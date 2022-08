O rphan: First Kill è pensato come il prequel di Orphan, un film horror divenuto un cult con protagonista l’attrice Isabelle Furham. E tremate al suo cospetto: la mente machiavellica di Esther è pronta ora a nuovi crimini e spaventi.

Erano ben 13 anni che si attendeva il film horror Orphan: First Kill, da quando Orphan nel 2009 ha spaventato milioni di spettatori in tutto il mondo. Diretto da William Brent Bell, Orphan: First Kill è pensato come un prequel del primo film e ritrova il personaggio della malefica Esther.

Il prequel di un film di culto

Orphan è stato distribuito nel 2009 nei cinema di tutto il mondo. Diretto da Jaume Collet-Serra, il film è diventato sin da subito un classico dell’horror, amato dai fan del genere a qualsiasi latitudine. Protagonista ne era la decenne Isabelle Fuhrman nei panni di Esther, un’orfana adottata da una coppia che cercava disperatamente di allargare la propria famiglia dopo un paio di anni di sofferenze e dolori. Sfortunatamente, Esther non ha reso loro le cose facili a causa del disturbo di cui soffriva: l’ipopituitarismo, un disturbo che le aveva fatto smettere di crescere.

Seppur conservasse l’aspetto di una bambina, Esther era in realtà un’assassina sulla trentina. La sua malformazione la faceva sentire diversa fino al punto di spingerla alla follia e di commettere gesti distruttivi e autodistruttivi. Iper intelligente e manipolatrice, Esther aveva la capacità di mettere le persone una contro l’altra.

In Orphan: First Kill, il nuovo film horror pensato come prequel, si rivela come Esther sia arrivata in America, sebbene fosse originaria dell’Estonia, e le sue prime esperienze negli Stati Uniti. La nuova storia comincia all’interno delle mura del Sarnee Institute, di cui Esther è una paziente, e sin dalle prime scene si capisce con che tipo di personalità si ha a che fare. Tuttavia, la suspense cresce quando Esther escogita il più folle dei piani fingendosi la figlia scomparsa da quattro anni di una coppia del Connecticut.

I due genitori avevano perso ogni speranza di ritrovare la propria figlia quando ricevono una chiamata dal detective Donnan. L’uomo gli comunica che hanno ritrovato la loro figlia in Estonia e che presto potranno abbracciarla. Ed è così che per loro comincia un incubo senza fine.

Ancora una volta Esther

Il volto di Esther è talmente iconico che anche per il film Orphan: First Kill si è pensato a una sola attrice in grado di interpretare ancora una volta il personaggio: Isabelle Furham. A 25 anni compiti, Furham ha ancora un viso considerato angelico e perfetto per la diabolica Esther. “Il regista e la produzione mi hanno voluta ancora come Esther, sebbene io non sia più una bambina”, ha ricordato l’attrice. “Diversi sono stati i dubbi sul come mi avrebbero ringiovanita esteriormente. Psicologicamente, invece, rispetto alla prima volta, non mi ponevo molte domande: la mente di Esther è quella di un’adulta!”. Tuttavia, nessun effetto digitale è stato usato per far sembrare Furham una bambina in volto: solo vecchie tecniche di make-up cinematografico.

“Per molti aspetti, Esther ricorda l’Hannibal Lecter di Il silenzio degli innocenti”, ha sottolineato il regista William Brent Bell. “Si muove, agisce e pensa come lui: è sempre un passo avanti agli altri e sa come godersi il meglio della vita. È una donna elegante e sofisticata. È una brava pianista, una chef brillante e una straordinaria pittrice. Che abbia anche una mente criminale è quasi un surplus”.

Una famiglia in lutto

La ricca famiglia degli Albright – Tricia, Allen e il figlio Gunnar – ha vissuto una tragedia immane. All’inizio del film Orphan: First Kill scopriamo infatti che la loro figlia più piccola, Esther (come la malefica protagonista) è scomparsa nel nulla quattro anni prima e che la sua assenza ha avuto conseguenze sulle dinamiche relazionali familiari.

Tricia è una donna molto privilegiata e lo si evince dalla sua vita quotidiana. Tuttavia, con la scomparsa della figlia ha seppellito ogni emozione e ha cercato di andare avanti come meglio ha potuto, anche minando le basi del suo matrimonio con Allen. Il marito ha come preso le distanze da lei ma la ricomparsa di quella che credono la loro Esther riaccende quei sentimenti creduti oramai scomparsi per sempre. Ma, mentre Allen si lascia conquistare dalla tenerezza, saggezza e intelligenza di Esther, Tricia nutre più di qualche perplessità per via di un rapporto che è quasi subito conflittuale con la ritrovata figlia. Tricia e Allen hanno il volto degli attori Julia Stiles e Rossif Sutherland.

Gunnar, il figlio maggiore degli Albright, è invece interpretato da Matthew Finland. All’ultimo anno di liceo, Gunnar è un campione di scherma ma nasconde un lato oscuro e segreti che non ha mai rivelato a nessuno. Il fatto che sia cresciuto un po’ come figlio unico dopo la scomparsa della sorella fa sì che Gunnar senta sulle spalle la pressione della perfezione voluta dai genitori. Sin dal primo momento, è scettico nei confronti dell’arrivo della “sorella” e ha la sensazione che non sia realmente chi dice di essere.

