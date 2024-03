Palm Royale: la serie Apple Tv+ su una outisder che cerca disperatamente il suo posto al sole

K risten Wiig è la protagonista della serie tv Palm Royale, una donna che cerca di assicurarsi un tavolo al club più esclusivo d’America sul finire degli anni Sessanta. La sua storia dimostra come tutti gli outsider siano costretti a lottare per garantirsi la loro opportunità di emergere.

Con un cast stellare, sbarca da mercoledì 20 su Apple Tv+ la serie tv Palm Royale. Composta da dieci episodi, la serie tv Palm Royale segue le vicende della ambiziosa ma squattrinata outsider Maxine Simmons (Kristen Wiig) mentre cerca di entrare nell’alta società di Palm Beach nel 1969, infiltrandosi nel circolo più esclusivo, il Palm Royale.

Ma, per essere accettata dall’élite della Florida, Maxine deve ottenere l’approvazione della regina del Palm Royale, Evelyn (Allison Janney). Sfortunatamente per Maxine, a Evelyn lei non piace… “Evelyn è percepita come la grande dama della società di Palm Beach”, ha spiegato Janney. “All’apparenza, irradia potere e competenza, ma ben presto scopriamo che sotto è molto vulnerabile. È disperata nel cercare di mantenere la sua posizione e ha paura di perderla. Quindi, c’è dietro al suo comportamento molta fragilità e paura”.

Maxine impara presto che, sotto lo stile, il glamour e l’opulenza del club, c’è un lato oscuro di segreti e complotti, e ciò la costringe a chiedersi quanto sia disposta a sacrificare per raggiungere la vetta. “Queste donne non vogliono muoversi verso il futuro”, ha evidenziato Allison Janney. “Si aggrappano al passato e al modo in cui vogliono che il mondo sia”.

Verso il cambiamento

Mentre nel corso della serie tv Palm Royale naviga in un contesto di status e snobismo sociale, Maxine incontra l’attivista e femminista Linda (Laura Dern), che ama essere un’outsider. “Mentre le altre donne si sforzano di appartenere al club e di uniformarsi, Linda è felice di essere fuori da quella comunità. Siamo nel 1969 e negli USA il movimento per i diritti civili, Woodstock e la cultura hippy sono all’apice”, ha sottolineato Laura Dern.

“Linda cerca un cambiamento radicale. Ben presto capiamo perché questo è importante per lei, quali sono le sue sfide e come affronta il mondo del Palm Royale, un posto a cui in realtà è profondamente connessa”.

Basata liberamente sul romanzo di Julier McDaniel Mr and Mrs American Pie, la serie tv Palm Royale vede anche la partecipazione di Leslie Bibb, Josh Lucas, Amber Chardae Robinson e il cantante Ricky Martin. Ma anche la novantenne star della commedia Carol Burnett, con una comparsa speciale, e Bruce Dern, ottantasettenne candidato all’Oscar che per la prima volta recita con la figlia Laura.

“Ho avuto in passato il privilegio di lavorare con mia madre Diane Ladd diverse volte”, ha dichiarato l’attrice. “Ora, lavorare con mio padre è stata una delle grandi esperienze della mia vita. Era qualcosa che desideravamo fare da tempo. Non c’è stato nulla di più divertente che recitare con una leggenda come Carol Burnett e mio padre!”.

Se pensate, poi, che l’attrice Kaia Gerber vi sembri familiare è perché la ventiduenne stella nascente del cinema altri non è che la figlia della supermodella degli anni ’90 Cindy Crawford. Con una sorprendente somiglianza con sua madre, Gerber ha iniziato anche lei come modella ed ora sta passando con successo a lavorare come attrice, recitando in American Horror Story e apparendo nella serie tv Palm Royale come la manicure Mitzi.

