotazioni di diario e meditazioni introspettive, il film Netflix Pamela, a love story è un resoconto di prima mano di cosa significhi di essere un’icona, un sex symbol, un’attrice e una madre di due figli quando si hanno tutti gli occhi puntati addosso. E chi meglio di Pamela Anderson può saperlo?

