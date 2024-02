Su Netflix, una storia lunga decenni celebra la potenza dell’amore

A rrivano su Netflix i 14 episodi della serie tv One Day, tratta dall’omonimo bestseller di David Nicholls. Protagonisti ne sono due giovani le cui strade si incontreranno ogni anno sempre lo stesso giorno.

Per celebrare San Valentino e l’amore, Netflix propone dall’8 febbraio la serie tv One Day, con protagonisti gli attori Ambika Mod e Leo Woodwall nei panni di Emma Morley e Dexter Mayhew. La serie tv Netflix One Day narra la storia di Emma e Dexter, che si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della laurea. La mattina seguente prendono strade diverse, ma dove saranno lo stesso giorno il prossimo anno, l’anno dopo e ogni anno successivo?

In ogni episodio della serie tv Netflix One Day, ritroviamo Dex ed Em in questo giorno particolare, un anno più vecchi, mentre crescono e cambiano, si ritrovano e si separano, vivono gioie e delusione. One Day è una storia d’amore che copre un periodo di decenni tratta dal bestseller internazionale di David Nicholls.

La trama della serie tv

La serie tv Netflix One Day racconta la storia d’amore, che si protrae per decenni, di Dex ed Em, che il destino fa riunire lo stesso giorno ogni anno. È tratta da un acclamato romanzo di David Nicholls, già trasposto al cinema in un film dallo stesso titolo con protagonisti Anne Hathaway e Jim Sturgess.

I 14 episodi della serie tv Netflix One Day cominciano il 15 luglio del 1988, la stessa sera in cui Emma e Dexter si laureano. Sebbene l’università sia per entrambi agli sgoccioli, si parlano per la prima volta quel giorno prima di separarsi la mattina successiva. Da quel momento in poi, ogni episodio mostra dove si trovano i due protagonisti anno dopo anno mostrando come, crescendo, cambiando e vivendo gioie e dolori, si avvicinino o si allontanino sempre di più.

Dopo una giornata trascorsa assieme, Emma e Dexter iniziano, quindi, un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Lei è una ragazza ambiziosa e di saldi principi, che sogna di trasformare il mondo in un posto migliore; lui è un ragazzo ricco e affascinante che pensa di fare del mondo il suo parco di divertimenti personale. Nel corso dei successivi vent’anni, il 15 luglio di ogni anno, i due vivranno momenti cruciali del loro rapporto.

Seguiremo Dex ed Em, insieme e separatamente, attraverso la loro amicizia e i loro scontri, speranze e opportunità mancate, risate e lacrime. A un certo punto di questo percorso, i due si renderanno conto che ciò che cercavano e speravano era sempre stato là, a portata di mano. Quando si rivelerà il vero significato di quel lontano giorno del 1988, Em e Dex capiranno la natura dell’amore e la vita stessa.

Nel cast troviamo anche gli attori Tom McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson e Toby Stephens.

Il romanzo

One Day, il romanzo scritto da David Nicholls su cui si basa la serie tv Netflix, è stato pubblicato nel 2009. La storia segue la vita di due personaggi principali, Emma Morley e Dexter Mayhew, concentrandosi su un giorno specifico, il 15 luglio, per vent'anni consecutivi. Il libro inizia con la loro laurea all'università il 15 luglio 1988 e si sviluppa attraverso gli alti e bassi delle loro vite.

Il romanzo è diventato un cult per diversi motivi. Innanzitutto, per la sua struttura narrativa unica. La storia si svolge su un periodo di vent'anni, esaminando la vita dei protagonisti un giorno alla volta. Questo approccio narrativo offre una prospettiva particolare sulle loro vite, consentendo ai lettori di vedere come crescono e cambiano nel corso del tempo.

Emma e Dexter sono personaggi complessi e realistici. I lettori si affezionano ai loro trionfi e alle loro sconfitte, e la profondità della caratterizzazione li rende memorabili. Così come memorabili sono i temi universali che la loro storia affronta: l'amore, l'amicizia, l'ambizione e la ricerca del significato nella vita.

In più, David Nicholls ha uno stile di scrittura accattivante e emozionante in grado di mantenere alta l'attenzione del lettore. La sua capacità di creare dialoghi autentici e di descrivere le emozioni dei personaggi ha contribuito al successo del romanzo, aumentato dopo l’uscita del film omonimo del 2011.

Complessivamente, la combinazione di una trama coinvolgente, personaggi ben delineati e una struttura narrativa unica ha reso One Day un romanzo che ha affascinato e emozionato lettori di tutto il mondo, contribuendo al suo status di cult.

“Volevo scrivere un romanzo all’antica – penso si possa definire così -- che mostrasse gli alti e bassi di una relazione nel corso di un ampio arco temporale”, ha raccontato Nicholls. Lo scrittore ha impiegato due anni a scriverlo: “Ero impegnato a scrivere altre cose contemporaneamente. Inoltre, il romanzo ha richiesto un notevole lavoro di pianificazione anticipata; era una specie di puzzle: si trattava di ‘seminare’ una serie di elementi in un determinato anno della storia destinati a diventare punti di svolta della trama negli anni successivi”.

“Dovevo progettare cosa sarebbe successo il 15 luglio di molti anni. Scriverlo è stato un vero piacere. Dopo aver buttato giù la prima metà del romanzo, mi sono concesso una pausa di sei mesi, poi l’ho ripreso rivedendo la prima parte e sviluppando la seconda”.

“La storia è molto universale. I protagonisti Emma e Dexter, e il loro percorso, illustrano con grande autenticità le trasformazioni che avvengono quando si finisce l’università e si affronta la vita, come eravamo allora, e come siamo vent’anni dopo. Ci vuole tempo per crescere, e nel corso di questo processo può darsi che non siamo al fianco della persona cui siamo destinati. Questo tempo è necessario, ma è anche qualcosa che non si può riavere indietro, e per questo la storia ha un fondo nostalgico e doloroso”.

