Palinsesti Sky 2023/2024: Calendario delle serie tv e dei film su Sky

S ky ha presentato con un evento unico i palinsesti 2023/2024, lasciandoci pregustare le nuove serie tv, i nuovi film e tutto l’intrattenimento più atteso in calendario nei mesi a venire. Quella che vi forniamo è dunque una guida unica che vi suggeriamo di consultare periodicamente per essere costantemente aggiornati.

Nuovi progetti, produzioni e storie originali, oltre che le più attese anteprime mondiali, fanno parte del palinsesti Sky 2023/2024 presentati oggi a Milano: un calendario che tra serie tv e film non lascerà un attimo di tregua agli appassionati dell’Entertainment a 360°. TheWom.it vi propone una guida esclusiva a ciò che ci attende, illustrandovi i progetti in sviluppo, mostrandovi le prime foto di scena e svelandovi ciò che altri ancora non vi hanno detto.

Il cast di Call My Agent - Stagione 2.

Calendario serie tv

17 luglio 2023: Una spia tra noi

26 luglio: L’ultimo boss di King Cross

Agosto: Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers – Stagione 2

12 agosto: Billions – Stagione finale

Settembre: Drift – Partners in crime

Settembre: The Gilded Age – Stagione 2

8 settembre: Domina – Stagione 2

Settembre: The Equalizer – Stagione 3

Ottobre: Un’estate fa

Ottobre: Das Boot – Stagione 4

Autunno: Unwanted – Gli ostaggi del mare

Autunno: Non ci resta che il crimine – La serie

Autunno: Progetto Lazarus – Seconda stagione

Autunno: True Detective – Night Country

Autunno: One Chicago (Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire)

Prossimamente: Law & order: I due volti della giustizia – Stagione 22

Prossimamente: Mary & George

Prossimamente: Il tatuatore di Auschwitz

Prossimamente: The White Lotus – Stagione 3

Prossimamente: Yellowstone – Stagione finale

Prossimamente: The Sympathizer

Prossimamente: The Regime

Calendario film

10 luglio: Tramite amicizia

21 luglio: Babylon

24 luglio: Don’t Worry Darling

31 luglio: Romantiche

Agosto: Detective Marlowe

Agosto: L’immensità

Settembre: Il gatto con gli stivali 2

Autunno: Paws of Fury – La leggenda di Hank

Autunno: The Lost King

Prossimamente: I Delitti del Barlume – Stagione 11

Prossimamente: Vangelo secondo Maria

Prossimamente: L’ultima notte di Amore

Prossimamente: Il sol dell’avvenire

Prossimamente: Me contro Te: Missione giungla

Prossimamente: Super Mario Bros.

Prossimamente: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Prossimamente: Quando

Prossimamente: Il ritorno di Casanova

Liam Neeson nel film Detective Marlowe.

Le serie tv

Anche i palinsesti Sky 2023/2024 hanno in programma un calendario sconfinato di prime visioni, con tanti titoli di serie tv in grado di intercettare pubblico di tutte le età e dai gusti più diversi.

Tre canali interamente dedicati alle serie tv – Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation – fanno da prestigiosa vetrina alle novità internazionali più attese, ai franchise più longevi e iconici (CSI, One Chicago, Law & Order), alle serie Sky Original, italiane e di gruppo, ai grandi classici: titoli che hanno fatto - o stanno scrivendo proprio in questi anni - la storia della tv (Il Trono di Spade e House of the Dragon, Gomorra, Chernobyl, The Last of Us e Succession, solo per citarne alcuni). Una proposta ricchissima, resa ancora più ampia dalle produzioni Sky Studios in arrivo prossimamente.

Per un set che si è appena chiuso, a Cinecittà, quello di M. Il figlio del secolo, altri fra poco apriranno. Si batte proprio in questi giorni il primo ciak della dramedy Hanno Ucciso L’Uomo Ragno - La vera storia degli 883, diretta da Sydney Sibilia, e quello della seconda stagione di Call My Agent - Italia, con un parterre eccezionale di nuove guest star, come imminenti sono le riprese dei nuovi episodi di Blocco 181, ancora in collaborazione con Salmo, per una seconda stagione sempre ambientata fra le comunità multietniche di Milano.

