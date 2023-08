One Piece: Guida esclusiva alla serie tv Netflix in live action

I n anteprima esclusiva, vi raccontiamo tutti i segreti di One Piece, la serie tv Netflix che adatta in live action il popolare manga di Eiichiro Oda. Preparatevi all’avventura!

Dal 31 agosto sono disponibili su Netflix gli otto episodi di una delle serie tv più attese dell’anno: l’adattamento in live action di One Piece. Tratta dalla serie manga più venduta della storia del Giappone, scritta da Eiichiro Oda e in grado di aver dato vita a una serie tv animata e innumerevoli film, One Piece su Netflix si preannuncia come un'impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare.

Al centro del racconto c’è Monkey D. Rufy (in originale, anche Monkey D. Luffy), un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Rufy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l'inestimabile premio Rufy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Un manga dal forte messaggio

“One Piece è uscito per la prima volta nel 1996 quando avevo più o meno dieci anni”, ha ricordato Matt Owens, uno dei due showrunner della serie tv Netflix. “Tuttavia, mi ha lasciato particolarmente indifferente fino a quando a vent’anni non ho ripreso in mano il manga. Stavo attraversando un periodo di brutta depressione ed ero in cerca di qualcosa che mi facesse evadere: molto onestamente, credo che One Piece mi abbia salvato la vita. È una storia di persone che si prendono cura di altre persone, seguendo i propri sogni e trovando una nuova famiglia allargata, tutte cose che in quel momento mi mancavano e a cui dovevo dare nuovo significato”.

A quasi trent’anni dalla sua prima pubblicazione, One Piece rimane ancora oggi uno dei manga più letti al mondo e a provare a spiegarne le ragioni è il secondo showrunner della serie tv Netflix Steven Maeda: “Prima di tutto, è meravigliosamente fantasiosi. È ambientato in un mondo che non abbiamo mai visto prima, molto diverso da quello di altre storie di pirati. Il messaggio di fondo, filtrato attraverso lo sguardo di Rufy, è semplice ma potente: guardiamo alle nostre differenze e superiamole. È Rufy che unisce una squadra di persone con nulla in comune per portarle a collaborare con un unico obiettivo. Dovrebbe essere il principio base di ogni comunità ma anche di ogni famiglia: unire le forze di tutti per ottenere ciò che veramente il nostro cuore desidera”.

“Eiichiro Oda ci ha chiesto solo due importanti cose per assicurarsi che ci attenessimo quasi fedelmente al manga”, ha aggiunto Owens. “Ci ha chiesto di non dimenticare i background dei personaggi che compongono la ciurma di Cappello di Paglia perché sono fondamentali per capire la loro personalità, i loro sogni e le loro emozioni. E ci ha invitati a rispettare le caratteristiche dei frutti del diavolo: ci ha messo molta fantasia per stabilirne poteri e regole e non accettava scherzi di alcun tipo”.

La ciurma di Cappello di Paglia

Sono tanti e diversi i personaggi che popolano l’universo di One Piece, la serie tv Netflix. Conosciamo chi compone la ciurma di Cappello di Paglia.

Monkey D. Rufy (Iñaki Godoy)

Larger than life, è un eterno ottimista che si è autoproclamato il leader della ciurma di Cappello di Paglia. Ha buon cuore, costantemente solare e a disposizione degli altri, riesce a intravedere i punti di forza di chi lo circonda e a valorizzarli. Testardo come nessun altro. Rufy è interamente dedito al sogno di diventare Re dei Pirati. Ha la straordinaria capacità di allungarsi dopo aver mangiato un frutto Gum-Gum ma diventa vulnerabile di fronte alle armi affilate e alle cadute in acqua.

“Quando ho sostenuto il provino, nessuno mi aveva detto per cos’era: il progetto era totalmente top secret”, ha ricordato Iñaki Godoy. “Mi era stato detto solamente che doveva essere un ragazzo allegro, con il sorriso stampato sempre sul volto, super ottimista e grande leader. Tutte caratteristiche che mia madre sostiene mi appartengono sin da quando ho 11 anni! In qualche modo, ero destinato al ruolo di Rufy: come lui, cerco di rimanere aggrappato ai mie sogni e di lottare per concretizzarli”.

