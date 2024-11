Our Little Secret: Il film di Natale di Lindsay Lohan su Netflix

L indsay Lohan torna sullo schermo con una commedia romantica che promette scintille e colpi di scena. Due ex fidanzati costretti a passare il Natale insieme, un segreto imbarazzante e un quadrilatero amoroso inaspettato: cosa potrebbe andare storto?

Netflix propone dal 27 novembre il film Our Little Secret. Commedia romantica scritta da Hailey DeDominicis e diretta da Stephen Herek, il film Netflix Our Little Secret vede Lindsay Lohan ritrovarsi al centro del tipo di vacanza natalizia che sperava di evitare: una settimana con il suo ex fidanzato Logan, interpretato da Ian Harding, ex star di Pretty Little Liars. La coppia litigiosa dovrà imparare a convivere quando si troveranno in una situazione imbarazzante che li costringe a trascorrere insieme il Natale. Ma qual è questo "piccolo segreto"?

"Il film parla di una ragazza che sta frequentando qualcuno e va a incontrare la sua famiglia per le vacanze," ha spiegato Lohan. "Poi si imbatte nel suo ex, che sta uscendo con la sorella del suo ragazzo. E succedono un sacco di cose… È così bello poter fare film legati alle festività perché è un periodo dedicato alla famiglia. Quando puoi realizzare un film che le famiglie ricorderanno e vedranno insieme, diventa tutto ancora più speciale". Stando alle parole dell’attrice, la sua Avery è "una ragazza alla ricerca di se stessa in un viaggio d’amore".

Una riunione… disastrosa

Due ex rancorosi – Avery Morgan (Lohan) e Logan (Harding) - sono costretti a trascorrere il Natale sotto lo stesso tetto dopo aver scoperto che i loro attuali partner sono fratelli. Basta poco per capire che Lohan e Harding sono il cuore del film Netflix Our Little Secret. Anche se sono separati da tempo, Logan conosce Avery meglio di chiunque altro. "Logan ricorda e adora molte delle cose che rendono Avery, beh… Avery!", ha commentato Harding. Questo include, "[il suo] profondo amore per gli snack e il caffè, e l’incapacità di rendersi conto che probabilmente avrà freddo a qualsiasi temperatura sotto i 30 gradi".

Ma il cast del film comprende anche gli attori Kristin Chenoweth, Tim Meadows, Jon Rudnitsky, Henry Czerny, Judy Reyes, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Katie Baker, Jake Brennan, Ash Santos e Brian Unger. Baker, in particolar modo, interpreta Cassie, la figlia perfetta della famiglia Morgan e nuova fidanzata di Logan. "Penso che la loro relazione sia abbastanza buona. Sono entrambi brave persone e si preoccupano molto l'uno dell'altra. Si divertono insieme", ha sottolineato Harding. "Ma incontrare Avery fa fare a Logan un passo indietro e riflettere su cosa abbia davvero bisogno nella vita, e se una relazione con chiunque sia una buona idea in questo momento della sua vita". Jon Rudnitsky, è invece Cameron, il fidanzato di Avery.

Un incontro… vent’anni dopo

Nel film Netflix Our Little Secret, Lindsay Lohan ritrova sullo schermo Tim Meadows, il preside di Mean Girls. Da volto a Stan, amico di famiglia dei Morgan, insieme a sua moglie Margaret (Reyes). Anche se Meadows e Lohan sono rimasti in contatto negli anni, l'attore e comico è stato felice di recitare di nuovo con lei, 20 anni dopo l'uscita di quel film diventato oramai un cult adolescenziale.

"È stato davvero bello rivederla”, ha dichiarato Meadows. “Un cerchio che si chiude”, ha replicato Lohan, “Tim è semplicemente una persona meravigliosa. Adoro stare con lui. Abbiamo avuto alcuni momenti in cui non riuscivo a smettere di ridere".

