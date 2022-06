Only Murders in the Building 2: I nuovi misteri e segreti dell’Arconia

L a serie tv Only Murders in the Building 2 arriva su Disney+. E ci racconta di cosa ne è di Charles, Oliver e Mabel che da appassionati di gialli si ritrovano a esserne protagonisti in prima persona.

Debutta il 28 giugno all’interno di Star, canale Disney+, Only Murders in the Building 2, seguito della fortunatissima serie tv ambientata all’Arconia, un condominio di New York.

Steve Martin, co-creatore e cosceneggiatore della serie tv, riprende il ruolo di Charles, attore in rovina che nel finale della prima stagione aveva stretto un legame con i suoi vicini di casa Oliver (Martin Short), un regista teatrale in difficoltà, e Mabel (Selena Gomez), artista in erba. A unire i tre era ed è ancora la passione per i podcast che parlano di true crime, eventi criminali realmente accaduti.

I tre hanno realizzato un proprio podcast per raccontare le indagini su un omicidio avvenuto nel loro esclusivo palazzo dell’Upper West. Si erano così imbattuti in segreti ed eventi accaduti molti anni prima e avevano dovuto fare i conti con le bugie che si erano raccontati a vicenda. La prima stagione terminava con lo smascheramento del killer ma anche con il ritrovamento di un altro corpo. Ed è da qui che riparte Only Murders in the Building 2.

Da investigatori a investigati

Only Murders in the Building 2, proseguimento dell’amata serie tv Disney+, parte da ciò che accade dal rinvenimento del cadavere di Bunny Folger (Jayne Houdyshell), la scontrosa presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia. Spinti dalla passione per i gialli, Charles, Oliver e Mabel si propongono di rintracciare l’assassino della donna.

Tuttavia, non hanno fatto i conti con le tre (sfortunate) complicazioni che ne derivano. Il trio si ritrova da un giorno all’altro implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, al centro di un podcast rivale e costretto ad affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che siano i reali assassini.

Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez in Only Murders in Building 2.

Nuovi segreti da svelare

In Only Murders in the Building 2, serie tv disponibile su Disney+ dal 28 giugno, ci sono nuovi colpi di scena che destano l’attenzione del pubblico: l’Arconia ha altri segreti da svelare appartenenti alle tante persone che vi ruotano intorno. Proprio per tale ragione, preferiamo non scendere nei dettagli evitando così il rischio spoiler. Che gusto ci sarebbe a capire come si evolve un giallo altrimenti?

Tra i nuovi volti con cui familiarizzare ci sono quello del detective Kreps, incaricato di seguire le indagini sulla morte di Bunny, e quello incredibile della madre di Bunny, interpretati dall’attore Michael Rapaport e dalla leggendaria Shirley MacLaine. Ma nel cast c’è anche l’attrice Amy Schumer, nei panni di una versione esagerata di se stessa. “Il cast artistico della serie tv è talmente di qualità che andare al lavoro era più che divertente”, ha ricordato con entusiasmo Martin Short. “Chiaramente, una parte fondamentale rimane il whodunnit ma il pubblico è affascinato dal mix che si è trovato tra giallo e commedia”.

Nella serie tv Disney+ Only Murders in the Building 2 fa il suo ingresso anche Cara Delevingne. Ricopre il suo ruolo di Alice, una gallerista d’arte oggetto di interesse amoroso per Mabel. “Cara ed io non smettevamo mai di ridere sul set, ci conosciamo da così tanto tempo che non poterne fare a meno”, ha scherzato Selena Gomez. “Mi preoccupava non poco questa seconda stagione: la prima era talmente bella che non volevo rovinarla. Il risultato però vi sorprenderà”.

