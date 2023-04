Operation Fortune: Su Sky la divertente spy action comedy con Jason Statham

O peration Fortune, il nuovo film di Guy Ricthie con protagonisti Jason Statham e Hugh Grant, approda in esclusiva su Sky. Preparatevi a un mondo di spionaggio e comicità sulle tracce di una pericolosa arma.

Sky Cinema trasmette il 17 aprile in prima visione assoluta il film Operation Fortune, una travolgente spy action comedy diretta da Guy Ritchie e interpretato tra gli altri da Jason Statham, Aubrey Plaza e Hugh Grant. Al centro del racconto c’è la superspia Orson Fortune (Jason Statham).

Fortune viene reclutato da un'associazione mondiale di controspionaggio per cercare di sventare la vendita di una potentissima e oscura arma tecnologica, detta “la maniglia”, che minaccia di sovvertire l'ordine del pianeta, in possesso del ricchissimo trafficante d'armi Greg Simmonds (Hugh Grant).

Insieme ad alcuni dei migliori agenti del mondo (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone), Fortune e la sua banda reclutano la più grande star del cinema di Hollywood Danny Francesco (Josh Hartnett) perché li aiuti in una missione sotto copertura che li porterà in giro per il pianeta e che ha lo scopo di salvare il mondo.

Un connubio vincente

A più di venticinque anni di distanza da Lock & Stock – Pazzi scatenati, Guy Ritchie e Jason Statham tornano a lavorare ancora una volta insieme per il film Sky Operation Fortune, un’esilarante commedia d’azione che si muove nel mondo dello spionaggio.

Costellato di star e cosceneggiato dallo stesso Ritchie, il film Sky Operation Fortune inizia quando Knighton (Eddie Marsan), agente dell’intelligence britannica, chiama l’agente Nathan Jasmine (Cary Elwes) per recuperare un dispositivo noto solo come “la Maniglia”, rubato da dei criminali. Sebbene i dettagli sull’oggetto siano avvolti dal mistero, si sa che vale qualcosa come 10 miliardi di dollari e che deve essere recuperato prima che finisca per essere venduto e causi indicibili disordini.

Nathan si vede quindi costretto a reclutare, non senza riluttanza, l’esigente, poco convenzionale e spietato Orson Fortune, interpretato da Statham, e metterlo a capo delle ricerche. Mentre il lunatico Orson ha bisogno di essere convinto per salire a bordo della missione, Jason Statham non ha mai avuto dubbi sulla possibilità di tornare a lavorare con Ritchie. “È stato per me un gioco da ragazzi”, ha dichiarato il protagonista di molti action movie. “Questo è il quinto film che io e Ritchie giriamo insieme e abbiamo condiviso molte esperienze dal nostro primo successo. Guy mi ha scoperto dal nulla e mi ha portato al cinema: gli sarò per sempre grato e per lui sono disposto a fare qualsiasi cosa”.

Il poster italiano del film Sky Operation Fortune.

Alleati e nemici

Con la ricerca della Maniglia avviata, il film Sky Operation Fortune entra nel vivo dell’azione. Ad affiancare Orson ci sono il talentuoso principiante JJ Davies, giocato dal rapper Bugzy Malone, e la sfacciata esperta informatica Sarah Fidel, a cui presta il volto l’attrice Aubrey Plaza. Ben presto, il gruppo diventa un’unità efficiente anche se piuttosto disfunzionale.

“Sarah adora hackerare i computer ma ha uno spiccato senso dell’umorismo”, ha raccontato Aubrey Plaza. “È brava nel suo lavoro ma scherza sempre, al punto che ci si chiede se sia realmente in grado di mettere a segno quegli incredibili hackeraggi che necessitano tempismo e concentrazione in una frazione di secondo. Ma, piccolo spoiler, ci riesce sempre. Il suo obiettivo è di dimostrare a Orson quanto vale durante quella che è l’operazione più disordinata a cui ha lavorato e che non richiede che si lavori in maniera tradizionale”.

Le indagini portano presto verso un eccentrico consulente d’armi, il miliardario Greg Simmonds (Hugh Grant), interessato alla Maniglia. Tuttavia, il gruppo ha bisogno di capire perché vuole comprarla e per quale motivo i suoi clienti ne hanno bisogno. “Greg è mosso dal denaro: lo adora”, ha spiegato Hugh Grant. “Ma è anche uno di quei miliardari che, nonostante venda armi in tutto il mondo, si è autoassolto e si considera un brav’uomo. Ironicamente, gestisce persino un ente di beneficenza per gli orfani di guerra! Pensa inoltre di avere dei valori e ama la vita e le persone. Ogni attore ha una certa preferenza per i personaggi cattivi ed io ho adorato Greg!”.

Per avvicinarsi a Greg, le spie al centro del film Sky Operation Fortune attirano, con il ricatto, il suo attore hollywoodiano preferito, la star dei film d’azione Danny Francesco (Josh Hartnett), per far da esca. Così facendo, si infiltrano sotto copertura a un evento di beneficenza su una barca a Cannes per entrare nella villa di lusso di Greg.

“Danny è alla ricerca di una nuova avventura e la trova grazie a Orson e la sua squadra”, ha spiegato Josh Hartnett. “Ma, come molti attori, è attratto dal potere e finisce con il maturare un’ossessione nei confronti di Greg. La bussola morale di Danny va per i fatti suoi e ben presto vuole egli stesso ricoprire il ruolo che è di Greg ma in fondo è un gran fifone!”.

Con gli eventi che vanno terribilmente per il verso sbagliato, Orson & Co. incontreranno un gruppo di spie rivali anch’esse interessate a rintracciare la Maniglia. Riusciranno Fortune e i compagni di missione a salvare il mondo dalla distruzione (la Maniglia si rivelerà un’arma apocalittica) o Greg farà sì con la sua intermediazione che si scateni il terrore globale?

