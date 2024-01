Un film Netflix aiuta a vincere la paura più grande di tutte: il Buio

A rriva su Netflix il film d’animazione Orion e il Buio, ispirato a un libro illustrato di successo. Al centro, un ragazzino che ha tante ansie che solo con la conoscenza diretta supererà.

Netflix propone dal 2 gennaio il film d’animazione Orion e il Buio. Prodotto dalla DreamWorks e diretto Sean Charmatz, il film Netflix Orion e il Buio adatta l’omonimo libro illustrato di Emma Yarlett, edito in Italia da Sassi e destinato ai bambini dai tre anni in su. La storia ruota intorno a Orion, un ragazzino che ha paura delle altezze, degli animali ma, soprattutto, del buio. Tuttavia, sarà proprio il Buio in persona a guidarlo in un viaggio notturno durante il quale Orion scoprirà che non c’è altra cosa di cui aver paura se non di se stessi e dei propri pensieri sbagliati.

La trama del film

Orion, il protagonista del film Netflix Orion e il Buio, sembra proprio un normale studente delle scuole elementari: timido, modesto e con una cotta segreta. Ma sotto questo aspetto all'apparenza ordinario, Orion è sopraffatto dall'ansia adolescenziale, terrorizzato in modo irrazionale da api, cani, onde radio dei cellulari, clown assassini nelle fognature, dall'oceano e dal timore di cadere da una scogliera. Tra tutte le sue fobie, quella che teme di più è quella a cui si trova davanti ogni sera: il buio.

L'incarnazione della sua paura più grande si materializza e porta Orion con sé in un folle viaggio intorno al mondo per dimostrare che la notte non è poi così terrificante. Mentre i due improbabili personaggi si avvicinano sempre di più, Orion deve decidere se vuole imparare ad accettare l'ignoto e cercare di impedire alla paura di controllare la sua esistenza per godersi finalmente le gioie della vita.

Il poster del film Netflix Orion e il buio.

Fino al cielo notturno

Essere un bambino è spaventoso: il mondo è vasto e sconosciuto, tutti sanno un po' più di te, e per complicare le cose, tutto è semplicemente più grande. Ma per Orion, il protagonista del nuovo film animato Netflix Orion e il Buio, tutto è spaventoso, soprattutto l'oscurità. Presto, il giovane e ansioso ragazzo sarà trascinato in un'avventura travolgente che potrebbe proprio guarirlo dalle sue paure adolescenziali.

Basato sul libro di Emma Yarlett e scritto da Charlie Kaufman, Orion e il Buio racconta una storia sulla sfida delle proprie paure, guardandole negli occhi e realizzando che potrebbero non essere così spaventose, dopo tutto. E in tutto questo a svolgere un ruolo determinante è proprio il Buio che, fattosi ‘persona’, porta lo spaventato Orion a incontrare le altre entità della notte.

“Davvero pensi di poter risolvere tutto ciò di cui ho paura in una sola notte?”, gli chiede Orion. “Una notte può cambiare tutto”, gli risponde il Buio facendogli una promessa che manterrà fino alla fine. Con umorismo e delicatezza, viaggiando sotto il letto o in cantina e arrivando fino alla più grande delle paure: il cielo notturno. Tutte paura che ognuno di noi ha sperimentato o, forse, continua a sperimentare.

