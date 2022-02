Ornella Vanoni è Senza Fine, nel documentario di Elisa Fuksas

O rnella Vanoni, il mito vivente della canzone italiana, è la protagonista unica di Senza fine, il documentario di e con Elisa Fuksas. Non è un biopic in senso stretto ma il racconto di una donna, sfrontata ed eterna, che guarda al domani piuttosto che all’ieri.

Ornella Vanoni è Senza fine, come il titolo di una delle sue canzoni più famose e del documentario a lei dedicato diretto da Elisa Fuksas. Chi si aspetta un documentario classico con una protagonista che si racconta in prima persona rimarrà deluso. Si, perché Senza fine in uscita al cinema il 24 febbraio distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection è prima di ogni cosa il racconto di un’amicizia tra due donne, appartenenti a generazioni e background diverse, che si sono scelte, amate e, forse, anche un po’ odiate.

Un’amicizia vera

Bisogna partire dal finale di Senza fine, il documentario su Ornella Vanoni diretto da Elisa Fuksas, per capire l’intero progetto. Ornella, diva senza tempo della canzone italiana, ed Elisa, regista che ha sorpreso tutti con il suo stile asciutto e personale, sono diventate amiche perché si sono piaciute. A muovere i primi passi verso l’altra è stata Ornella, colpita da iSola, un film che Elisa ha girato con un cellulare durante il lockdown che ha colpito l’Italia nel 2021.

In iSola, Elisa offre un delicato frammento della sua vita, che esula da ogni freddo canone di analisi critica. È infatti un lacerante pezzo di psicoanalisi affrontato con delicatezza e sensibilità. Nel film, la regista ripercorre non solo l’isolamento forzato nella sua casa di Roma ma anche la scoperta della religione cattolica, culminata con il battesimo, e la battaglia contro un tumore alla tiroide. Colpito dalla sensibilità del progetto, Ornella ha voluto il suo numero di telefono e da allora sono diventate amiche.

E, come due vere amiche, Elisa ed Ornella si avvicinano, si amano, si detestano. Provano affetto ma ciò non evita di farle scontrare. C’è dell’insofferenza ma non perdono mai il rispetto. Si studiano con intelligenza ma sanno anche ammutinarsi. E tutto ciò si riflette in Senza Fine, il documentario che Elisa Fuksas ha dedicato a Ornella Vanoni. Cosa spinga una quarantenne a provare ammirazione per una ottantasettenne è davanti agli occhi di tutti: nonostante la lunga vita, Ornella è proiettata sempre al presente e al futuro.

Domani è un altro giorno

In Senza fine, il documentario di Elisa Fuksas dedicato a Ornella Vanoni, il passato è solo un insieme di flash. Non importano gli anni trascorsi, non importano le date: tutto ha contribuito a marcare il presente di Ornella e a segnarne le mosse per il futuro. Certo, esistono i ricordi e sono importanti, Ornella non li nega ma li rivive a modo proprio, li ha interiorizzati. Che sia una storia d’amore o un fugace incontro passionale nell’atrio di un portone, tutto è raccontato con la fretta di chi sa che il domani e l’oggi sono più importanti dell’ieri. Alla timidezza del passato si è sostituita la sfrontatezza del presente, figlia della consapevolezza che ognuno di noi dovrebbe acquisire.

E cos’è il domani di Ornella Vanoni che emerge da Senza fine, il documentario di Elisa Fuksas? È un domani fatto di musica, di spensieratezza, della compagnia della barboncina Ondina (spassoso è l’aneddoto legato al nome scelto), delle cure della sua assistente Veronica, di cambi di umore e di un sogno ricorrente: divenire sirena. Delle sirene Ornella ha il desiderio di acqua e la voce, la stessa che le creature fantastiche usano per rievocare gli uomini che hanno amato: Giorgio Strehler, Gino Paoli, Vinicius de Moraes. Sono tutte figure fondamentali nel suo percorso, non le rinnega, le ricorda ora con affetto ora con aria divertita. Ne rivede aneddoti, incontri e canzoni, perché dopotutto è a quelle che ha lasciato il compito di guardare al passato.

Il bilancio di una donna

Il passato spesso per Ornella Vanoni in Senza fine, il documentario di Elisa Fuksas, diventa un mezzo per tirare il bilancio sul proprio percorso di donna. Ci sono nella sua mente i genitori, entrambi portati via da due mali che ne hanno limitato la lucidità (i morbi di Alzheimer e di Parkinson), o la zia, morta a 107 anni con la mente lucida e il corpo in decadenza. Ci sono gli amici Jannacci, Gaber, Pozzetto e Fo, quelli che nella Milano del dopoguerra l’hanno fatta divertire lasciandole scoprire un mondo nuovo. Non mancano le sessioni di registrazione di Sheherazade dal vivo con un giovanissimo Paolo Fresu ma anche il legame che ancora la porta a voler sentire Mario Lavezzi.

E si avverte tutto il rammarico per essere stata una donna troppo spesso sola per lavoro e che per la professione ha fatto pesare al figlio la sua assenza. Per finire, non nasconde la depressione che per un periodo di tempo l’ha chiusa in una sorta di gabbia. Una gabbia che, forse, ancora oggi si porta dentro, con la scelta di vivere da solo da quando aveva 65 anni, dopo una grande delusione.

L’Ornella inedita

Ma in Senza fine, il documentario dedicatole da Elisa Fuksas, c’è anche l’Ornella Vanoni privata. Quella che non ha paura di farsi vedere senza trucco, di lamentarsi dei suoi acciacchi, di giocare divertita come una bambina con la sua Ondina e di fare le bizze sul set. Vulnerabile, come solo ogni vera diva sa esserlo, Ornella non teme di mostrare la sua stanchezza o i suoi cambi di umore. Non si presenta sul set, rimane chiusa nella stanza dell’hotel termale in cui si svolge il film e litiga persino con la produzione.

Elisa affida in un momento di difficoltà tutte le sue speranze a un’Ave Maria trasformando il documentario in un esperimento riuscito di metacinema, di cinema del reale che può spiazzare ma che rimarca quanta verità e onestà ci sia nel progetto. Per certi versi, Senza fine è una bella fiaba con Grimilde al centro, una Grimilde che manda a quel paese lo specchio che le dice che non è lei la più bella del reame.

Le canzoni di Ornella

E se vi chiedete se ci sono canzoni di Ornella Vanoni in Senza fine, il documentario di Elisa Fuksas, la risposta è sì. I grandi classici si intervallano al racconto. Si ascoltano Eternità, Senza fine, Un’ora sola ti vorrei e, persino, L’appuntamento, che Ornella – saranno sconvolti i non fan – detesta. E si chiude con la splendida Domani è un altro giorno, tesa a rimarcare come si debba sempre guardare al futuro anche quando l’oggi sembra impossibile da superare.

