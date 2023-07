Le tre donne dell’Operazione Speciale Lioness, la nuova serie tv Paramount+

I n contemporanea con gli Stati Uniti arriva su Paramount+ la serie tv Operazione Speciale: Lioness, il nuovo progetto di Taylor Sheridan. Nel cast, Nicole Kidman, Zoe Saldaña e Laysla De Oliveira nei panni di tre agenti della CIA di tre generazioni differenti alle prese con la lotta al terrorismo.

Operazione Speciale: Lioness è la nuova serie tv del candidato all’Oscar Taylor Sheridan arriva con i suoi primi due episodi, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Paramount+ il 23 luglio. Con un cast stellare che comprende gli attori Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Michael Kelly, Morgan Freeman e Nicole Kidman, la serie tv Paramount+ Operazione Speciale: Lioness si ispira a un vero programma militare americano e segue la storia di Joe mentre cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo.

Il programma Lioness, supervisionato da Kaithlyn Meade e Donald Westfield, arruola anche un’agguerrita marine di nome Cruz per operare sottocopertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato nel tentativo di sventare il prossimo 11 settembre.

Dietro le quinte delle missioni

Una vera squadra antiterrorismo della CIA ha ispirato la serie tv Operazione speciale: Lioness, un thriller in otto puntate creato dalla mente geniale di Taylor Sheridan, il papà di Yellowstone. La vincitrice del premio Oscar Nicole Kidman interpreta Kaitlyn Mead, la donna che co-dirige il programma Lioness, un’unità istituita per contrastare un altro probabile 11 settembre utilizzando agenti donne per avvicinarsi alle mogli e alle figlie dei terroristi.

In tale contesto, una giovane marine americana, Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), viene incaricata dalla squadra di fare amicizia con la figlia di un miliardario con legami con il terrorismo in modo che la CIA possa smantellare la sua organizzazione.

“La serie tv getta uno sguardo intenso al mondo dello spionaggio e presenta una notevole quantità di azione: si deve sempre tenere duro ed essere pronti a qualsiasi cosa!”, ha spiegato Nicole Kidman. “Alla base, però, c’è tutto il dramma emotivo che si vive dietro le quinte. Siamo abituati a vedere gli agenti speciali sul campo ma quasi mai nessun racconto ha continuato a seguirli nelle loro cucine o nelle loro camere da letto per capire chi sono realmente al di là delle missioni in cui sono impegnati”.

Il poster italiano della serie tv Paramount+ Operazione speciale: Lioness.

La persona più intelligente del mondo

La serie tv Paramount+ Operazione speciale: Lioness comincia con la leader del programma Lioness, Joe (Zoe Saldaña), che agisce spietatamente per limitare i danni operativi quando un’agente che lavora in Siria rischia di far saltare la sua copertura. Joe ha difficoltà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni ma Kaitlyn la rassicura sottolineando come con il suo agire abbia contribuito a salvaguardare non solo la sua stessa unità ma anche il Paese stesso.

“L’aspetto che definisce i personaggi maggiormente è il loro processo decisionale”, ha spiegato Nicole Kidman. “Effettuano chiamate che interessano un’enorme quantità di persone e che spesso riguardano decisioni di vita o di morte. Lo fanno con una certa velocità e anche senza dormire. Quindi, la loro emotività e il loro agire sono sempre sotto enorme stress, un aspetto che ho trovato affascinante. Adoro interpretare chi ne sa più degli altri: Kaitlyn è la persona più intelligente del mondo, prevede le cose in anticipo e non si sbaglia mai su come finiranno”.

Lavoro e vita privata

Su richiesta di Sheridan, Kidman si era inizialmente unita alla serie tv Paramount+ Operazione Speciale: Lioness come produttrice ma, dopo aver visionato la sceneggiatura, ha chiesto se fosse stato possibile creare per lei un’agente “senior” in modo da seguire la storia attraverso gli occhi di tre donne in fasi diverse della loro vita e della loro carriera da agenti.

“Le tre donne protagoniste stanno cercando di bilanciare le enormi responsabilità che derivano dal prendere decisioni incredibilmente pericolose su base quotidiana con le loro vite familiari”, ha aggiunto Zoe Saldaña. “Si devono assicurare che i loro figli adolescenti non si mettano nei guai e che i loro matrimoni funzionino ancora”.

Le pressioni del lavoro pesano infatti particolarmente su Joe, che fatica a connettersi con il marito e le figlie nel breve periodo di ritorno a casa. Tuttavia, Kaitlyn la incoraggia a continuare a infrangere ogni regola pur di ottenere risultati. Un approccio sprezzante quello della direttrice del programma che mette decisamente a disagio il Segretario di Stato Edwin Mullins (Morgan Freeman) e il co-direttore Byron Westfield (Michael Kelly).

Nonostante sia abituata a recitare nei più grandi blockbuster di Hollywood, Saldaña ha avuto molti dubbi prima di accettare la parte di un’agente in lotta contro il terrorismo. “Joe è un personaggio molto diverso da quelli che ho finora interpretato”, ha evidenziato l’attrice. “Sulla carta, sembrava un sogno che si stava trasformando in realtà ma, da insicura, mi sono auto-sabotata e ho detto di no quando mi è stato proposto. Ma per un anno intero ho continuato a pensare a quale grande opportunità sarebbe stata lavorare con Taylor Sheridan e Nicole Kidman. Ed ora eccomi qui!”.