Ora in sviluppo, inoltre, la nuova serie crime La Mala (titolo di lavorazione) sul lato oscuro della Milano di mezzo secolo fa, ispirata alla docu-serie Sky Original di grande successo La Mala. Banditi a Milano; e Piedone, nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del personaggio reso immortale da Bud Spencer nella saga dei film dedicati alle indagini del Commissario Rizzo.

In corso

Un’altra grande annata di serie TV è appena iniziata con i nuovissimi episodi, da fine giugno, di And Just Like That…, il nuovo capitolo di un cult assoluto come Sex and the City che vede il ritorno di Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (e l’attesissimo cameo di Kim Cattrall), in esclusiva e in contemporanea con l’America. Sarà un’estate all’insegna di grandi titoli dal cast stellare.

Luglio 2023

A luglio debuttano, fra le altre, la spy story britannica Una spia tra noi, con Damian Lewis (prestissimo anche nell’ultima stagione di Billions) e Guy Pearce, e il crime drama Sky Original ambientato in Australia L’ultimo boss di Kings Cross, con Tim Roth; ad agosto sarà la volta della nuova stagione di Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, con John C. Reilly, Jason Segel, Adrien Brody, Michael Chiklis e Sally Field (oltre a Quincy Isaiah e Solomon Hughes a interpretare nientemeno che Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar); e di Billions, con Damian Lewis di nuovo nel cast ad affiancare Paul Giamatti per la stagione finale.

Settembre

Mentre a settembre arriverà la nuova stagione di Domina, con Kasia Smutniak che torna a indossare le meravigliose tuniche (disegnate dal premio Oscar® Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla, terza moglie del primo imperatore romano Cesare Augusto.

Autunno 2023

L’autunno vede invece l’arrivo di tre nuovi titoli Sky Original italiani: il mistery drama Un’estate fa, con Lino Guanciale e Filippo Scotti alle prese con un mistero che si dipana fra il 1990 e i giorni nostri; Unwanted - Ostaggi del mare, liberamente tratto da “Bilal”, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso fra i migranti lungo le rotte del Sahara; Non ci resta che il crimine – La serie, il sequel in sei episodi dell’amatissima saga sui viaggi nel tempo con i protagonisti della trilogia cinematografica Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno.

Inoltre, i nuovi episodi di un’apprezzatissima novità della scorsa stagione, The Gilded Age, firmata da una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume: sir Julian Fellowes, che dopo aver tratteggiato vizi e virtù della nobiltà inglese dei primi del ‘900 (Downton Abbey) racconta ora l’età dorata americana di fine diciannovesimo secolo. E poi l’atteso ritorno di uno dei titoli di punta di HBO, True Detective, su un inquietante caso ambientato questa volta tra i ghiacci dell’Alaska, con il Premio Oscar® Jodie Foster e l’ex pugile Kali Reis.

2024

Il 2024 si preannuncia non meno esaltante con il ritorno di alcune delle serie TV più amate della scorsa stagione, di cui Sky e NOW daranno in esclusiva anche le nuove stagioni, e il debutto di novità già attesissime, come i titoli HBO The Regime, con Kate Winslet e Hugh Grant, e The Sympathizer di Park Chan-wook, con Robert Downey Jr., e M. Il figlio del secolo dal bestseller Premio Strega di Antonio Scurati, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini in un’ambiziosa serie Sky Original diretta da Joe Wright.

E ancora la prima serie TV dei fratelli D’Innocenzo, Dostoevskij, con Filippo Timi detective tormentatissimo, la nuova stagione di Call My Agent - Italia; L’Arte della Gioia di Valeria Golino, dallo scandaloso romanzo postumo di Goliarda Sapienza; Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti e decine di altri titoli.

