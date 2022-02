A nnunciate le nomination agli Oscar 2022. L’Italia sarà rappresentata da Paolo Sorrentino. Ma quali sono le curiosità principali che si celano dietro le nomination più importanti? Chi ha già vinto in passato? Chi mai?

Le nomination agli Oscar 2022 sono state finalmente annunciate. La cerimonia si terrà il prossimo 27 marzo e, diciamolo subito, l’Italia sarà della partita grazie a È stata la mano di Dio, nella cinquina del Miglior film in lingua non inglese. Paolo Sorrentino sarà in grado di bissare l’exploit di La grande bellezza? Ci speriamo tutti ma i contendenti sono forti, a cominciare da Drive My Car, titolo che guadagnato ben 4 candidature totali.

"Sono felicissimo di questa nomination", sono state le prime parole di Sorrentino. "Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre".

I film più nominati

Il film con più nomination agli Oscar 2022 è Il potere del cane: ne ha guadagnate ben 12 sancendo la supremazia di Netflix nell’anno in cui la piattaforma, grazie all’emergenza Covid-19, ha tenuto compagnia a tutti noi.

Nella classifica dei più candidati non mancano blockbuster come Dune (10 nomination), Belfast e West Side Story (7 candidature a testa) e sorprese come Coda – I segni del cuore (da noi recuperabile in homevideo) con 3 candidature pesanti.

Il potere del cane 12

Attore protagonista (Benedict Cumberbatch), attore non protagonista (Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee), attrice non protagonista (Kirsten Dunst), fotografia, regia, montaggio, colonna sonora, miglior film, scenografia, sonoro, sceneggiatura non originale.

Dune 10

Fotografia, costumi, montaggio, trucco e parrucco, colonna sonora, miglior film, scenografie, sonoro, effetti speciali, sceneggiatura non originale

Belfast 7

Attore non protagonista (Ciaran Hinds), attrice non protagonista (Judi Dench), regia, canzone originale, miglior film, sonoro, sceneggiatura originale

West Side Story 7

Attrice non protagonista (Ariana DeBose), fotografia, costumi, regia, miglior film, scenografia, sonoro

King Richard – Una famiglia vincente 6

Attore protagonista (Will Smith), attrice non protagonista (Aunjanue Ellis), montaggio, canzone, miglior film, sceneggiatura originale

Don’t Look Up 4

Montaggio, colonna sonora, miglior film e sceneggiatura originale

Drive My Car 4

Miglior regia, miglior film, miglior film in lingua non inglese, miglior sceneggiatura non originale

La fiera delle illusioni 4

Fotografia, costumi, Miglior film, scenografia

Being the Ricardos 3

Attore protagonista (Javier Bardem), Attrice protagonista (Nicole Kidman) e attore non protagonista (J.K. Simmons)

Coda – I segni del cuore 3

Attore non protagonista (Troy Kutsur), Miglior Film, sceneggiatura non originale

Encanto 3

Miglior film animato, colonna sonora, canzone originale

Flee 3

Miglior film animato, miglior documentario, miglior film in lingua non inglese

Licorice Pizza 3

Regia, miglior film, sceneggiatura originale

La figlia oscura 3

Attrice protagonista (Olivia Colman), attrice non protagonista (Jesse Buckey) e sceneggiatura non originale

No Time to Die 3

Canzone originale, sonoro, effetti speciali

La tragedia di Macbeth 3

Attore protagonista (Denzel Washington), fotografia, scenografia

Cruella 2

Costumi, trucco e parrucco

Gli occhi di Tammy Faye 2

Attrice protagonista (Jessica Chastain), trucco e parrucco

Madres paralelas 2

Attrice protagonista (Penelope Cruz), colonna sonora

Tick, tick… BOOM! 2

Miglior attore protagonista (Andrew Garfield), montaggio

La persona peggiore del mondo 2

Miglior film in lingua non inglese, sceneggiatura originale

Miglior regia

Le nomination agli Oscar 2022 hanno premiato una sola donna regista: Jane Campion per Il potere del cane. Si tratta della seconda nomination per la regista neozelandese e la seconda in questa categoria. L’unico Oscar finora vinto è quello per la sceneggiatura di Lezioni di piano.

Kenneth Branagh per Belfast è alla ottava nomination e la seconda nella categoria, dopo quella per Henry V. Nonostante le nomination come attore, non ha mai vinto un premio.

Ruysuke Hamaguchi, il regista giapponese candidato per Drive My Car, è alla sua prima nomination mentre Paul Thomas Anderson è alla sua undicesima candidatura e alla terza nella categoria. Ha vinto finora 5 Oscar, tre per Il petroliere e due per Il filo nascosto.

Steven Spielberg, candidato per West Side Story, non sa più dove mettere le candidature: è alla diciannovesima e all’ottava nella categoria regista. Come regista, è stato già premiato per Schindler’s List e Salvate il soldato Ryan.

