Paesaggio con mano invisibile: l’amore contro gli alieni nel film tratto dal best seller di M.T. Anderson

P rossimamente su Prime Video arriva il film Paesaggio con mano invisibile che, tratto da un romanzo per young adult, racconta la storia di due adolescenti che tentano di avere la meglio sugli alieni giocandosi la chiave della loro relazione romantica.

Paesaggio con mano invisibile è il film prossimamente disponibile su Prime Video che adatta l’omonimo romanzo di M.T. Anderson, edito in Italia da Rizzoli. Scritto e diretto da Cory Finley, è ambientato in un pianeta Terra la cui maggior parte è stata lasciata impoverita e disoccupata dalle regole burocratiche e dalla tecnologia di una specie aliena che l’ha occupata. In tale contesto, due adolescenti escogitano un piano rischioso per garantire il futuro delle loro famiglie.

La trama del film

Il film Paesaggio con mano invisibile ci porta in un futuro non tanto distante. La Terra è sotto il controllo dei Vuuv, una specie aliena esigente e stravagante che ha portato co sé forme di meravigliosa tecnologia avanzata che, sebbene oggettivamente impressionante, ha reso la maggior parte dei lavori umani obsoleti. Ciò ha portato lentamente al collasso dell’economia, favorendo l’aumento della povertà e della disperazione.

Come la maggior parte della popolazione mondiale, il diciassettenne artista Adam Campbell (Asante Blackk) sta solo cercando di sopravvivere insieme alla sua famiglia, la mamma Beth (Tiffany Hardish) e la sorella minore Natalie (Brooklynn MacKinzie). I tre vivono in una casa di periferia che necessita disperatamente di ristrutturazione ma Beth, ex avvocato, fatica a trovare un lavoro. I Campbell stanno anche affrontando l’abbandono del padre e marito che ha lasciato la famiglia per tentare di trovare migliori occasioni di lavoro altrove.

Un giorno, la monotona routine studentesca di Adam riceve un’inaspettata spinta dall’arrivo di una nuova compagna di classe, Chloe Marsh (Kylie Rogers). Le scintille volano sin da subito e, quando scopre che i Marsh vivono nella loro macchina, Adam li invita ad andare a vivere nel seminterrato dei Campbell. Tuttavia, la nuova convivenza è imbarazzante per tutti e, in particolare, per il padre (Josh Hamilton) e il fratello maggiore (Michael Gandolfini) della ragazza.

Scoprendo che i Vuuv sono affascinati dalle relazioni sentimentali umane e sono disposti a pagare per osservarle, Adam e Chloe escogitano un piano per trasmettere in streaming la loro storia d’amore e guadagnarci sopra. Il loro corteggiamento pubblico diventa un enorme successo, fornendo alle famiglie di entrambi un ritorno economico inaspettato, che però non allevia le tensioni.

Appesantiti dalla pressione di dover provvedere a tutti, Adam e Chloe vedono i loro sentimenti svanire ma decidono di portare avanti la recita per soldi. Non passerà molto prima che gli alieni si rendano conto di essere stati ingannati, imponendo una severa punizione che potrebbe rovinare per sempre le loro famiglie. A meno che Beth non acconsenta a una sorprendente richiesta…

Il poster originale del film Paesaggio con mano invisibile.

L’invasione aliena

Basato sul romanzo del 2017 vincitore del National Book Award, il film Paesaggio con mano invisibile è una storia di sopravvivenza del tutto unica e decisamente umana in circostanze del tutto assurde. Scritto e diretto da Cory Finley, esplora in maniera innovativa e toccante come l’umanità potrebbe gestire un’occupazione aliena che altera lo status quo della Terra e genera nuovi conflitti sociali ed economici.

“Quando ho letto il romanzo, ho sentito un immediato impulso a trasformarlo in film”, ha raccontato lo scrittore. “Il libro presenta una versione sovversiva del genere “invasione aliena”, in cui gli invasori conquistano il pianeta Terra attraverso il potere economico anziché ricorrere alla forza militare. È una favola coloniale tanto divertente quanto oscura, una specie di E.T., dove è più probabile che l’alieno vicino di casa ti faccia causa anziché diventare tuo amico”.

“Nonostante la sua assurdità, lo scritto di M.T. Anderson è anche un pugno nello stomaco”, ha aggiunto Finley. “La sua visione di un’apocalisse al rallentatore sembra profondamente realistica. La storia ha come sfondo un mondo in cui la vita di tutti i giorni è resa aliena, dove il lavoro umano non ha alcun peso economico e dove l’amore, romantico e familiare, diventa merce di scambio. Non c’è violenza: niente pistole a raggi e astronavi. E a salvare tutti non arriva un messia ma un giovane artista che, alla ricerca del suo posto nel mondo, cerca di dare un senso a tutto quanto proprio come abbiamo fatto tutti noi quando il mondo era in pandemia e il futuro appariva un’incognita”.

Il regista Cory Finley e l'attrice Tiffany Hardish sul set del film Paesaggio con mano invisibile.

I personaggi principali

Al centro del film Paesaggio con mano invisibile vi sono le due famiglie dei Campbell e dei Marsh. Conosciamo da vicino i loro componenti.

I Campbell

Come tutti coloro che vivono sotto l’occupazione aliena, i Campbell hanno dovuto adattarsi a una nuova normalità fatta di scarso cibo, redditi minimi e assenza di un padre e marito andato via da un giorno all’altro. Hanno trovato conforto l’uno nell’altro e nelle attività che sono soliti praticare: Adam si esprime attraverso i suoi dipinti, Natalie cura un giardino nella loro piscina vuota e Beth sta cercando anche un lavoro umile per provvedere ai suoi due figli.

I Marsh

Oltre che a preoccuparsi della loro sopravvivenza, i Campbell si trovano improvvisamente nella scomoda posizione di dover ospitare in casa loro non solo Chloe, la nuova fidanzata di Adam, ma anche il di lei ansioso e insicuro padre e l’ingrato e frustrato fratello Hunter. La convivenza porta inevitabilmente a un conflitto del tutto naturale tra le due famiglie, dando vita a un dramma realistico e pieno di sfumature.

Chloe è una ragazza istintiva, in grado di fare scelte inaspettate e interessanti, soprattutto quando si rende conto di non amare Adam tanto quanto lui ama lei.