Mary & George: First Look 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT

Nuovi progetti

Per festeggiare i suoi primi vent’anni in Italia, Sky ha in serbo per la stagione 2023/2024 delle sorprese inattese che vanno a riempire dei palinsesti e un calendario già fitto. Ma quali sono i progetti in fieri? Abbiamo una risposta che lascia di stucco, dalla serie tv su Piedone a quella sugli 883. Prendete carta e penna.

PIEDONE (2024)

Serie tv composta da quattro episodi con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia (e con Alessio Maria Federici alla regia), Piedone trae spunto dal mitico personaggio interpretato da Bud Spencer. L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

LA MALA (2024)

Inaugurato da Romanzo Criminale e proseguito con, tra le altre, Gomorra, il filone delle grandi saghe criminali targate Sky si riapre con La Mala. Un racconto sfrontato e adrenalinico, scanzonato e action, feroce ma sfolgorante come le vite dei protagonisti della Milano criminale di quegli anni, che bruciarono in fretta ma con un lampo accecante. Nella Milano degli anni ’70 e dei primi anni ’80 nasce una nuova generazione di criminali: spavaldi, violenti e amanti della bella vita. Cani sciolti, fascinosi come le star del cinema, pericolosi eppure iconici come i villain dei fumetti.

Nomi e soprannomi sono ben noti: Francis “Faccia d’angelo” Turatello è colui che vuole il potere; Renato Vallanzasca, “Il bel René”, è quello che ambisce alla fama; Angelo Epaminonda detto Il Tebano vuole diventare un numero uno. In quindici anni, fino a metà anni ’80, si fecero la guerra prima e si allearono poi, creando amicizie fraterne al punto da fare l’uno il testimone di nozze dell’altro, stringere patti di sangue, condividere il carcere. Contro di loro si schiera un poliziotto tutto d’un pezzo, che mantiene la parola e che in una Milano violenta decide di essere senza pistola: Achille Serra.

Ispirata alla docuserie omonima, è scritta da Stefano Sardo con Chiara Battistini e Paolo Bernardelli.

Call My Agent 2 (2024)

Seconda stagione della serie tv Sky rivelazione di quest’anno, sarà composta da sei nuovi episodi sempre diretti da Luca Ribuoli. La nuova stagione promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro ancora le vicissitudini della CMA, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide: un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove special guest.

Tornano tutti i volti degli agenti che abbiamo imparato ad amare, da Michele Di Mauro a Kaze, e nuovamente straordinario sarà l’elenco delle guest star chiamate a interpretare loro stessi: saranno Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie, Sabrina Impacciatore, a dare nei nuovi episodi filo da torcere, con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, agli agenti e ai loro assistenti.

M. Il figlio del secolo (2024)

Serie tv tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati diretta da Joe Wright, racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Con un cast da urlo: Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Federico Majorana e Loreno Zurzo, tra gli altri.

La serie ripercorre la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell'epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un Paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

M. Il figlio del Secolo: First Look 1/2 2/2 PREV NEXT

Hanno ucciso L’Uomo Ragno – La vera storia degli 883 (2024)

Sydney Sibilia, Francesco Ebbasta e Alice Filippi dirigono l’esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto nella nuova serie tv dramedy Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera Storia degli 883.

Pavia, fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica li rende inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti?

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto nella nuova serie tv dramedy Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera Storia degli 883

Un amore (2024)

Con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – entrambi vincitori del David di Donatello – insieme per la prima volta in scena, Un amore, composta da sei episodi diretti da Francesco Lagi, racconta una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte.

Alessandro e Anna – interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine Anni ‘90 e i due, poco più che maggiorenni, si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto saranno costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole.

Nel cast anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati. Con la partecipazione di Ottavia Piccolo che nella serie interpreta Teresa, madre di Alessandro, e gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna.

Un amore: First Look 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

Il Re – Stagione 2 (2024)

Il controverso “Re” di Luca Zingaretti torna protagonista nei nuovi episodi del prison drama Sky Original. Bruno Testori è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo.