Miglior attore protagonista

Le nomination agli Oscar 2022 come miglior attore protagonista sono andate a Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington.

Javier Bardem, nominato per Being the Ricardos, è alla sua quarta candidatura e alla terza nella categoria. Ha già vinto un Oscar per Non è un paese per vecchi mentre Benedict Cumberbatch, alla seconda nomination, è ancora a mani vuote.

Seconda nomination anche per Andrew Garfield (per il musical tick, tick… BOOM!) e quarta candidatura per Will Smith per King Richard – Una famiglia vincente. Nessuno dei due ha mai vinto un Oscar.

Denzel Washington per La tragedia di Macbeth è alla sua decima nomination generale e alla sua settima come attore. Ha già vinto due Oscar: uno per Glory e uno per Training Day.

Miglior attore non protagonista

Dei cinque attori che hanno ricevuto una nomination agli Oscar nella categoria miglior attore non protagonista, quattro sono alla prima candidatura: Ciaran Hinds (per Belfast), Troy Kotsur (per Coda – I segni del cuore), Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee (entrambi per Il potere del cane). Solo J.K. Simmons, nominato per Being the Ricardos, è alla sua seconda nomination: la prima volta ha vinto grazie a Whiplash.

Miglior attrice protagonista

Le nomination agli Oscar 2022 come miglior attrice protagonista vanno a cinque prime donne dello star system mondiale.

Jessica Chastain è candidata per Gli occhi di Tammy Faye ed è alla sua terza nomination, sebbene non abbia vinto né con The Help né con Zero Dark Thirty.

La figlia oscura ha regalato una nomination a Olivia Colman, alla sua terza candidatura nella categoria. Ha già vinto una statuetta per La favorita ed è andata vicina a un secondo riconoscimento con The Father.

Penélope Cruz per Madres paralelas è alla quarta nomination, la seconda nella categoria. Ha già vinto un Oscar per Vicky Cristina Barcelona ed è la favorita di quest’anno.

Nicole Kidman, candidata per Being the Ricardos, è alla quinta nomination e alla quarta nella categoria. Ha già vinto un Oscar nel 2002 grazie allo splendido The Hours.

L’unica a essere alla prima nomination è invece Kristen Stewart, candidata per il ruolo di Lady D in Spencer.

Miglior attrice non protagonista

È alla prima nomination Jessie Buckley, grazie al ruolo della giovane Leda in La figlia oscura. Lo stesso dicasi per Ariana DeBose, che ha visto premiata la sua prova in West Side Story, e Aunjanue Ellis, candidata per King Richard – Una famiglia vincente.

Curiosamente, è alla prima nomination anche Kirsten Dunst per Il potere del cane, nonostante la lunga carriera alle spalle. Veterana degli Oscar è invece madame Judi Dench (per Belfast), nominata otto volte e tre nella categoria. Ha vinto finora un solo Oscar per il leggendario ruolo di Elisabetta I in Shakespeare in Love.

Miglior film straniero

Vediamo adesso con chi dovrà vedersela il nostro Paolo Sorrentino candidato con È stata la mano di Dio. Sorrentino rappresenterà l’Italia per la ventinovesima volta sul palco degli Oscar. Abbiamo vinto in passato grazie allo stesso Sorrentino con La grande bellezza (nel 2013) e con titoli come La vita è bella, Mediterraneo, Nuovo cinema Paradiso, Amarcord e Il giardino dei Finzi Contini, tra gli altri.

Il Giappone guadagna una nomination agli Oscar grazie a Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. Si tratta della quattordicesima candidatura per il cinema giapponese. La Danimarca è invece rappresentata per la quattordicesima volta dallo splendido documentario animato Flee che, diretto da Jonas Poher Rasmussen, arriverà presto anche in Italia.

Il nostro regista dovrà vedersela anche con il Bhutan, alla sua prima nomination con Lunana: A Yak in the Classroom, e con la Norvegia, presente per la sesta volta con La persona peggiore del mondo.

Orgoglio italiano

L'orgoglio italiano è infine rappresentato dalle nomination in altre due categorie. Tra i migliori costumi spiccano quelli di Cyrano, realizzati da Massimo Cantini Parrini, e quella di Enrico Casarosa per la regia del lungometraggio animato Luca.

“Le candidature agli Oscar di Paolo Sorrentino per la regia di È stata la mano di Dio, di Enrico Casarosa per la regia di Luca e di Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano sono un grande risultato per il cinema italiano, che si conferma in ottima salute e capace, con il suo genio creativo, di raccogliere pubblico e consensi a livello internazionale. Un grosso in bocca al lupo agli artisti italiani in corsa per la statuetta più ambita del cinema mondiale”, ha commentato il Ministro della Cultura Dario Fraceschini.