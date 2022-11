Orlando: Il trailer in esclusiva del nuovo film di Daniele Vicari

Orlando, il nuovo film di Daniele Vicari con Michele Placido e Angelica Kazankova, sarà presentato fuori concorso al 40 Torino Film Festival prima di arrivare in sala il 1° dicembre. TheWom.it vi presenta il trailer in esclusiva.

Orlando è il nuovo atteso film di Daniele Vicari, uno dei registi più apprezzati del cinema italiano. Al centro c’è la favola di Orlando e Lyse, una favola moderna, dove un vecchio e una bambina, divisi tra modernità e mondo rurale, tra il dover scegliere se partire o restare, si incontrano e mutano la traiettoria delle loro vite.

Girato tra Bruxelles e l’Italia, Orlando, il film di Vicari, ha protagonista Michele Placido nel ruolo di Orlando mentre Angelica Kazankova è la piccola Lyse. Li affiancano, tra gli altri, Fabrizio Rongione, Federico Pacifici, Mpunga Denis e Christelle Cornil.

Orlando sarà presentato Fuori Concorso al 40 Torino Film Festival e sarà poi in sala dal 1° dicembre distribuito da Europictures. Il film è una co-produzione Italia-Belgio Rosamont con Rai Cinema e Tarantula Belgique, prodotto da Marica Stocchi e Joseph Rouschop. Scritto dallo stesso Daniele Vicari con Andrea Cedrola, ha la fotografia di Gherardo Gossi, la scenografia di Igor Gabriel e Beatrice Scarpato, i costumi di Francesca e Roberta Vecchi, il montaggio di Benni Atria, le musiche di Teho Teardo.

Il poster di Orlando, il nuovo film di Daniele Vicari.

La trama del film Orlando

Orlando, il protagonista del nuovo film di Daniele Vicari, vive solo in un paese di montagna del centro Italia e non ha mai voluto emigrare, come invece hanno fatto in tanti, e come suo figlio che se ne è andato 20 anni fa a Bruxelles. Una telefonata dal Belgio lo avverte che il figlio ha bisogno d’aiuto e Orlando è costretto per la prima volta nella sua vita a partire.

Quando arriva scopre di avere una nipote di 12 anni, Lyse. Orlando e Lyse, come il passato e il futuro, sono quanto di più lontano si possa immaginare, ma scopriranno inaspettatamente di avere bisogno l'uno dell'altro. Nonostante siano distanti come possono esserlo la vita rurale in un piccolo borgo dell’entroterra e quella metropolitana di una grande città europea, cercano di farcela, di cavarsela. Lui è il simbolo di un passato che non passa e lei è la generazione “Greta Tumberg”, una nuova generazione di europei che dovrà costruire un mondo nuovo del quale si intravvedono i connotati ma nessuno sa davvero cosa possa essere.

“Siamo immersi in un mondo che cambia così velocemente che ci sfugge”, ha dichiarato Daniele Vicari. “A volte ci sfugge persino il senso stesso delle nostre esistenze. È così da sempre e oggi ancora di più. Per nostra fortuna ci sono persone che, restando fedeli a se stesse, ci fanno da bussola, ci aiutano a non perderci troppo. Orlando è dedicato a queste persone”.

Il trailer in esclusiva

TheWom.it vi presenta in anteprima esclusiva il trailer di Orlando, il nuovo film di Daniele Vicari in sala dal 1° dicembre.