DOSTOEVSKIJ (2024)

Serie tv in sei episodi diretta e scritta dai fratelli D’Innocenzo, è un noir he avrà per protagonista Filippo Timi nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso. Nel cast della serie Sky Original anche Gabriel Montesi, Carlotta Gamba e Federico Vanni.

Dostoevskij segue le indagini di un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, Enzo Vitello, che si trova a indagare sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij a causa delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del killer, il poliziotto arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all'inquietante verità.

L’arte della gioia (2024)

Dal romanzo scandaloso di Goliarda Sapienza, Valeria Golino firma la sua prima serie tv da regista con un period drama ambientato nella Sicilia di inizio Novecento. Nel cast Tecla Insolia nei panni della giovanissima Modesta, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino, Alma Noce. E con Giovanni Bagnasco e Giuseppe Spata.

La serie racconta la drammatica e avventurosa vita di Modesta: nata il primo gennaio del 1900 da una povera famiglia della Sicilia rurale, dopo un tragico incidente che la strappa alla sua famiglia viene accolta in un convento, dove grazie alla sua intelligenza e caparbietà diventa la protetta della Madre Superiora. Successivamente approda alla villa della Principessa Brandiforti, dove si renderà indispensabile acquistando sempre maggiore potere a palazzo. Questo incessante movimento di emancipazione si accompagna ad un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a scoprire e rivendicare il diritto al piacere e alla felicità.

Blocco 181 – Stagione 2 (2024)

Sul set dopo l’estate 2023 la seconda stagione della serie Sky Original ambientata tra le comunità multietniche della Milano di oggi, ancora in collaborazione col pioniere del rap in Italia Salmo. La nuova stagione sarà diretta da Ciro Visco, già tra i registi della prima.

Le vite del trio protagonista, interpretato dai giovani e talentuosi Laura Osma (Bea), Alessandro Piavani (Ludo) e Andrea Dodero (Mahdi), tornano a intrecciarsi in una periferia di Milano sempre più complessa e attuale. Il legame speciale tra i tre protagonisti dovrà ancora una volta fare i conti con le regole dell’appartenenza dei ragazzi, sfidando tutto e tutti grazie a quella voglia di ritagliarsi, ad ogni costo, il loro posto nel mondo.

Un’estate fa (A ottobre 2023)

Mistero, divertimento e tanta nostalgia sono sullo sfondo di Un’estate fa, serie tv in otto episodi diretta da Davide Marengo e Marta Savina con protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti in un thriller transgenerazionale che si dipana tra gli anni Novanta e il presente. Nel cast, tra i tanti, Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo e Alessio Praticò.

Lino Guanciale interpreta Elio, un cinquantenne dalla vita che sembra perfetta, con una bella famiglia e un lavoro da avvocato. Quando viene rinvenuto il corpo della ragazza di cui era innamorato da adolescente, Arianna, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990, quando lei sparì misteriosamente durante una vacanza in campeggio che insieme stavano facendo con i loro amici e lui (in questa linea temporale interpretato da Filippo Scotti) fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo.

Più di 30 anni dopo, la polizia ritrova il corpo di Arianna e la scientifica non ha dubbi: la ragazza non è morta accidentalmente, è stata uccisa, ed Elio è in cima alla lista dei sospettati. Sconvolto per la scoperta, Elio ha un incidente in auto, perde i sensi e al suo risveglio si ritrova nel 1990, nell’infermeria del campeggio. Ha di nuovo 18 anni ma la coscienza di un adulto… è un sogno? Sta finalmente recuperando la memoria o sta diventando pazzo?

Sa solo che, tra pochissimo, qualcuno in quel campeggio ucciderà Arianna. Sente l’urgenza di fare qualcosa, ma la sua mente continua a spostarsi nel tempo, tra l’oggi e il 1990. Cercando di scoprire cosa è successo davvero ad Arianna e di scagionarsi dall’accusa di essere lui ad averla uccisa, Elio dovrà portare avanti un’indagine tra passato e presente che per lui nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvarla…

Un'estate fa: First Look 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT

Non ci resta che il crimine – La serie (entro la fine del 2023)

Sequel in sei episodi dell’amatissima saga sui viaggi nel tempo di Massimiliano Bruno, Non ci resta che il crimine – La serie vedrà tornare i protagonisti della trilogia cinematografica Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno, di nuovo dietro la macchina da presa stavolta affiancato da Alessio Maria Federici. A loro si aggiunge, fra gli altri, Maurizio Lastrico in un ruolo del tutto nuovo.

