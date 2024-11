Ops! È già Natale: Una clip del film che scalda il cuore come un vero Natale

U n Natale fuori stagione tra le Dolomiti, con Danny DeVito e Andie MacDowell: una storia di famiglia, magia e seconde possibilità.

Ops - È già Natale, al cinema dal 5 dicembre con Notorious Pictures, è un film diretto da Peter Chelsom, con un cast internazionale guidato da Danny DeVito e Andie MacDowell, che offre una narrazione toccante e divertente, ambientata tra le maestose Dolomiti italiane.

Al centro della trama del film Ops - È già Natale troviamo Claire, una bambina di dieci anni interpretata dalla giovane promessa Antonella Rose, che cerca di riunire la sua famiglia attraverso un piano audace: celebrare il Natale in pieno agosto. I suoi genitori, Abbie e Jacob, stanno affrontando una crisi matrimoniale che li ha portati a decidere per la separazione, ma lasciano al nonno Lawrence, proprietario di un hotel sulle Dolomiti, il compito di dare la notizia alla nipote.

Claire, però, intuisce presto la situazione e decide di trasformare quella che sembra una vacanza estiva qualunque in una festa natalizia inaspettata, coinvolgendo tutta la famiglia in una celebrazione fuori stagione. Tra decorazioni, alberi di Natale e un’atmosfera surreale, si intrecciano storie di vecchi rancori, segreti non detti e il desiderio sincero di recuperare l’armonia perduta.

Famiglia e accettazione

Il film Ops - È già Natale, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, ruota attorno ai legami familiari e al valore del perdono, affrontando tematiche universali con una leggerezza che lo rende adatto a ogni età. Il regista Peter Chelsom riesce a combinare momenti di comicità con una profonda riflessione sulle dinamiche familiari contemporanee, mettendo in luce come il Natale – simbolo per eccellenza di unione e rinascita – possa rappresentare una seconda possibilità, anche in un periodo dell’anno insolito.

Le Dolomiti, con i loro panorami mozzafiato, offrono una cornice straordinaria alla vicenda, diventando quasi un personaggio aggiuntivo che amplifica la magia della storia. Non mancano situazioni esilaranti, come il confronto tra generazioni o i tentativi maldestri di mantenere intatto lo spirito natalizio in un clima estivo, ma il cuore del film risiede nei rapporti umani: non solo tra genitori e figli, ma anche tra nonni, nipoti e vecchi amori che riemergono dal passato.

Le interpretazioni degli attori aggiungono spessore alla narrazione. Danny DeVito, nel ruolo del nonno Lawrence, offre una performance calorosa e ironica, incarnando perfettamente la figura del mediatore familiare. Andie MacDowell, nel ruolo della nonna Rose, porta sullo schermo una donna che riflette sul proprio matrimonio e su come il tempo possa trasformare le relazioni. Lucy DeVito e Wilmer Valderrama, nei panni dei genitori di Claire, affrontano con autenticità le sfide di un rapporto in crisi, mentre la piccola Antonella Rose illumina ogni scena con un’energia contagiosa e un’innata sensibilità.

La chimica tra gli attori, supportata da una regia attenta ai dettagli emotivi, contribuisce a rendere il film credibile e coinvolgente: Ops - È già Natale non è solo una celebrazione del Natale, ma un inno alla resilienza e alla capacità di affrontare i cambiamenti con coraggio e ottimismo.

La clip in anteprima

Il film Ops - È già Natale il film si presenta come una commedia familiare che unisce il calore del Natale alla bellezza dei paesaggi italiani, proponendo una riflessione leggera ma sincera sul significato dell’amore e dell’accettazione.

Remake dell’italiano Improvvisamente Natale, Ops - È già Natale riesce a distinguersi grazie alla sua ambientazione unica, al cast brillante e a una storia che, sebbene prevedibile in alcuni punti, riesce a emozionare e divertire. È un film che invita a credere nella magia del Natale, non come periodo dell’anno, ma come stato d’animo, dimostrando che l’amore e la famiglia possono trovare nuove strade per ricomporsi, anche quando tutto sembra perduto.

Vediamone insieme una clip in anteprima esclusiva.