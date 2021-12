D isney+ ha annunciato per il 3 febbraio il rilascio italiano dei primi tre episodi della serie Pam & Tommy, basata su uno scandalo realmente accaduto. Lo scandalo è quello legato al primo sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, rigorosamente vietato ai minori. Ma di cosa parlerà la serie tv? Chi sono gli interpreti? Cosa ha generato lo scandalo?

Pam & Tommy, la serie Disney+ sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee in partenza il prossimo 3 febbraio, è vietata ai minori. La piattaforma ha assicurato che sarà garantita, oltre al già presente “Profilo bambini”, la massima tranquillità ai genitori e limitato l’accesso allo show grazie a un codice PIN. Ma perché tanto scrupolo? Se non ricordate la vicenda al centro di Pam & Tommy, la ripercorriamo nei suoi dettagli e nelle sue complicazioni.

Per farvi un’idea di cosa sarà Pam & Tommy, la serie Disney+ (che ha solitamente una programmazione per tutti) sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, vietata ai minori, vi proponiamo sin da subito il trailer.

La trama ruota intono alla vera storia di Pamela Anderson e Tommy Lee, star di Baywatch lei e rocker lui, che si sono sposati dopo solo quattro giorni passati insieme. Con protagonista Lily James (Cenerentola nella versione in live action) e Sebastian Stan (amato nell’universo cinematografico dei film Marvel), Pam & Tommy racconta cosa è accaduto nel matrimonio di Pamela e Tommy dopo che un loro video amatoriale in cui facevano sesso è stato prima rubato dalla loro casa e poi diffuso online senza il loro consenso.

Cosa racconta Pam & Tommy?

Composta da 8 episodi, Pam & Tommy, la serie Disney+ sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, esplora come il video hard abbia cambiato le loro esistenze ma anche il contesto dietro alla diffusione dello stesso. La piattaforma Hulu, che negli Stati Uniti diffonderà la serie, si è affrettata a precisare che i toni saranno comici e poco pruriginosi. Ma è quel poco che genera perplessità e al contempo curiosità.

Diretta da Craig Gillespie, Pam & Tommy promette dunque di farci entrare nella quotidianità di Pamela e Tommy per porci qualche domanda. I due erano complici della diffusione del video, come spesso si è detto? Quale prezzo hanno pagato? Che ritorno hanno avuto? Quello che sappiamo è però che nessuno dei due veri protagonisti della vicenda ha mai approvato la sceneggiatura.

“La sceneggiatura era incredibile e divertente. Mi sono appassionato alla vicenda di Pam & Tommy, che in qualche modo mi ha ricordato Tonya, film da me diretto”, ha raccontato il regista in un’intervista. “I media hanno vittimizzato Pamela e Tommy. Il sex tape è stato visto come un affronto che ha danneggiato gravemente la loro immagine pubblica e distrutto le loro carriere. La gente ogni volta che sente nominare il video hard amatoriale ridacchia ed è convinta che siano stati loro a diffonderlo. In realtà, non sa nulla di come siano andate le cose”.

Nel cast di Pam & Tommy, la serie Disney+ sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, figurano anche il comico Seth Rogen, nei panni di Rand, colui che ha rubato e venduto il sex tape per primo, l’attore Nick Offerman (con un non meglio precisato personaggio) e l’attrice Taylor Schilling (che, in base ai rumors, dovrebbe interpretare Erica, la moglie di Rand).

La vera storia di Pamela Anderson e Tommy Lee

Ma come sono andate le cose nella realtà tra Pamela Anderson e Tommy Lee, i protagonisti di Pam & Tommy, la serie Disney+ sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee, in arrivo a febbraio?

Ex playmate di Playboy diventata attrice, Pamela Anderson ha conosciuto Tommy Lee, il batterista dei Mötley Crüe, durante i festeggiamenti per il Capodanno del 1994 in un locale di Sunset Strip a Hollywood. Sei settimane dopo si sono rivisti in occasione di uno shooting fotografico a Cancun, in Messico.

L’incontro non è stato casuale: è nato dalla volontà di Tommy di raggiungere Pamela e rivederla. Hanno dopo trascorso 96 ore senza mai separarsi, al termine delle quali si sono sposati.

Sebastian Stan e Lily Collins in Pam & Tommy.

La diffusione del sex tape

Poche settimane dopo il matrimonio, il video in cui Pamela e Tommy era online. Ma come ci è finito?

Nl 1995, un elettricista di nome Rand Gauthier si è introdotto nell’abitazione della coppia mettendo mano sulla loro cassaforte. Ha rubato gioielli e pistole e, inconsapevolmente, ha portato via il video, di cui in un primo momento non conosceva il contenuto.

Gauthier era stato assunto da Pamela e Tommy per i lavori di ristrutturazione della loro villa di Malibu. Non contenti del lavoro che aveva fatto, i Lee lo avevano licenziato rifiutandosi di pagarlo. Si racconta anche che, quando Gauthier è ritornato per riprendere i suoi attrezzi, Tommy lo abbia minacciato con una pistola e gli abbia intimato di lasciare per sempre la sua proprietà.

Mettendo in atto l’irruzione che aveva pianificato per tutta l’estate, Gauthier ha scoperto solo dopo la natura del video. Sfruttando i suoi agganci con l’industria del porno, ha poi fatto diverse copie del filmato e le ha vendute online.

Prima che Pamela e Tommy scoprissero il furto del video, sono passati due mesi. Lee ha presentato una denuncia alla polizia ed è ricorso a un investigatore privato per capire cosa fosse realmente successo.

Era evidentemente troppo tardi per bloccare la diffusione del video. A nulla è servita la denuncia che Pamela ha presentato contro la compagnia che si era assicurata la diffusione. Diventato virale due anni dopo, il sex tape ha fatto guadagnare circa 77 milioni di dollari in meno di 12 mesi alla compagnia.

I Lee non hanno mai visto un centesimo ma il loro matrimonio è andato incontro a un lento declino. Dopo due figli, si sono separati nel 1998 dopo che Tommy ha aggredito fisicamente Pamela nella loro casa mentre lei teneva in braccio uno dei figli.

Il sex tape reperibile ancora sui siti di vendita online.