Moreno (Giallini), Giuseppe (Tognazzi) e Claudio (Morelli) si trovano di nuovo riuniti, stavolta per un’avventura nel 1970. Scoperto di essere stato adottato, Giuseppe decide di cercare la sua vera madre, incurante degli avvertimenti del loro amico e scienziato Gianfranco (Bruno): se si cambia il passato cambia anche il presente. Giuseppe riesce a incontrarla a un happening a casa di Duccio Casati (Lastrico), un ricco borghese dalle idee progressiste che ha preso a cuore la causa dei ragazzi del movimento studentesco. Ma l’emozione che travolge Giuseppe nel ritrovare Linda gli fa commettere un grave errore. Salvandola da un attentato, finisce per modificare il passato, e quindi anche il presente: l’Italia di oggi è diventata una dittatura fascista, e bisognerà tornare di nuovo indietro per rimettere le cose a posto… a costo di infiltrarsi tra le maglie del Golpe Borghese.

Non ci resta che il crimine - La serie: First Look 1/4 2/4 3/4 4/4 PREV NEXT

Domina – Stagione 2 (dall’8 settembre)

Nuovi intrighi, lotte di potere e colpi di scena attendono tutti gli appassionati delle vicende della dinastia giulio-claudia come raccontate da Domina con Kasia Smutniak.

La seconda stagione riprende nel 19 a.C., quando Gaio e Livia ritornano a Roma dopo tre anni nelle Province Orientali. Dopo l'uccisione di Marcello nella prima stagione, Livia ha lavorato per riparare il matrimonio da cui dipendono tutto il suo potere e la sua ambizione, ma si ritroverà ad affrontare minacce vecchie e nuove. Gaio e Livia sono scioccati nel trovare la loro città in rivolta e i figli di Livia in aperta ribellione.

Nel corso di undici turbolenti anni, si prevedono sesso, omicidi, tradimenti e lotte per il potere, che culmineranno nell'assassinio di Druso e la scoperta da parte di Livia della terribile verità dietro di esso. Per tutta la stagione Livia sarà costretta a combattere più duramente che mai per adempiere al sacro giuramento fatto al padre, ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Avrà bisogno di tutta la sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nei sempre più agitati mari della politica romana. Avrà sempre più sangue sulle mani, lotterà contro la corruzione della sua anima e affronterà una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Sarà in grado di ottenere entrambi?

UNWANTED – OSTAGGI DEL MARE (Autunno 2023)

Debutterà su Sky e NOW in autunno in tutti i paesi in cui Sky è presente in Europa la nuova serie Sky Original creata e scritta da Stefano Bises, in otto episodi prodotti da Sky Studios insieme a Pantaleon Films e a Indiana Production.

La serie è liberamente tratta da “Bilal”, il libro inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul viaggio da lui intrapreso lungo le rotte del Sahara. Alla regia Oliver Hirschbiegel. Numerosissimo e multiculturale il grande cast della serie, capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz e con Dada Fungula Bozela, HassanNajib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.

Unwanted - Ostaggi del mare racconta cosa accade quando una nave da crociera, la Orizzonte, piena di turisti occidentali, trae in salvo un gruppo di migranti a seguito del naufragio della loro imbarcazione. Le storie dell’equipaggio e dei passeggeri della crociera si intrecceranno con quelle dei nuovi ospiti della nave. La situazione precipiterà quando alcuni dei migranti, scoperto che la crociera si muove verso la Libia, da dove sono partiti, per la disperazione decidono di prendere in ostaggio la nave.

