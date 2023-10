L’influencer in cerca di vendetta nella nuova serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv messicana Pacto de silencio – Oscuri segreti. Racconta la storia di una Chiara Ferragni d’oltreoceano alla ricerca della madre che l’ha abbandonata da piccola solo per vendicarsi. Con protagonista un’attrice super star.

Netflix propone dall’11 ottobre la serie tv Pacto de silencio – Oscuri segreti. Produzione messicana in 18 episodi diretta da Carlos Villegas e Mauricio Corredor, ha come interprete principale l’attrice Camila Valero nei panni di Brenda, una giovane influencer alla ricerca della madre biologica. Spinta dal desiderio di scoprire la verità sulla propria nascita e di vendicarsi, si tufferà a capofitto nella vita di quattro donne.

Prodotta da Mar Abierto Productions, la serie tv Netflix Pacto de silencio – Oscuri segreti è quella che in Messico definiscono una telenovela breve. A volerla è stata la produttrice Mariana Iskandarani, con alle spalle più di venti anni di esperienza tra Messico, Miami e Colombia, e la produzione di oltre 30 telenovelas di successo, tra cui anche Pasion prohibida, trasmessa in Italia da Rai 2 nell’ormai lontano 2014. “Fare l’impossibile per raccontare ogni storia” è il suo motto, soprattutto quando si tratta di realizzare con sensibilità racconti su donne determinate, come lo è anche Brenda.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix Pacto de silencio – Oscuri segreti è ambientata ai giorni nostri. Spinta dal desiderio di vendetta e dalla ricerca delle proprie origini, Brenda Rey (Camila Valero), una giovane influencer di successo, si lancia a capofitto in quella che è a tutti gli effetti un’impresa pericolosa. Il suo proposito è quello di ritrovare la madre biologica, colei che l’ha abbandonata poco dopo la sua nascita, e chiederle il conto per tutte le sofferenze che ha patito da bambina.

In cerca di risposte alle sue tante domande, Brenda fa visita a Ramona Castro (Chantal Andere), tra le cui quattro migliori amiche potrebbe nascondersi la sua vera madre. Per mandare avanti il suo piano e arrivare alla verità che tanto cerca, Brenda decide di infiltrarsi segretamente nella vita delle quattro e provare a influenzarla: Fernanda Alarcon (Adriana Louvier), Martina Robles (Marimar Vega), Sofia Estrada (Litzy) e Irene Bustamante (Kika Edgar).

Avvicinandosi al suo obiettivo, Brenda scoprirà segreti scioccanti che minacceranno la sua stessa vite mentre le persone coinvolte faranno tutto il possibile per mantenere nascosti gli scheletri del loro passato.

Il poster italiano della serie tv Netflix Pacto de silencio - Oscuri segreti.

Chi è Camila Valero

Protagonista principale della serie Netflix Pacto de silencio – Oscuri segreti è Camila Valero, attrice messicana ventiseienne figlia d’arte. Sua madre è infatti l’attrice Stephanie Salas mentre suo padre è Pablo Valero, il chitarrista della band Santa Sabina. Ma è anche la figliastra di Humberto Zurita, nuovo compagno della madre, noto anche in Italia per essere un celebre attore di telenovelas (Il dottor Chamberlain, Nozze d’odio) e per essere apparso nelle due stagioni della serie tv di Rai 1 Terra ribelle, dirette da Cinzia Th Torrini, nei panni del Lupo.

La stessa Camila Valero non è un volto sconosciuto al pubblico italiano, dal momento che l’abbiamo già vista in azione in serie tv come El Refugio e Viaggio al centro della terra. Star del cinema messicano, è stata anche protagonista nel 2018 di Perfectos desconocidos, il remake del nostro Perfetti sconosciuti. Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2005 quando è apparsa nel programma per bambini Bizbirije. Si è laureata nel 2018 alla Tisch School della New York University e ha un master in Teatro.

“Sono stata cresciuta da mia madre all’insegna della libertà e del femminismo”, ha raccontato Camila Valero in un’intervista in cui parlava di sé. “Il mio modo di vedere le cose spesso non corrisponde con quello di chi mi circonda e mi ritrovo a dovermi confrontare con un mondo conservatore in cui si continuano ancora a esercitare forti pressioni sulle donne. “Quando ti sposi” o “perché non hai un fidanzato” sono le domande che spesso mi sento fare e che mi fanno sentire un pesce fuor d’acqua”.