“Quando ho creato Rufy, ho disegnato il bambino più energico che potessi immaginare”, ha ricordato Eiichiro Oda. “Un bambino all’apparenza normale ma dall’animo per nulla normale… La mia più grande preoccupazione era che per la serie tv si trovasse qualcuno che gli somigliasse. Ho visto moltissimo provini ma ho riso solo quando davanti a me ho avuto Iñaki: non ho avuto dubbi, era il mio Rufy!”

Iñaki Godoy.

Roronoa Zoro (Mackenyu Arata)

Cacciatore di pirati, tosto e pericoloso, non lega molto bene con gli altri. È in missione per mantenere la promessa di diventare il più grande spadaccino del mondo e per riuscirci deve sconfiggere i migliori sul campo. Tuttavia, quando si guadagna la sua fiducia, Roronoa Zoro si trasforma in un alleato incredibile, grazie alla sua impareggiabile dedizione, forza e resistenza. Non tollera gli sciocchi e non ammetterà mai che l’incontro con Rufy gli ha cambiato la vita.

Mackenyu Arata.

Nami (Emily Rudd)

Arguta cartografa con un debole per il furto, è avventurosa ed efficiente quando sta cercando qualcosa. Ha la tendenza a essere riservata e sogna di mappare il mondo intero. Tuttavia, ha una storia tragica che la tiene legata al suo passato. La ciurma di Cappello di Paglia può sempre contare sui suoi piani e le sue strategie.

Emily Rudd.

Usop (Jacob Romero)

È il membro più emotivo dell’equipaggio di Cappello di Paglia. Usop guarda al mondo con stupore infantile e sogna di diventare un grande guerriero dei mari. Il più delle volte, però, agisce prima di pensare, comportamento che lo mette nei guai. Ha comunque un gran cuore e nessuno può mettere in discussione la sua lealtà, soprattutto nei confronti di Kaya.

Jacob Romero.

Sanji (Taz Skylar)

Appassionato e onorevole, Sanji è lo spiritoso, affascinante e testa calda cuoco dell’equipaggio. Il suo sogno è quello di trovare l’All Blue, che si dice essere l’unico posto al mondo dove si pesca ogni tipo di pesce esistente proveniente da tutti e quattro i mari.

Taz Skylar.

La Marina

Uno dei nemici dei protagonisti della serie tv Netflix One Piece è la Marina, l’organo predisposto a far rispettare le leggi marittime, agevolando principalmente le classi dominanti e cercando di fermare i pirati che rubano ai ricchi e potenti.

Vice ammiraglio Garp (Vincent Reagan)

Leggendario vice ammiraglio, Garp è famoso per aver catturato il Re dei Pirati. Ha investito molto nel tentativo di dissuadere Rufy dal perseguire i suoi pericolosi sogni da pirata. È anche un mentore per le giovani reclute Koby e Helmeppo.

Koby (Morgan Davies)

Recluta insicura ma seria, deve vincere le sue paure e trovare fiducia in se stesso. Insegue il sogno di diventare un ottimo marine ma la sua amicizia con Rufy metterà a dura prova la sua visione ingenua del mondo.

Helmeppo (Aidan Scott)

È il figlio vanitoso, inetto e viziato del capitano Morgan. In un primo momento, l’essere un figlio di papà gli consente di fare il prepotente e di terrorizzare gli altri ma è ben presto costretto a unirsi ai marines per acquisire alcune abilità e disciplina. È un avversario sia per Koby sia per Rufy.

Vincent Regan, Morgan Davies e Aidan Scott.

Capitani e cattivi

Ma quali pirati ricercati e cattivi incontreranno Rufy & Co. nella serie tv Netflix One Piece? In anteprima esclusiva, possiamo darvi la lista completa.

Albida (Ilia Isorelys Paulino);

Morgan (Langley Kirkwood);

Bagy (Jeff Ward);

Shanks (Peter Gadiot);

Kuro (Alexander Maniatis);

Higuma (Tamer Burjaq);

Drakul Mihawk (Steven Ward);

Arlong (McKinley Belcher III);

Creek (Milton Schorr).