Unwanted - Ostaggi del mare: First Look 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 PREV NEXT

I film

Con tantissime prime visioni all’anno, Sky Cinema propone un’offerta completa, per tutti i gusti anche nei palinsesti 2023/204: il meglio del cinema italiano e internazionale, le pellicole di qualità premiate ai grandi festival, le saghe che hanno fatto la storia del grande schermo, tanti contenuti per i più piccoli e un’ampia varietà di titoli e di generi, per tutta la famiglia, saranno sparsi lungo il calendario.

Tanti titoli del grande cinema internazionale con i blockbuster come il fanta-horror Nope del Premio Oscar® Jordan Peele e Whitney Houston – Una voce diventata leggenda, biopic sulla leggendaria cantante (entrambi già disponibili), il cinecomic dell’universo DC Black Adam con “The Rock” Dwayne Johnson (che ha debuttato il3 luglio), l’action con Gerard Butler The Plane (in arrivo dal 17luglio), il distopico Don’t Worry Darling con Florence Pugh (dal 24 luglio), l’horror di fantascienza targato Blumhouse Megan (ad agosto), il dramma psicologico Tár,con Cate Blanchett, premiata a Venezia con la Coppa Volpi 2022 (a settembre), il fantasy cult Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri (prossimamente).

E ancora Babylon con Margot Robbie e Brad Pitt diretti dal regista premio Oscar® Damien Chazelle, dal 21 luglio su Paramount+, disponibile per gli abbonati Sky Cinema senza costi aggiuntivi.

E poi le saghe che hanno fatto la storia del cinema, come quelle di Harry Potter, Batman, Transformers, Jurassic World, Jason Bourne e Ritorno al futuro (collezioni già disponibili on demand) e quella di Mission: Impossible, con la collezione in arrivo dall’8 al 16 luglio in occasione dell’uscita sala del settimo nuovo capitolo, Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1.

Non mancherà il cinema per tutta la famiglia con l’animazione internazionale DC League of Super-Pets (già disponibile), il grande successo DreamWorks Animation Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio (a settembre), gli amatissimi Luì e Sofì con Me Contro Te -Il Film: Missione Giungla (già disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW) e il fenomeno del box office Super Mario Bros. - Il film targato Illumination, tratto dal celebre videogioco Nintendo (prossimamente).

E ancora il grande cinema italiano, con il documentario su Gigi Riva Nel nostro cielo un rombo di tuono (già disponibile) e il film con Antonio Albanese Grazie ragazzi (già disponibile), entrambi di Riccardo Milani, Romantiche diretto e interpretato da Pilar Fogliati (dal 31luglio), Tramite amicizia di e con Alessandro Siani(dal 10luglio), Tre di troppo di e con Fabio De Luig i(già disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW) e il noir con Pierfrancesco Favino L’ultima notte di Amore (in arrivo prossimamente).

Infine, il cinema premiato e d’autore, con L’ombra di Caravaggio, di Michele Placido (già disponibile), L’immensità di Emanuele Crialese, con Penelope Cruz (ad agosto), Quando, di Walter Veltroni, con Valeria Solarino e Neri Marcorè (prossimamente), il grande ritorno di Nanni Moretti con Il sol dell’avvenire (prossimamente)e la pellicola di Gabriele Salvatores con Toni Servillo Il ritorno di Casanova (prossimamente). Tra le collezioni confermatissima la nuova stagione dello Sky Original I delitti del BarLume, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi(prossimamente).

Ma Sky Cinema è anche la casa dei film Sky Original: in arrivo titoli internazionali come il poliziesco con protagonista Liam Neeson diretto dal Premio Oscar® Neil Jordan Detective Marlowe (ad agosto), l’animazione Paws Of Fury - La leggenda di Hanke, il film di Stephen Frears The Lost King (prossimamente). Inoltre, sempre prossimamente arriverà il film Sky Original tutto italiano Vangelo secondo Maria, di Paolo Zucca, tratto dal libro di Barbara Alberti, con Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe.

Vangelo secondo Maria: First Look 1/2 2/2 PREV NEXT