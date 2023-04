Ossessione: La nuova serie tv erotica di Netflix da un romanzo di Josephine Hart

A rriva su Netflix Ossessione, serie tv in quattro puntate ad alta gradazione erotica. Con sullo sfondo una relazione proibita e il BDSM, è tratta da un noto romanzo di Josephine Hart a cui sono stati effettuati diversi cambiamenti in prospettiva femminile.

Ossessione è la nuova serie tv Netflix con Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Walsh e Rish Shah, disponibile dal 13 aprile. Composta da quattro episodi, è l’adattamento contemporaneo di una storia di Josephine Hart (Il danno) ed è un thriller a sfondo erotico sull’ossessione e sul desiderio proibito.

La storia della serie tv Netflix Ossessione è incentrata su un pericoloso triangolo amoroso che si forma quando l’enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con William, il padre del suo fidanzato. Mentre Anna lotta per mantenere in piedi entrambi i rapporti, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Quanto a lungo il loro segreto rimarrà nascosto prima che qualcuno si faccia seriamente male?

Un nuovo danno

Ad adattare Il danno, il romanzo di Josephine Hart del 1991 al centro della serie tv Netflix Ossessione, è stata la sceneggiatrice Morgan Lloyd Malcolm. “Ho adorato sin da subito il libero: è un fantastico thriller erotico”, ha ricordato. “Ma aveva un problema di fondo: è stato scritto interamente dal punto di vista di un uomo. Anna, l’amante, è ritratta come una specie di vamp che entra all’interno di una famiglia, la scombina del tutto e scompare dopo nel nulla. La sua funzione principale è quella di servire in qualche modo agli intenti del protagonista maschile”.

Partendo da questo presupposto, la scrittrice quando le è stato proposto il progetto ha espresso sin da subito la sua idea. “Ho voluto la possibilità di scavare in profondità nella psiche di Anna per capire meglio chi è, come si comporta e quali sono le ragioni dietro alle sue decisioni. Anna, dal mio punto di vista, era molto di più di un personaggio bidimensionale e, fortunatamente, i produttori erano d’accordo: il loro desiderio era quello di portare la storia al pubblico di oggi e con esso farla dialogare”.

L’ambientazione contemporanea ha così permesso di far luce su alcuni punti di discussione della nostra epoca, tra cui la politica di genere, e di sollevare ulteriori domande sul potere e sul consenso sessuale nelle relazioni tra adulti. “Anna (Charlie Murphy) e William (Richard Armitage) esplorano le dinamiche dell’BDSM in cui entrano in gioco ovviamente i concetti di consenso e sottomissione”, ha spiegato Malcolm. “Ad avere il pieno controllo delle regole è lei, almeno fino a quando a causa della sua ossessione William non comincia a infrangerle”.

“Volevo dunque far capire come Anna sia arrivata a quel tipo di rapporti. E quindi esaminare come un trauma infantile può influenzare per sempre le nostre vite. All’inizio, forse, non ci piace ciò che Anna fa ma con il progredire della storia capiamo le sue scelte fino al punto di volerla abbracciare”, ha continuato la sceneggiatrice. “Chiaramente, per restituire credibilità ai personaggi, mi sono avvalsa dell’aiuto di una terapista, la dottoressa Alice Marsh”.

“Ero interessata a capire come percepiamo dall’esterno una donna che sembra vivere una vita sessuale pericolosa. Così come volevo sottolineare come nessun essere umano è mai del tutto buono o del tutto cattivo: siamo tutti un meraviglioso miscuglio. Per non lasciarmi influenzare, ho scelto anche di non vedere il film con Juliette Binoche e Jeremy Irons che dal romanzo ha tratto Louis Malle. In quel caso, so che i due protagonisti non andavano d’accordo sul set: gli attori che avrei scelto per i miei Anna e William avrebbero invece dovuto fare il contrario, rispettandosi e sentendosi protetti”.

Il poster italiano della serie tv Netflix Ossessione.

I due protagonisti

William, il protagonista maschile della serie tv Netflix Ossessione, sembra all’apparenza avere tutto. Tuttavia, successo e denaro non sempre sono sinonimi di felicità. E William, chirurgo di fama, è in una fase di vita in cui si sente morto dentro e vuoto: il suo unico desiderio è quello di tornare a sentirsi nuovamente vivo. La sua sembra la classica crisi di mezza età e, per cercare di superarla, finisce per tradire le persone che dovrebbe amare e proteggere, la moglie Ingrid (Indira Varma) e il figlio Jay (Rish Shah), con conseguenze devastanti.

“Ero affascinato dalla psicologia che porta un uomo di successo come lui, che ha tutto, a rischiare ogni aspetto della propria vita”, ha sottolineato l’attore Richard Armitage. “Avrebbe potuto dire di no alla passione con la fidanzata del figlio e scegliere di non oltrepassare il limite ma non sempre è tutto così razionale quando si ha bisogno di qualcosa per sentirsi ancora pieni di vita”.

Anna è colei che da desiderio sessuale si trasforma progressivamente, attraverso una serie di incontri espliciti, nell’ossessione di Richard. Giovane donna tanto bella quanto segnata dal suo passato, Anna conduce una doppia vita alquanto sconvolgente per i benpensanti: è l’amante del padre del suo fidanzato. “Da un lato, cerca disperatamente di rimanere ancorata alla normalità ma il suo lato distruttivo la porta ad annientare tutto ciò che incontra”, ha sottolineato l’attrice Charlie Murphy.

“Dietro le scelte di Anna c’è un passato difficile”, ha proseguito Murphy. “Ha subito da bambina un terribile trauma da cui la madre (Marion Bailey) non l’ha protetta. All’apparenza, sembra una donna molto fredda e controllata: pensa di saper reggere il gioco e di poter fare affidamento solo su stessa. In realtà, è molto fragile a causa delle conseguenze del danno subito da piccola. Forse è proprio per rimuovere quanto vissuto che il BDSM entra nella sua vita trasformandola in una sottomessa dominante".

